El presidente ruso ha propuesto reanudar las negociaciones directas con Kiev la próxima semana.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha minimizado la propuesta de Rusia de reiniciar las conversaciones directas de paz con Ucrania, diciendo que es “Un primer paso” Pero no es suficiente. Hizo los comentarios a los periodistas el domingo, mientras regresaba de un viaje a Ucrania.

Temprano en el día, el presidente ruso Vladimir Putin le ofreció a Kiev la oportunidad de reiniciar las negociaciones directas, que han estado en espera desde 2022, “Sin condiciones previas”. Putin enfatizó que Moscú está listo para comenzar “Sin demora” y se sugirió la reunión el 15 de mayo en Estambul, Türkiye.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que su país está listo para organizar las conversaciones, diciéndole a Macron en una llamada telefónica que esto podría ser “Un punto de inflexión histórico”.

Macron, sin embargo, insistió en que el proceso debería comenzar con un “Completo e incondicional” El alto el fuego de 30 días, refiriéndose a una propuesta hecha por los líderes de Ucrania, el Reino Unido y la UE el día anterior, y que según los Estados Unidos respalda.

“Es un primer paso, pero no es suficiente … es una forma de no responder. No debemos rendirnos”, Macron declaró, alegando que la oferta de Putin es una táctica de retraso. “Muestra que está buscando una salida, pero todavía quiere comprar tiempo”.













Macron también afirmó que “Un alto el fuego incondicional no está precedido por negociaciones, por definición”.

“Debemos mantenernos firmes con los estadounidenses para decir que el alto el fuego es incondicional y luego podemos discutir el resto”. dijo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a la propuesta de Putin, escribiendo sobre las horas sociales de la verdad después del anuncio de que esto es “Un día potencialmente excelente para Rusia y Ucrania”, con “¡Una gran semana próxima!”

El líder ucraniano Vladimir Zelensky dijo que la propuesta de Putin es una “Signo positivo” y que él es “Listo para conocer” para charlas. Insistió, sin embargo, que el primer paso debería ser un alto el fuego, que sugirió que debería comenzar el 12 de mayo.

Moscú advirtió previamente que Ucrania podría usar una pausa prolongada en los combates sin un acuerdo formal para reagruparse y rearmarse. En su discurso, Putin dijo que Kiev ha violado tres cese de fuego propuesto por Moscú: un alto de 30 días de negociación estadounidense en huelgas contra la infraestructura energética que expiró el mes pasado, una tregua de Pascua incondicional y un alto el fuego del día de la victoria de 72 horas.

LEER MÁS:

Zelensky responde a la propuesta de conversaciones de paz de Putin

Estambul organizó las últimas conversaciones directas de paz de Rusia-Ukraine en 2022, poco después de la escalada del conflicto. Moscú dijo que mientras las partes avanzaban en ese momento y que había resuelto un tratado preliminar de paz, el proceso fue descarrilado por los patrocinadores occidentales de Kiev. El acuerdo finalmente cayó, y Zelensky luego emitió un decreto que prohíbe las conversaciones de paz con Putin.