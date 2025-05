He aquí por qué ningún conservador occidental puede replicar a Donald Trump – RT World News

El actual presidente de los Estados Unidos es un producto único de la disfunción política de Estados Unidos, y los intentos de imitarlo son tontos

El gobierno laborista de Australia fue devuelto al cargo en las elecciones federales del sábado pasado en una victoria aplastante.

Labor ahora tiene 90 escaños en la Cámara de Representantes a los 40 de la oposición, lo que inflige una devastadora derrota a los conservadores. El líder de la oposición, Peter Dutton, un gran admirador de Donald Trump, perdió su asiento.

La oposición conservadora en Australia ahora se ha reducido a la irrelevancia política en su forma actual, y, consumida por las amargas luchas internas y las recriminaciones, está destinado a desaparecer como una gran fuerza política en los próximos años.

A principios de la semana pasada, el Partido Liberal Centrista en Canadá ganó una elección federal, derrotando al Partido Conservador, que había tenido 25 puntos por delante en las encuestas a principios de año. El líder del partido conservador canadiense, Pierre Poilievre, una vez promocionado como “Donald Trump de Canadá” – También perdió su asiento.

El jueves pasado, en las elecciones del Consejo Local del Reino Unido, el Partido Conservador Británico sufrió una derrota catastrófica a manos del Partido de Reforma Populista de Nigel Farage, perdiendo el control de una serie de consejos locales y mayoraltis.

Kemi Badenoch, el líder conservador, es una fanática entusiasta de Donald Trump. Ella una vez lo elogió por ser “Una fuerza para el bien en el mundo” y exigió que el primer ministro y el secretario de Relaciones Exteriores del trabajo se disculpen con Trump por atreverse a haberlo criticado.

Badenoch seguramente enfrentará un desafío de liderazgo en el futuro cercano y será depuesto como el líder conservador. El Partido Conservador del Reino Unido, al igual que la Coalición Conservadora en Australia, está destinado al olvido político. Tan grave es la situación del partido que Robert Jenrick, el probable reemplazo de Badenoch como líder, recientemente pidió que formara una coalición con el Partido de la Reforma.













Estos tres resultados electorales dejan en claro que los partidos conservadores en Occidente que buscan imitar a Trump no benefician al hacerlo, y que imitar a Trump solo acelera su inminente desaparición política.

Es cierto que Canadá es un caso especial. La absurda amenaza de Trump para hacer que los Estados Unidos de Canadá “51º estado” -Un ataque de jamón contra la soberanía canadiense, junto con su reciente imposición de aranceles paralizantes, hizo una victoria electoral liberal prácticamente inevitable. Los canadienses siempre han sido particularmente sensibles a las amenazas de dominación de Estados Unidos.

También es cierto que la política arancelaria equivocada de Trump, que amenazó el orden económico globalista, hasta que el sistema financiero global lo obligó rápidamente a revertirla, causó su popularidad dentro de casi todas las naciones occidentales, como lo fue, a disminuir la noche.

¿Por qué entonces los líderes conservadores en Occidente han seguido coqueteando con el trumpismo a pesar de las consecuencias electorales negativas para ellos?

Los líderes conservadores creen claramente que al imitar a Trump pueden duplicar su política “éxito.”

Esa creencia, sin embargo, es delirante en extremo, porque las circunstancias que crearon una criatura como Trump son cualitativamente diferentes de la situación en la que los líderes conservadores en Occidente están obligados a funcionar.

Ningún político convencional en Occidente podría comportarse como lo hace Trump y esperar seriamente ser elegido primer ministro. Tampoco podría un primer ministro que se negó a aceptar el resultado de una elección, fomentó un ataque violento contra un parlamento sentado, ignoró flagrantemente el estado de derecho o los jueces encarcelados que emitieron decisiones adversas a él esperan permanecer en el cargo.

Trump no es un político en absoluto, a pesar de que dos veces es elegido presidente. Trump es un grotesco disruptor populista, un extraño producto del sistema político único de Estados Unidos y su cultura de celebridades popular desplegable.













