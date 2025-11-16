Peregrinos y pobreza en la Roma del Renacimiento

AUn número sin precedentes de peregrinos viajó a Roma durante los dos últimos jubileos del siglo XVI. Celebrados cada 25 años, los jubileos eran una rara oportunidad para que los fieles obtuvieran indulgencias plenarias que los absolvían del “castigo temporal” por los pecados que ya habían sido perdonados. La visión de personas de tantas naciones reunidas en adoración simbolizaba la fuerza renovada del papado después de la gran agitación y división de la Reforma. Una estampa conmemorativa da la impresión de la multitud en la ceremonia de apertura en la Plaza de San Pedro en la Nochebuena de 1574. El Papa Gregorio XIII es llevado en una silla de manos hacia la Puerta Santa de la basílica, rodeado por una gran multitud de peregrinos y espectadores. Durante el año siguiente, los informes sugirieron que hasta 400.000 personas llegaron a la ciudad, una cifra notable teniendo en cuenta que su población total rondaba los 80.000. En 1600, esta cifra aumentó a unos 536.000 peregrinos, procedentes de países tan lejanos como Armenia, Inglaterra, Polonia y España.

Proporcionar comida y alojamiento a los numerosos visitantes que no podían mantenerse por sí mismos fue un tremendo desafío logístico y muchos de los habitantes de la ciudad dieron la bienvenida a extraños en sus hogares. Entre ellos se encontraban miembros de alto rango del clero, como el arzobispo milanés Carlo Borromeo, que ofreció su alojamiento oficial en Roma a los peregrinos. El relato del jesuita español Rafael Riera sobre los acontecimientos de 1575 destacó las contribuciones de la esposa de un comerciante que albergaba a 30 mujeres cada noche y de una mujer “de una familia ilustre que acogía en su casa a más de 90 mujeres a la vez durante todo el año”. Como otros, cumplió un papel tanto espiritual como práctico, lavando los pies de sus invitados para emular la historia de Cristo lavando los pies de sus discípulos.

La carga principal de la hospitalidad recayó en las cofradías de Roma (asociaciones típicamente formadas por laicos que se reunían con fines caritativos y religiosos), especialmente la Santísima Trinidad de Peregrinos y Convalecientes (Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti). Fundado en 1548, el grupo alquiló alojamiento para dar un lugar de alojamiento a un pequeño número de peregrinos que dormían en las calles durante el jubileo de 1550. A partir de este modesto comienzo se expandió rápidamente hasta el punto de que en 1575 presidía un complejo de dormitorios, refectorios y un hospital que acomodaba a cientos de peregrinos a la vez. Recibió donaciones de una variedad de benefactores y fue fuertemente subsidiado por el Vaticano, incluso se le reasignaron fondos del tesoro papal que generalmente se reservaban para las celebraciones durante el Carnaval.

Dado que muchos peregrinos viajaban largas distancias a Roma a pie y llegaban en malas condiciones físicas, con frecuencia necesitaban algo más que una simple cama para pasar la noche. La cofradía del gremio de panaderos, cuyos esfuerzos caritativos generalmente se centraban en proporcionar dotes para las hijas de sus miembros más pobres, atendió a 350 peregrinos pobres y enfermos en su hospital cerca del Foro de Trajano en 1575. Fueron elogiados porque sólo diez de estos pacientes murieron, un resultado mejor que el registrado en otros hospitales.

La atención prodigada a los visitantes que pasaban por la ciudad contrastaba marcadamente con los planes para abordar las crecientes tasas de pobreza de Roma. Los estatutos de la Santísima Trinidad de Peregrinos y Convalecientes, por ejemplo, especificaban que sus servicios estaban destinados únicamente a los peregrinos y sólo “en ciertos casos verdaderamente desesperados” podían ofrecer hospitalidad a otros. Sin embargo, a medida que la población de Roma casi se duplicó en la segunda mitad del siglo XVI, también lo hizo el número de sus habitantes hambrientos y sin hogar.

La apertura de la Puerta Santa para el jubileo de 1575, por Giovanni Battista de’ Cavalieri, 1575. Rijksmuseum. Dominio público.

Las personas que se congregaban en las calles, plazas y fuera de las iglesias pidiendo limosna fueron criticadas por causar molestias públicas y se idearon medidas opresivas para reducir su creciente visibilidad. Proclamaciones oficiales intentaron prohibir la mendicidad y en 1564 se ordenó a “todos los vagabundos sin oficio ni medios” que abandonaran la ciudad o se arriesgarían a ser enviados a remar en las galeras. En 1569, el Papa Pío V recomendó confinar a los mendigos en cuatro barrios específicos, para evitar que “anduvieran como vagabundos causando disturbios”. En recompensa se les proporcionaría comida. La propuesta nunca llegó a buen término, pero en Roma ya se habían implementado políticas de segregación igualmente draconianas, con la restricción de las prostitutas a la zona de Campo Marzio en 1566 y el establecimiento del gueto judío en 1555. Cuando se planteó la idea de fundar un hospital para mendigos en 1581, la primera ubicación propuesta fue un monasterio abandonado en una zona deshabitada que pronto resultó inutilizable al estar infectada de malaria.

En 1596, un decreto público, emitido por la cámara apostólica, introdujo un nuevo sistema para marcar visualmente a las personas consideradas elegibles para recibir limosna. Los solicitantes tenían que demostrar sus credenciales respondiendo preguntas sobre temas sobre su devoción religiosa y experiencias de vida, desde si tenían antecedentes penales hasta qué esperaban hacer en el futuro. Si podían demostrar que no podían ganarse la vida de otra manera, se les daba una licencia para mendigar, que debían llevar prendida en su hombro izquierdo, donde siempre fuera visible. Este proceso de selección se aplicó hasta bien entrado el siglo XVII.

El deseo de categorizar a los pobres fue impulsado en parte por las sospechas sobre los impostores. El popular grabado ‘Los engaños del mundo’ de Cristofano Bertelli muestra las supuestas trampas de la gente en las calles: cerca del centro de la página hay un hombre que sostiene un bastón haciéndose pasar por un peregrino, un fenómeno recogido en los estatutos de la Santísima Trinidad de los Peregrinos y Convalecientes, que describen el proceso mediante el cual examinaban y rechazaban a quienes disfrazaban su identidad, o los admitían “si no sospechaban que eran vagabundos o similares”.

Los relatos de los años del jubileo alabaron repetidamente los actos caritativos que inspiraron. En 1577, el cardenal de Florencia Angelo Pientini afirmó que la hazaña de albergar a miles de peregrinos era famosa en todo el mundo y la comparó con el desafío de alimentar a los trabajadores que construyeron la Gran Pirámide de Giza. Otro observador elogió cómo “toda Roma se transformó en un albergue para peregrinos”. Sin embargo, estos acontecimientos perpetuaron distinciones bien establecidas entre los pobres que lo merecían y los que no lo merecían, confirmando la noción de que sólo ciertos miembros de la sociedad eran dignos receptores de caridad.

Elizabeth Currie es el autor de Street Style: arte y vestimenta en la época de Caravaggio (Libros de reacción, 2025).