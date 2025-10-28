Se encuentra un sable raro en la tumba del guerrero ávaro – The History Blog

La tumba de un guerrero ávaro que contiene un raro sable de lujo con la hoja y la empuñadura intactas se ha descubierto cerca de Székesfehérvár, en el centro de Hungría. El entierro data de alrededor del 670-690 d. C. y sufrió daños en la antigüedad, pero, rompiendo con la norma, solo se atacaron los restos humanos, no el valioso ajuar funerario.

La cabeza, el pecho y el abdomen del guerrero enterrado habían sido mutilados durante el período Avar, y sólo los brazos y los huesos de la parte inferior del cuerpo permanecían en orden anatómico. Sin embargo, a los “autores” de los disturbios del período ávaro no les interesaba el sable, las puntas de flecha que probablemente alguna vez estuvieron en la aljaba, el cuchillo largo que quizás también se usaba como arma, ni los cinturones de plata del hombre, las cintas doradas y los aretes de cuentas de vidrio; Todos estos los dejaron en la tumba, algunos intactos y sin moverlos.

Un equipo de arqueólogos del Museo Szent István Király excavó la tumba a finales de agosto. Recuperar el sable resultó una tarea desafiante porque se había vuelto quebradizo con el paso de los siglos y fácilmente podría haberse dañado en el intento. Los voluntarios del museo resolvieron el problema creando una base de madera hecha a medida para levantar el sable en un bloque de tierra, manteniéndolo intacto y seguro para transportarlo al laboratorio de conservación, donde podría ser excavado en condiciones controladas.

Una vez completamente liberado del bloque de suelo, la calidad del sable saltó a primer plano. Es largo, con una elegante curva amplia y restos de decoración en la hoja. Su diseño y ornamentación la convierten en uno de los ejemplos más raros de espadas ávar jamás descubiertos. La elaborada decoración de las joyas doradas y plateadas y los adornos de los cinturones confirman la riqueza y el estatus del difunto.

Los ávaros de Panonia aparecieron en lo que hoy es Hungría a mediados del siglo VI. A principios del siglo VII, habían colonizado la cuenca del Danubio y establecido el Avar Khaganate desde lo que hoy es Austria hasta la estepa póntica. El entierro data del período Avar Medio, cuando el khaganato estaba en su apogeo. La tumba y su contenido dan testimonio de la excepcional habilidad para trabajar los metales de que disponía la élite del reino ávaro de finales del siglo VII.