Un raro manuscrito de piel de foca peluda puede ser el libro más antiguo de Noruega – The History Blog

Ocho páginas de pergamino encuadernadas con piel de foca peluda donadas recientemente a la Biblioteca Nacional de Noruega puede ser el libro más antiguo de Noruega. Durante décadas, el libro estuvo en la granja Hagenes en Bergen, transmitiéndose de generación en generación, hasta que la familia decidió donarlo a la Biblioteca Nacional a principios de este año. Según la tradición familiar, el manuscrito se originó en un monasterio en el oeste de Noruega.

Los conservadores de la biblioteca examinaron el libro en busca de problemas de estado y rápidamente se dieron cuenta de que era único. Se trata de un libro de cantos religiosos que data al menos del siglo XIII y puede ser incluso más antiguo. Noruega estaba completamente cristianizada en 1200, con catedrales, iglesias parroquiales y monasterios. Tenían fuertes vínculos con jerarquías y comunidades cristianas en otras partes de Europa.

Solía ​​haber más páginas, pero sólo ocho sobreviven hasta el presente. Las páginas están hechas de piel de becerro, que se usaba frecuentemente para hacer pergamino, pero la piel de foca es una encuadernación mucho más rara. Aún más raro es que quede pelo sobreviviente en la piel. Se han tomado muestras de la encuadernación y del pergamino para análisis de proteínas y ADN para confirmar el origen animal.

“Con el ADN podemos determinar la edad de los materiales, qué especie de foca se utilizó para la cubierta y dónde vivió el animal que se convirtió en el pergamino”, afirma [conservator Chiara] Palandri. Algunas focas nadan lejos, otras permanecen en un área. Si la cubierta es de una especie de foca específica y resulta que la cría creció en Noruega, entonces el origen queda claro. Los conservadores de bibliotecas se pusieron en contacto con expertos de otros países para solicitar sus opiniones. Un experto en encuadernación francés señaló la piel de foca como prueba de que el libro se produjo en un país nórdico, si no en la propia Noruega.

La forma en que está escrito el latín también indica que el libro fue elaborado localmente. La escritura latina tiene una cualidad rústica y sencilla. Esta no era la mano elegante de alguien que hace libros para la élite, sino para un uso práctico.

Las canciones del libro son secuencias, canciones que se cantaban para celebrar un santo o fiesta/día santo en particular en el calendario eclesiástico. Serían cantadas por un cantor o el sacerdote durante la misa.

Noruega abrazó la Reforma y se convirtió en protestante en 1537. Los libros antiguos en latín ya no se consideraban valiosos y, con la llegada de la imprenta, los manuscritos fueron canibalizados para utilizar sus pergaminos como encuadernaciones de primera calidad para volúmenes impresos.