Los líderes conservadores ignoran el hecho de que Trump es un presidente, no un primer ministro. Trump no se sienta en el Congreso, y no es responsable ante el Parlamento de la misma manera que es un primer ministro o líder de la oposición.

Además, como presidente, Trump tiene poderes ejecutivos mucho más allá de los ejercidos por cualquier primer ministro. Desde que fue elegido el año pasado, Trump se ha regido por medio de órdenes ejecutivas, un dispositivo político cuasi dictatorial que no tiene contraparte en la mayoría de las democracias occidentales.

Los líderes conservadores tampoco aprecian el hecho de que Trump se ha apoderado del Partido Republicano y lo ha purgado de divisiones ideológicas.

El Partido Republicano, como todos los partidos conservadores tradicionales, antes de la captura de Trump, siempre había sido compuesta por facciones ideológicamente opuestas. Cuando Trump se hizo cargo del partido en 2016, expulsó a todos los viejos conservadores de Reagan y Bush y impuso brutalmente la unidad ideológica al partido, de ahí el triste destino de Liz Cheney y otros restos de las mayores élites republicanas.

Trump ha transformado al Partido Republicano en su propio feudo personal, y esto le permite comportarse de la manera disruptiva y cruda en que tiene durante sus dos presidencias llenas de crisis.

Ningún otro partido conservador tradicional en Occidente está tan ideológicamente unificado como el Partido Republicano de Trump. De hecho, todos están divididos de amarga y profundamente ideológicamente. Es por eso que ningún líder conservador puede adoptar una agenda de Trump de pleno derecho, porque alienaría una parte significativa de sus propios partidos.

Los líderes conservadores tampoco aprecian que el Partido Republicano de Trump ya no es un partido conservador en absoluto, es un partido populista comprometido con una agenda populista.

Los líderes conservadores, por todas las razones anteriores, están en una posición muy diferente de Trump.

Sin embargo, buscan emular a Trump porque están desesperados por diferenciarse de sus oponentes políticos socialdemócratas con los que, como muchos votantes saben bien, en realidad están en un acuerdo ideológico y de política básico.













También esperan que coquetear con Trump los ayude a evitar la amenaza cada vez más potente de los partidos populistas emergentes a su derecho y apuntalar su menguante apoyo electoral.

Sin embargo, este juego equivocado se ha convertido recientemente en un juego perdedor para los líderes conservadores porque los votantes descontentos en Occidente ahora buscan una alternativa ideológica genuina a ambos partidos principales. Estos votantes, representan el 30% del electorado y sus números están aumentando, no quieren a Trump Lite, quieren lo real.

Peter Dutton, como Badenoch y Poilievre, ha coqueteado tontamente con el trumpismo desde que se convirtió en el líder de la oposición conservador hace tres años, y su desaparición ilustra perfectamente la inutilidad de un líder conservador que intenta convertirse en un clon de Trump.

DUTTON-Instado por los comentaristas de derecha empleados por Murdoch Press, Sky News y The Spectator, así como su amigo cercano y entusiasta de la entusiasta multimillonaria de Trump, Gina Rinehart, dio la bienvenida a las elecciones de Trump como presidente el año pasado.

Tan trastornados son Rinehart y segmentos de los medios de comunicación de Murdoch que, incluso después de la catastrófica pérdida electoral del sábado, todavía están instando a lo que queda de la coalición conservadora a que se vuelvan más como Trump.

A principios de este año, Dutton aceptó las llamadas de los partidarios de Lickspittle de Trump en su propio partido y los medios de comunicación de Murdoch para recordar al embajador de Australia en los Estados Unidos, el ex primer ministro laborista, Kevin Rudd, porque tuvo la audacia de criticar a Trump durante su primera presidencia.

