Raro retrato en mármol de una dama victoriana plagada de escándalos a la que se le prohíbe salir del Reino Unido – The History Blog

El Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido ha colocó una barra de exportación temporal sobre un raro retrato doble de hermanas victorianas realizado por Henri-Joseph François, barón De Triqueti. La decisión da a una institución del Reino Unido hasta el 13 de febrero de 2026 para adquirir la pieza por el precio recomendado de 280.000 libras esterlinas.

El Comité de Revisión de la Exportación de Obras de Arte y Objetos de Interés Cultural (RCEWA) recomendó la barra porque el retrato doble es único en la obra de Triqueti y de “importancia excepcional para el estudio de las fuentes, prácticas laborales, redes de mecenazgo y el encargo de retratos con medallones por parte de familias inglesas de Triqueti. También fue de importancia excepcional para el estudio del papel de las mujeres victorianas y para el desarrollo de ideas de gestión patrimonial”.

Hijo de un rico diplomático piamontés, Triqueti recibió una completa educación clásica y tenía un profundo conocimiento y apreciación del arte y la arquitectura grecorromanos y renacentistas. Formado como pintor, fue un ávido coleccionista de arte y en su propio trabajo revivió técnicas clásicas y renacentistas como la escultura criselefantina, medallones de retratos y coloridas incrustaciones pictóricas de mármol y piedra reinventadas para los gustos modernos.

Triqueti comenzó su carrera creando esculturas ornamentales y rápidamente saltó a la fama recibiendo importantes encargos. Tenía 30 años y sólo llevaba cuatro años esculpiendo cuando le encargaron las monumentales puertas de bronce de la Madeleine en París en 1834. Las espectaculares puertas, cuatro veces más altas que las famosas Puertas del Paraíso de Lorenzo Ghiberti en el Baptisterio de Florencia y dos veces más grandes que las puertas de la Basílica de San Pedro en Roma, le valieron un puesto como escultor real para el rey Luis Felipe.

Después del derrocamiento de la Monarquía de Julio en la Revolución de 1848, Triqueti se mudó a Inglaterra, donde encontró nuevos mecenas aristocráticos. Su esposa, Julia Forster, era hija del capellán de Henry Wellesley, primer conde Cowley, futuro embajador británico en París. Cowley y su hermano Gerald Wellesley, decano de Windsor, encargaron varias esculturas y bajorrelieves y presentaron su trabajo a las más altas esferas de la sociedad. La propia reina Victoria compró esculturas de Triqueti y regaló las suyas. marfil Safo y Cupido a su amado esposo, el Príncipe Alberto, por su cumpleaños en 1852. Después de su muerte prematura en 1861, encargó a Triqueti el diseño del cenotafio del Príncipe Alberto y, más tarde, los intrincados paneles de pared de mármol con incrustaciones y relieves que adornaban la Capilla Conmemorativa de Alberto en el Castillo de Windsor.

El doble retrato de Florence y Alice Campbell era la versión de Triqueti de un imagen clipeataun retrato sobre un escudo redondo que en la antigua Roma se utilizaba para representar imágenes de ancestros honrados, deidades y personajes famosos. Inspiraron la pintura o escultura del tondo renacentista. La innovación de Triqueti fue tomar el fondo plano y redondo en forma de medallón de la antigüedad y transformarlo en una forma cóncava profunda.

Se espera que la adquisición de la obra por parte de una institución del Reino Unido permita realizar más estudios y desbloquear más conocimientos sobre los métodos y prácticas del artista. El trabajo de Triqueti también presenta una oportunidad tentadora para seguir estudiando a las mujeres victorianas. El foco de la escultura son las hermanas jóvenes, Florence y Alice Campbell. Fue encargado por el padre de las niñas, Robert Tertius Campbell, un hombre de negocios australiano a quien se le atribuye la introducción de técnicas agrícolas innovadoras en su finca de Oxfordshire, Buscot Park.

Robert Campbell era hijo de un comerciante que hizo una fortuna con el oro y trasladó a su numerosa familia a Inglaterra en 1852. Invirtió dinero en ascender en la escala social, comprando varias propiedades en el campo y mansiones en la ciudad y dando a sus hijos lecciones sobre actividades aristocráticas. En 1857, contrató a un escultor favorecido por la reina Victoria para que hiciera un retrato de dos de sus hijas.

Una de las hijas del retrato, Florence, comenzó siguiendo el plan general de su padre con una boda de gran sociedad con un apuesto oficial militar británico en 1864, cuando ella tenía 19 años. El matrimonio fracasó desde el principio. Su marido era un alcohólico abusivo crónicamente infiel y finalmente se separaron siete años después de su lujosa boda, a pesar de las objeciones de su padre. Murió unas semanas después de su separación oficial a causa de un episodio de vómitos de sangre provocado por el alcohol.

Algunos llegarían a anhelar algo tan simple como la separación que calificó de “moralmente ofensiva”. Florence inició un romance con el médico al que la habían enviado en el intento de “curar” su deseo de divorciarse de su marido. Era un charlatán para luminarias victorianas como Benjamin Disraeli y Florence Nightingale. Ella tenía 25 años; Tenía 62 años y estaba casado. La muerte de su marido la hizo rica de forma independiente, por lo que las amenazas de su padre de separarla cayeron en oídos sordos, y ella se sumergió en el asunto, hasta el punto de que fue sorprendida teniendo relaciones sexuales con él en el salón de la casa de su abogado, exponiéndose a chismes tan venenosos que fue condenada al ostracismo por la sociedad, su familia e incluso los comerciantes que se negaron a abastecer una casa tan escandalosa.

La aventura finalmente terminó después de que ella abortó y casi muere. Florence se volvió a casar con Charles Bravo, un abogado apropiado para su edad en 1875. Este matrimonio también fue un absoluto desastre. Intentó controlar su dinero, aislarla de sus amigos, se asoció con su madre para impedir que viajara, amenazó con suicidarse, la golpeó e insistió en que volviera a quedar embarazada inmediatamente después de un aborto espontáneo. Cinco meses después de su boda, murió con fuertes dolores abdominales. La autopsia encontró que la causa de la muerte fue envenenamiento por antimonio.

Introduzca el escándalo número tres. Ahora se rumoreaba que Florence había potencialmente envenenado a su marido y, por supuesto, todos los chismes pasados ​​sobre su separación de su primer marido y su romance con el médico que tenía edad suficiente para ser su abuelo volvieron a aparecer en los tabloides. Tuvo que testificar durante tres días en una segunda investigación, respondiendo preguntas sobre su pasado escándalo sexual. Al final, no hubo evidencia de que ella tuviera algo que ver con el envenenamiento, y una cantidad decente de evidencia de que su esposo se lo había hecho él mismo, pero la mancha era indeleble y arruinó su vida. Vendió su casa, huyó de Londres, se mudó a un lugar apartado en el campo donde quedó prácticamente encerrada y bebió hasta morir a la edad de 33 años.

El caso Charles Bravo fue un escándalo tan grande que todavía fue tema de conversación en tres historias de Agatha Christie un siglo después de los acontecimientos, Ordeal by Innocence (1958), The Clocks (1963) y Elephants Can Remember (1972).