Perdí la pierna en la explosión de la bomba de Putin y luego filmé las consecuencias sangrientas. Aquí hay razón por la que todavía veo Vid, dice la mujer ucraniana, el sol

Una mujer ucraniana que perdió una pierna en la primera línea elogió a los cirujanos que la salvaron, y la inspiró a ayudar a otros.

Rusya Danilkina, de 21 años, filmó las secuelas de la explosión que cambió su vida y, increíblemente, ahora está facultada por ella.

Fue operadora de radio en el ejército ucraniano en febrero de 2023, cuando fue atropellada por la metralla de una de las bombas Glide de Vladimir Putin en Kherson.

Dos años después, se ha convertido en una estrella de las redes sociales, documentando su recuperación a 125,000 seguidores de Instagram.

Eso incluye los nueve segundos de imágenes horribles de Kherson.

Ella dijo: “Tenía mi teléfono en la mano derecha mientras miraba hacia abajo y vi que mi pierna izquierda se había ido.

“Podía oler explosivos y carne, había sangre en todas partes y partes de mi cuerpo, era terrible y pensé que iba a morir.

“Sabía en un instante que mi vida nunca volvería a ser la misma. Tomé el video y se lo envié a mi hermano, ya que quería que supiera que había estado gravemente herido.

“Todavía veo el video y puede sonar loco, pero me gusta el momento de mi lesión porque cambió mi vida y mostró lo fuerte que puedo ser. Si no fuera por mi lesión, no tendría la vida que tengo ahora”.

Rusya dijo en las semanas posteriores que “se acostaría en la cama de mi hospital mirando el techo pensando que no quería vivir más”.

Pero vio a otros con “peores lesiones” antes de ser llevados al Centro de Superhumanos en Lviv, recientemente visitado por el Príncipe Harry.

Desde su apertura en abril de 2023, ha ajustado a 1.100 pacientes con 1.500 extremidades protésicas.

Uno era Rusya, quien dijo: “Esto no es solo un hospital, es un lugar de poder. Le da a la gente un futuro”.

Ahora le encanta surfear y escalar rocas y ha estado en Australia, Francia y los Estados Unidos.

También trabaja en Superhumans, ayudando a otros veteranos a adaptarse a la vida civil.

Rusya dijo: “La gente pregunta de dónde obtengo mi fuerza. Cuando ves a alguien aprendiendo a caminar nuevamente en el hospital o sostener un vaso por primera vez con una nueva mano, no puedes inspirarte. Todo está en tu cabeza, si decides tener éxito, entonces lo harás”.

La mayoría de los pacientes de los sobrehumanos son soldados, pero los civiles como Olena Levytska, de 38 años, también son tratados.

Cayó debajo de un tren y perdió una pierna cuando las multitudes huyeron de un ataque de conchas en Kryvyi Rih.

Sus hijos ahora llaman a su terminador gracias a su nueva extremidad con “Made in Ucrania” impresa en él.

Olena, quien dirigía un negocio de ropa, dijo: “He tenido 19 operaciones, pero estoy bien y puedo hacer las cosas mejor que algunas con dos piernas. Siento que mi futuro se ve brillante”.