Dutton imitó con entusiasmo a Trump “tenacidad” Hacia China y su apoyo a las atrocidades del régimen de Netanyahu en Gaza. Cuando Trump anunció su plan ridículo e inhumano para convertir a Gaza en una versión del Medio Oriente de la Riviera, Dutton lo aclamó sicófánmente como “Un gran pensador” y “perspicaz.”

Luego, justo cuando comenzó la campaña electoral, Trump impuso sus aranceles draconianos, poniendo en peligro toda la orden económica globalista, y el mercado de valores australiano se estrelló.

El primer ministro Anthony Albanese protestó correctamente y criticó a Trump por esto, pero todo lo que Dutton hizo fue sugerir que el intento de Albanese de proteger los intereses económicos de Australia y no fue “difícil” suficiente.













Curiosamente, el populista Nigel Farage, que es un amigo personal cercano de Trump y que ha hecho campaña por él, fue mucho más crítico con Trump sobre el tema arancelario que Dutton. Farage incluso comparó a Trump con Liz Truss, seguramente el último insulto político. Farage, a diferencia de Dutton, sabe que la única forma de tratar eficazmente con Trump es defenderlo. El recién elegido primer ministro canadiense, Mark Carney, lo hizo precisamente en su reunión con Trump esta semana.

Trump nunca ha sido popular entre los votantes convencionales en Australia, y su popularidad se desplomó después de la debacle arancelaria.

Dutton, sin embargo, persistió con su coqueteo de Trump mal aconsejado, siguiendo tontamente el consejo de los comentaristas conservadores que lo instaron a que se volviera aún más como Trump. Un comentarista escribió un artículo a principios de la semana pasada que declaró que Trump no había causado que el Partido Conservador perdiera las elecciones canadienses. Quizás Dutton creyó tales tonterías.

Dutton defendió firmemente a uno de su gabinete de sombra, a quien le había asignado la tarea de desmalcar la ineficiencia del servicio público, cuando fue fotografiada con una gorra MAGA durante las etapas finales de la campaña electoral.

Y a principios de la semana pasada, Dutton instó a los votantes a no prestar atención al ABC y al Guardian, lo que describió, en términos Trumpianos, como “Los medios de odio”.

Luego, solo dos días antes del día de las elecciones, se reveló que el co-gerente de la campaña de Trump, Chris Lacivita, había hecho un viaje secreto a Australia dos semanas antes para dar consejos a las elecciones de Dutton. Esto sugiere que el enamoramiento de Dutton con Trump puede haber sido mucho más intenso de lo que se pensaba anteriormente, y el hecho de que Dutton mantuvo la visita en secreto habla por sí mismo.













Dutton podía imitar a Trump todo lo que le gustaba, pero lo único que no podía hacer, como líder del Partido Conservador, fue adoptar una agenda de Trumpian totalmente plenada que lo distinguió del gobierno laborista. Así, alienó a los votantes convencionales, al mismo tiempo que no podía atraer los votos de aquellos votantes descontentos que buscaban una alternativa populista genuina a ambos partidos principales.

Estos votantes reaccionaron votando abrumadoramente por el gobierno de Albanese seguro y poco amenazante, que nunca había cedido la autonomía de Australia a Trump como tenía Dutton, en números sin precedentes e inesperados.

Y, el lunes, para agregar insulto a la lesión, en una entrevista Donald Trump dijo “Soy muy amigable con Albanese. No tengo idea de quién es el otro compañero que corrió contra él”. De manera similar, Trump trató a Mark Carney con respeto cuando se reunió con él esta semana en la Casa Blanca. Trump puede usar los aduladores, pero solo respeta a los ganadores.

Dutton no perdió las elecciones de la semana pasada solo por su imprudente imitación de Donald Trump, pero su simulacro de Trump fue indicativo de una falta fundamental de juicio político que llevó a su calamitosa derrota electoral.

Donald Trump ha ejercido una influencia tóxica en los políticos conservadores en Occidente durante casi una década, y sin duda continuará haciéndolo, porque el abrazo patético y cada vez más desesperado de Trump del conservadurismo es un síntoma de su irrelevancia política y su bancarrota ideológica.