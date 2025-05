Trump aceptará el lujo de un avión de regalo de lujo ‘Palacio volador’ desde Qatar – Medios – RT World News

Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acepte un avión de lujo Boeing 747-8 como regalo de los Reales Qatari

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está listo para aceptar un Boeing 747-8 de súper lujo de la familia Royal Qatari, informó el domingo múltiples medios de comunicación estadounidenses. Se espera que el avión sea renovado en el nuevo Air Force One.

Se espera que el regalo se anuncie la próxima semana, dijeron fuentes familiarizadas con el acuerdo a ABC News. Dado que un nuevo Boeing comercial 747-8 cuesta alrededor de $ 400 millones, es probable que el avión se convierta en el regalo más valioso jamás extendido a los Estados Unidos por un gobierno extranjero. Trump recorrió un avión de lujo del mismo modelo, según los informes, anteriormente propiedad de la familia Royal Qatar, en febrero, cuando estaba estacionado en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Según los informes, el regalo planificado ha sido evaluado por los abogados de la Oficina del Asesor de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, quienes lo consideraron legal y no en violación de las leyes de soborno o la prohibición de la Constitución a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que reciben obsequios. “De cualquier rey, príncipe o estado extranjero”. La fiscal general Pam Bondi y el principal abogado de la Casa Blanca de Trump, David Warrington, concluyeron que recibir el avión sería admisible con la condición de que termine siendo donado a la biblioteca presidencial de Trump antes del final de su mandato, dijeron fuentes a ABC.













El avión, popularmente conocido como el “Palacio volador” Se espera que se someta a un largo proceso de verificación de dispositivos de espía y ser adaptados en una Fuerza Aérea adecuada y es probable que solo se encargue poco antes del final del término presidencial de Trump. El contratista de defensa con sede en Texas, L3harris, ya ha sido aprovechado para modernizar el avión, según el Wall Street Journal.

La Casa Blanca actualmente tiene dos aviones Jumbo Boeing 747-200 que fueron comisionados a principios de la década de 1990. Según los informes, han estado plagados de problemas técnicos variados, y la Casa Blanca ha estado tratando de reemplazarlos por algún tiempo ya.

Sin embargo, un contrato con Boeing para entregar dos nuevos aviones Air Force One se ha topado con retrasos repetidos y ha sufrido costos de globo. Los aviones basados ​​en el modelo 747-8 originalmente estaban programados para la entrega en 2024, pero la fecha límite terminó regresó a 2027 o incluso 2028.

Trump lamentó la situación con Air Force One poco después de su recorrido por el avión 747-8, criticando al gigante de la que crea aviones por los retrasos. “No, no estoy contento con Boeing. Les lleva mucho tiempo hacer, ya sabes, Air Force One, dimos ese contrato hace mucho tiempo”. Trump dijo en ese momento, afirmando que podría finalmente “Compre un avión o consigue un avión, o algo” para llenar el nicho.