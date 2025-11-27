Un anillo de ramillete de oro y un conspirador de Gunpowder Plot entran en un bar… – The History Blog

Un anillo de oro del siglo XVI encontrado por un detector de metales puede tener una conexión a los conspiradores de la Conspiración de la Pólvora.

Los anillos de ramillete fueron populares desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII y, a menudo, se regalaban a sus seres queridos en compromisos y bodas. Si bien la mayoría de los anillos de ramillete eran obsequios entre amantes o cónyuges, también eran muestras significativas de amistad y fidelidad de un tipo no romántico.

Su nombre hace referencia a “poesía”, no a un pequeño ramo de flores, debido a las inscripciones en la superficie interior que eran declaraciones de amor y lealtad. El interior del anillo es la parte que hace contacto con la piel, por lo que el mensaje quedaba oculto a las miradas indiscretas y transmitía una intimidad especial.

El anillo de ramillete recientemente descubierto está decorado en la cara exterior con un relieve geométrico lo suficientemente profundo como para que originalmente estuviera relleno de esmalte. La superficie interior tiene la inscripción “YOVR. FRENDE. IN. DEEDE”. No se ha encontrado ninguna inscripción con esta redacción antes y hay miles documentadas. La separación entre “en” y “hecho” sugiere que el donante quería que el destinatario supiera que demostraría su lealtad con acciones, no solo con palabras.

Fue encontrado en mayo de 2022 junto al foso de Bushwood Hall en Lapworth, el lugar donde nació Robert Catesby, el líder de Gunpowder Plot. La actual casa señorial de entramado de madera se construyó 15 años después de que Catesby fuera asesinado por su papel en el complot para volar el Parlamento, pero el foso que la rodeaba también rodeaba la casa anterior que había pertenecido a la familia Catesby desde el siglo XV.

Robert Catesby nació allí en 1572 y, tras la muerte de su esposa protestante en 1598, regresó a la fe católica encubierta de su familia. Isabel I había prohibido el catolicismo en 1570 después de ser excomulgada, por lo que los católicos se vieron obligados a asistir a iglesias anglicanas o enfrentar multas, encarcelamiento y persecución. Muchos católicos pasaron a la clandestinidad, practicando literalmente su fe en secreto, en habitaciones ocultas. Aquellos que se negaban a repudiar públicamente su fe eran conocidos como católicos recusantes.

Cuando Jacobo VI de Escocia, hijo de María, reina de Escocia, que había sido ejecutada por Isabel, ascendió al trono en 1603, los católicos ingleses tenían motivos para ser optimistas de que el nuevo rey aflojaría las cadenas. No lo hizo. Desconfiaba de las poderosas familias católicas y fue tan despiadado a la hora de suprimir la religión como lo había sido Isabel.

A principios de 1604, Catesby ideó un plan para hacer estallar al Rey y la Cámara de los Lores con pólvora durante la apertura estatal del Parlamento el 5 de noviembre de 1605, e instalar a la princesa Isabel, la hija de nueve años de James, como su reina títere. Reclutó a otros católicos, incluido el veterano de la Guerra de los Ochenta Años y de la Guerra Franco-Española Guy Fawkes, para que se unieran al complot. Una carta anónima alertó a las autoridades sobre el peligro, y la noche antes de que estallara la explosión, Guy Fawkes fue encontrado en un sótano debajo del edificio del Parlamento custodiando 36 barriles de pólvora. Fue arrestado y los demás conspiradores huyeron. Catesby fue localizado por un grupo del sheriff y recibió un disparo mortal en Holbeche House el 8 de noviembre. Tenía 33 años.

En el momento del complot, Catesby vivía en otra de las propiedades familiares en Ashby St Ledgers en la frontera entre Warwickshire y Northamptonshire, cerca de Rugby. Pero Bushwood Hall fue la base de los otros conspiradores, y Catesby lo utilizó para almacenar armas y suministros. También fue el hogar de uno de los conspiradores clave, John Wright, que había estado en la escuela con Guy Fawkes en York.

Además, solo se podía acceder a él a través de una carretera de un solo sentido, por lo que no había tráfico, y cualquier valor perdido en el camino probablemente pertenecía a alguien que vivía allí o a alguien que tenía tratos con ellos.

En conclusión, no existe un vínculo directo verificable entre este anillo y ninguno de los conspiradores de Gunpowder, pero el lugar del hallazgo, la inscripción y la datación lo convierten en una hipótesis tentadoramente plausible.

El anillo de ramillete saldrá a subasta el 27 de noviembre con una estimación de preventa de entre £8,000 y £12,000 ($10,550-$15,830).