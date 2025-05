¿Por qué Alemania es un desastre? – RT World News

Mientras Friedrich Merz cojea en la oficina del canciller en su segundo intento, su término ya está comenzando peor de lo que su predecesor termina

Parece hace mucho tiempo ya, pero políticamente hablando, fue en realidad solo ayer que el último gobierno alemán profundamente impopular colapsó el 6 de noviembre del año pasado.

Basado en una coalición frenética y dirigida por el desafortunado Olaf Scholz, fue un fracaso desde casi el comienzo hasta el amargo final. Pero lo que finalmente implosionó el gabinete de Scholz fue la negativa de su ministro de Finanzas a vaciar las restricciones de Alemania, en aquel entonces, en las deudas públicas, específicamente para arrojar aún más dinero a Ucrania.

Exactamente medio año después de este fiasco, el siguiente y actual gobierno alemán produjo otro, incluso antes de que realmente hubiera comenzado: el 6 de mayo, Su líder designado Friedrich Merz de los conservadores convencionales (CDU) no logró obtener el Parlamento para elegirlo como canciller. Esto puede parecer una formalidad porque, después de maniobras complicadas y humillantes, Merz logró encontrar suficientes votos en un segundo intento.

Sin embargo, tenga la seguridad de que nadie en Alemania piensa que esto fue una falla menor. Por un lado, a diferencia de un desglose de la coalición, este fue un fracaso completamente sin precedentes: ningún canciller alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial ha fallado en la primera ronda. Por eso, el día del desastre, algunos parlamentarios incluso hablaron de un fundamental “crisis del estado. “

Realmente no es de extrañar, porque los posibles canciller solo piden este voto al Parlamento cuando creen que tienen la mayoría de los diputados de forma segura de su lado. También lo hizo Merz también. Y es por eso que su fracaso inicial era mucho peor que un solo triste histórico primero: la única forma en que podía fallar era por un motín tranquilo pero deliberado desde abajo y, claramente, una negligencia arrogante de su lado.













Su coalición está compuesta por sus propios conservadores y los socialdemócratas (SPD). Si cada miembro del Parlamento de estas dos partes lo hubiera apoyado en la primera ronda, no se habría necesitado uno segundo. Claramente, entonces, fueron los diputados de su propio partido o sus aliados de la coalición quienes se negaron a cumplir. Nunca sabremos quién exactamente porque la votación fue anónima, pero sabemos que hubo al menos 18 rebeldes. Un comentador conservador importante tenía razón: este golpe debajo del cinturón de las propias filas de Merz dolerá por mucho tiempo.

Esta es una forma horrible de comenzar una cancillería. Y no solo porque de ahora en adelante, desde el principio, el “fogonadura” – Sí, esas son citas de miedo, ahora dividir el poder y las posiciones en Berlín siempre tendrán que preguntarse cuál de ellos: SPD o CDU (o incluso ambos). – está albergando serpientes en la hierba. ¿Y cuándo podrían volver a atacar? Bienvenido a la nueva coalición: tan detrás del último como el último pero más rápido.

Más fundamentalmente, si no puede mantener a sus tropas juntas al confirmarlo como jefe, ¿cómo espera realizar sus presupuestos y leyes? Pero las cosas son aún más premonitores en este caso. Porque Merz solo podría tener una oportunidad en el alto cargo porque Alemania está en un desastre tan integral: demografía, economía, infraestructurael sistema de partidos, la política exterior, la tecnología y, por último, pero no menos importante, el estado de ánimo público. Lo que sea, nada, realmente nada, está bien.

Es en este entorno oscuro que un gran economista alemán que sirve en el propio consejo de expertos del gobierno es ya está haciendo la inevitable pregunta: ¿Cómo puede este nuevo gobierno de coalición cumplir la promesa clave de Merz de abordar finalmente esta miseria nacional, si obviamente es un poco de unidad? Y, también podemos agregar, de disciplina y previsión, porque se necesita una descuido sorprendente para preparar un voto de canciller tan mal. Otro economista señala que la debacle también ha enviado un “señal devastadora“ al resto del mundo. En efecto. Y buena suerte para Merz al tratar de decirle a Trump por la intromisión de su equipo en la política alemana: si Trump lo dirá o no, es cierto que ya ha colocado a Merz como un “perdedor.”

