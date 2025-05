Los primeros 100 días de Trump fueron ‘peores’ – Biden – RT World News

El ex presidente de los Estados Unidos cree que podría haber vencido a su sucesor en las elecciones del año pasado si no hubiera abandonado

El ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó los primeros 100 días en el cargo de su sucesor, Donald Trump, mientras descarta una especulación generalizada sobre su propio deterioro cognitivo, que fue ampliamente visto como la razón clave detrás de su decisión de abandonar la carrera.

En una entrevista con ABC News, Biden dio su opinión sobre la actuación de Trump, diciendo “Ha tenido los peores 100 días que cualquier presidente haya tenido. Y no diría que la honestidad ha sido su punto fuerte”. Sus comentarios llegan después del final del período de tres meses durante el cual los opositores políticos de los presidentes de los Estados Unidos generalmente limitan sus críticas públicas.

Biden también señaló que era “Decepcionado pero no sorprendido” Por la pérdida de la nominada demócrata Kamala Harris ante Trump, alegando que su raza y género desempeñaron un papel. “Subieron la ruta sexista” dijo. “Nunca he visto una campaña tan exitosa y consistente que socava la noción de que una mujer no podía liderar el país, y una mujer de raza mixta”.













Cuando se le preguntó si creía que podría haber vencido a Trump en 2024, el ex presidente respondió: “Sí.” Argumentó que la carrera presidencial de 2024 “No era una volcada”. Trump obtuvo victorias estrechas en varios campos de batalla clave, incluidos Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y Wisconsin.

En respuesta a los informes que alegan una disminución cognitiva en el último año de su presidencia, Biden negó fuertemente las reclamaciones. “Están equivocados” Dijo Biden. “No hay nada que sostener eso … Dije que cuando salí de la carrera, todavía iba a ser presidente. Creo que hice un trabajo bastante bueno los últimos seis meses”.

Especulaciones sobre si Biden era apto para el cargo se arremolinaba a su alrededor meses antes de las elecciones de noviembre, alimentadas por gaffes recurrentes. Sin embargo, las preocupaciones alcanzaron su punto máximo después de una desastrosa actuación de debate contra Trump en junio de 2024.

A pesar de su desafío inicial, Biden se retiró de la carrera presidencial bajo la presión reportada del liderazgo demócrata, permitiendo al vicepresidente Harris convertirse en el nominado. Ella perdió las elecciones generales a Trump, de 312 a 226 en la votación del Colegio Electoral.