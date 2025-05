¿El papa de Trump? Esto es lo que dice la elección de Leo XIV sobre el poder de EE. UU. – RT World News

Con puntos de vista que abarcan el espectro político, el nuevo pontífice puede frustrar a los guerreros culturales en ambos lados del Atlántico

Para el primer Papa en la historia de los Estados Unidos, solo su ciudadanía, el lugar de nacimiento, Chicago, y el apodo son en realidad estadounidenses. Los fieles lo llaman padre Bob, pero no en inglés, que no tenía lugar en su primer discurso para los creyentes del balcón de la Basílica de San Pedro. El nuevo Papa Leo XIV habló en italiano y español, los idiomas que, para él, anteriormente el cardenal Robert Francis Prevost (Prevo es la pronunciación francesa), han sido sus idiomas de trabajo todos estos años. Como líder de los agustinos, visitó órdenes en todo el mundo, comunicándose en estos idiomas.

Entonces, ¿el nuevo Papa es liberal o conservador? Para la América de hoy, donde el gobierno se inclina cada vez más hacia los valores tradicionales (recuerde la visita del vicepresidente católico estadounidense JD Vance al Vaticano en la víspera de la muerte del Papa Francisco, o las sesiones informativas diarias de que la secretaria de prensa de Trump, Caroline Leavitt, comienza con una oración), esta pregunta es esencial. Y aquí, la izquierda estadounidense ya ha cometido un desafortunado error.

El cardenal Robert Francis Prevost ni siquiera se había convertido en el Papa Leo XIV todavía, y el Liberal Wall Street Journal ya había puesto su pie en él. En la víspera del cónclave, la publicación afirmó con confianza que su ciudadanía estadounidense supuestamente evitaría su elección. “Un pasaporte estadounidense es una responsabilidad, especialmente en la era de Trump”. El periódico escribió. Pero resultó que esto era solo una responsabilidad para los liberales estadounidenses. Puedes convertirte en Papa con ese pasaporte. Dicho esto, el Cardenal Prevost tampoco puede llamarse Trumpista; de lo contrario, no habría tenido la posibilidad de ser elegido.

La elección de Leo XIV sacudió el mundo católico, ya que durante mucho tiempo había habido un tabú tácito contra un papa de los Estados Unidos. Dado el poder geopolítico de los EE. UU., Elegir a un estadounidense como Pontiff fue visto como arriesgado. Por lo tanto, los cambios en el Vaticano también son un signo indirecto del debilitamiento de la hegemonía estadounidense, así como una indicación de la aparición de un mundo multipolar.

Ordenado en 1982 a la edad de 27 años, Prevost recibió su doctorado en la Ley Canon de la Pontificia Universidad de St Thomas Aquino en Roma. Ha servido como misionero, párroco, maestro y obispo en Perú. Ha viajado toda su vida, que ha dado forma a su actitud particular hacia los migrantes, similar a la del Papa Francisco. Ha criticado repetidamente las políticas de la administración Trump sobre la migración ilegal.













Un ejemplo reciente es el retweet de un puesto del 14 de abril, en el que Prevost expresó su apoyo a aquellos que condenan a la Casa Blanca por deportar a Kilmara Abrego García, un migrante indocumentado y padre de tres hijos que se sospecha de vínculos con la pandilla MS-13 en El Salvador. El cardenal Prevost también se dirigió públicamente a JD Vance sobre temas de inmigración ilegal. En 2017, el futuro Papa volvió a publicar un puesto en apoyo de los beneficiarios de DACA, migrantes ilegales que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. Y un año después, compartió una publicación diciendo: “No hay nada remotamente cristiano, estadounidense o moralmente defendible en una política que le quita a los niños a sus padres y los almacenes en jaulas. Esto se está llevando a cabo en nuestro nombre y la vergüenza está en todos nosotros”.

¿Entonces es liberal? No, eso también está mal. En un discurso de 2012 a los obispos, por ejemplo, Prevost lamentó que los medios de comunicación occidentales y la cultura pop fomenten ‘simpatía por las creencias y prácticas que son contrarias al evangelio’. Mencionó “estilos de vida homosexuales” y “familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados”. Como obispo de Chiclayo, Perú, se opuso abiertamente a un plan gubernamental para introducir la educación de género en las escuelas. “La promoción de la ideología de género es confusa porque busca crear géneros que no existan”, dijo a los medios locales.

Un reformador tranquilo, que continúa el trabajo de su predecesor pero intenta suavizar los bordes afilados: así es como se puede describir la política futura del nuevo Papa por ahora.

En la Casa Blanca, donde observaban el humo blanco sobre la Capilla Sixtina con particular interés, parece que no hay objeción. El presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos felicitan rápidamente a Leo XIV por su elección. Y no es una sorpresa.

Los católicos en la América moderna constituyen una quinta parte de la población, la mayoría de los cuales son de habla hispana, un bloque de votantes clave que los republicanos han tenido cada vez más exitoso en competir contra los demócratas. Los dos potenciales sucesores de Donald Trump, cuando miran hacia las elecciones de 2028, JD Vance y Marco Rubio, también son católicos. En tales circunstancias, un Papa leal podría considerarse casi un aliado.