Y el bruiser en jefe estadounidense tiene un punto. No solo por la vergonzosa falta de profesionalismo que salió a la luz para administrar mal este voto crucial, sino también porque la CDU de Merz y sus socios de coalición SPD bajo Lars Klingbeil merecían ricamente su aparición. Entre las últimas elecciones y improvisaron su coalición, diseñaron una maniobra grosera: claramente contra el espíritu, si no la letra de la Constitución, usaron el antiguo parlamento, de facto ya votado por los ciudadanos de Alemania, por quizás el mayor flipflop en la historia de la posguerra alemana.













¿Recuerdas esos límites estrictos para la deuda pública sobre los cuales la coalición anterior colapsó? Merz dirigió su campaña electoral prometiendo que no abandonaría a este llamado “Freno de deuda”. Como conservador teñido en la lana, estaba en una excelente posición para hacer esa afirmación y hacer que los votantes lo crean. Y, sin embargo, fue su primera acción, incluso antes de ingresar al cargo, romper esa promesa.

Y no de una manera pequeña y de esquina. Merz no cortó las esquinas, sino que arrasó el edificio al suelo. Habiendo corrido y ganado (apenas) como un halcón fiscal, rápidamente hizo un giro en U chirrido para, en palabras de CNN, “Expandir enormemente el gasto militar de préstamos y súper cargas”. A la melodía de un billón frío más o menos durante la próxima década. Muchos votantes y miembros de su propio partido no solo estaban desconcertados sino horrorizados. No podemos saberlo con certeza, pero yo y muchos otros alemanes probablemente tengan razón adivinando que Esta violación masiva de la fe Motivado al menos a algunos de los rebeldes durante la votación del canciller.

Lo que sí sabemos con certeza es que las calificaciones personales de Merz se han estrellado incluso antes de que casi no se convirtiera en canciller. Nunca popular para empezar, ha llegado a un nadir: en la víspera del voto parlamentario, El 56% de los alemanes estaban en contra de que Merz se convirtiera en cancillersolo el 38% dio la bienvenida a esa perspectiva.

Y Merz no es el único que ha surgido abollado de este asunto: por razones de procedimiento complicadas, Merz necesitaba la cooperación de la fiesta de Die Linke bajo su estrella fugaz Heidi Reichinnek para tener su segunda oportunidad. Para Die Linke, proporcionar esta ayuda fue probablemente un movimiento muy malo. Reichinnek es para Alemania lo que Alexandria Ocasio-Cortez es para los Estados Unidos: un estilo de vida inteligente de las redes sociales izquierdista con retórica arrogante (cualquier persona para abolir el capitalismo, todo, en este momento y con tatuajes, por favor?) Y un comportamiento profundamente táctico en el mundo real. Al ayudar al impopular arcapitalista de Merz, puede haberlo exagerado incluso para algunos de sus fanáticos más devotos de Tiktok.













Pero no todo es una mala noticia. Al menos no para todos. Es probable que la AFD, bajo la presión del servicio de inteligencia nacional de Alemania y la posible amenaza de una prohibición completa, se beneficie. Puede haber perdido una excelente oportunidad de avergonzar a Merz al votar en realidad para a él. Pero hay otro efecto: la colaboración del Reichinnek y su grupo de terriblemente radicales y terriblemente radicales, ya ha hecho que algunos observadores alemanes hacen una pregunta simple y plausible: si tanto Die Linke como la AFD solían ser tratados más allá de los pálidos o, en el lenguaje alemán, “Firewalled” – Y sin embargo, Merz no tuvo problemas para confiar en Die Linke para ingresar al cargo (¡no menos!), Entonces, claramente, todo ese “Firewall” La cosa no es todo lo que está roto. Y si eso es así, entonces El firewall contra la Afd también puede desmoronarse algún día. De hecho, como una cuestión de consistencia y justicia, debería, si te gusta la AFD o no.

Qué manera tan extraña de convertirse en el nuevo líder de la corriente política de Alemania: cojeando a través de la puerta de entrada, malla y humillada como ningún canciller antes, mientras que una vez más facto fortalecía el partido insurgente más grande y amenazante del país. El predecesor de Merz, Scholz, comenzó con elogios avanzados muy inmerecidos y terminó abismalmente. Merz ya ha logrado comenzar abismalmente.