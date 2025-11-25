Reseña de ‘Herederas’ de Miranda Kaufman

heiressescomo admite Miranda Kaufmann, está en deuda con los estudios que han revelado, durante muchas décadas, el alcance de los vínculos entre el establishment británico y la esclavitud en el Caribe. Fundada en 2009, la base de datos del Centro para el Estudio de los Legados de la Esclavitud Británica de la UCL se ha convertido en una piedra de toque importante para cualquier investigador que desee comprender cómo hombres –y mujeres– se beneficiaron de los 20 millones de libras pagados por el gobierno británico para compensar a los esclavizadores por la pérdida de su “propiedad” después de la abolición de la esclavitud en 1833. En los últimos años, organizaciones como la Iglesia de Inglaterra, el Banco de Inglaterra y el Guardián El periódico y familias como los Gladstone y los Trevelyan han reconocido su deuda institucional y personal con la esclavitud. Algunos han tomado medidas activas, pidiendo disculpas públicas, ofreciendo reparaciones financieras o organizando exposiciones para dar cuenta de los daños duraderos de la esclavitud. La atención ha recaído, casi exclusivamente, en los hombres. Pero, como ha demostrado el Centro de la UCL, más del 40 por ciento de los beneficiarios de la compensación eran mujeres, la mitad de las cuales residían en Gran Bretaña.

Kaufmann nos invita a explorar las vidas de nueve mujeres –las ‘herederas’ del título– que se beneficiaron de la esclavitud. Nacidos en las primeras décadas del siglo XVIII, la mayoría de ellos vivieron hasta los sesenta (e incluso los noventa) y fueron testigos de cambios sísmicos en las sociedades de ambos lados del Atlántico. Pero herederas Se trata tanto de cómo las vidas de estas mujeres fueron moldeadas por la ley y las expectativas sociales como de sus relaciones con la esclavitud caribeña. Sus fortunas dependían de su capacidad para heredar propiedades, pero esto se veía limitado por la primogenitura y la cobertura y, a veces, por cuestiones de ilegitimidad. A menudo, fue la incapacidad de las mujeres para heredar propiedades (incluidas las personas esclavizadas) lo que ayudó a ocultar su complicidad en la esclavitud. Todos los súbditos de Kaufmann heredaron personas esclavizadas en el Caribe, e incluyen mujeres tan diferentes como Isabella Bell Franks (1769-1855), hija de una “dinastía mercantil” judía asquenazí, y Frances Dazell (1729-78), hija de herencia mixta de una madre esclavizada y un padre esclavizador.

Aprendemos cómo las herederas colaboraron con sus maridos, hijos y abogados para garantizar la prosperidad continua de sus propiedades caribeñas. Muchos desarrollaron (o alcanzaron a través del parentesco) vínculos estrechos, incluso íntimos, con miembros de la familia real, políticos destacados y las figuras culturales más notables de la época: piense en Elizabeth Vassall (1771-1845), que entretuvo a Lord Byron y Charles Dickens, o Jane Cholmeley (c.1744-1836), que era tía de Jane Austen. Acumularon riqueza material y gastaron generosamente en obras de arte y propiedades, como Mary Ramsay (1717-94), una heredera de Jamaica que adquirió más de 100.000 acres de tierra en Escocia. Pero también acumularon capital político y social con los ingresos generados por sus plantaciones caribeñas. Vassall, cuyo tatarabuelo había adquirido tierras en Jamaica por primera vez en 1669, utilizó su influencia para proyectar a Thomas William Plummer al Parlamento en 1806 para oponerse a la abolición de la trata de esclavos. También ayudó a lanzar la carrera política de James Scarlett, hermano de uno de sus abogados jamaicanos, quien asesoró al grupo de presión de comerciantes y esclavizadores de las “Indias Occidentales” sobre cómo combatir el Proyecto de Ley de Abolición del Comercio de Esclavos.

La riqueza que heredaron algunas de las herederas de Kaufmann fue realmente asombrosa. Anna Susanna Taylor (1781-1853) y su marido se convirtieron en “los plebeyos más ricos de Inglaterra” (según sus contemporáneos) cuando les legó la propiedad de su tío Simon Taylor, el jamaicano más rico de su tiempo cuyos activos ascendían a alrededor de un millón de libras esterlinas. Se estima que 128.550 libras esterlinas de esta riqueza procedían de la propiedad de 2.248 personas esclavizadas. La impersonalidad de tales números y la naturaleza del material original pueden dificultar dar vida a las personas, a menudo anónimas, que son tan centrales en esta narrativa. Kaufmann intenta corregir esto centrándose en la tenacidad y resistencia de algunos pueblos esclavizados, incluidos aquellos que viajaron desde el Caribe a Gran Bretaña para buscar reparación. En 1795, Betsy Newton, cuya abuela Mary Hylas había recibido su libertad 27 años antes en un fallo de un tribunal inglés, llegó a la puerta de sus esclavizadores en Londres para suplicar “enérgicamente por su libertad, con su pequeña en brazos”. Su esclavizador, John Lane, rechazó su petición de manumisión formal, pero admitió que en virtud de “poner un pie en suelo inglés”, ella era libre. Betsy se quedó en Inglaterra y continuó buscando la emancipación de sus cuatro hijos esclavizados que quedaron en Barbados, sin éxito.

Por supuesto, a los esclavos no se les concedió total libertad en 1833. La emancipación sería una transición, y los esclavos se verían obligados a trabajar como aprendices sin compensación hasta 1838. Este plan le costó al gobierno británico otros 27 millones de libras esterlinas, además de los 20 millones de libras pagados a los esclavizadores. Como insiste Kaufmann, basta con citar el nombre completo de la ley: ‘Una ley para la abolición de la esclavitud en las colonias británicas; por promover la Industria de los Esclavos manumitidos; y para compensar a las Personas hasta ahora con derecho a los Servicios de tales Esclavos” – que podamos entender “la verdadera naturaleza de la legislación”. Después de la abolición, tanto Isabella Bell Franks como Elizabeth Vassall continuaron beneficiándose de la explotación de personas no libres, incluidas las obligadas a trabajar como aprendices y las de Sierra Leona obligadas a realizar trabajos forzados.

La atención a las mujeres revela nuevas formas de entender los legados de la esclavitud transatlántica, pero también debería alentar la reflexión sobre cómo pensamos sobre las mujeres en el pasado: su voluntad de explotar y deshumanizar para su propio beneficio, en un período en el que su propio poder era limitado. Como escribe Kaufmann, las herederas de su libro nunca parecen haberse preocupado por la moralidad de su herencia. Como me recordó un colega caribeño el año pasado, y como muestra este libro, la lucha por la abolición duró muchas décadas. En comparación, los pedidos de reparación están en su infancia. herederas es una contribución oportuna a esta conversación.

Herederas: matrimonio, herencia y esclavitud en el Caribe

Miranda Kaufman

Un mundo, 544 páginas, £ 30

Comprar desde librería.org (enlace de afiliado)

Misha Ewen Es profesor asistente de Historia Estadounidense en la Universidad de Sussex.