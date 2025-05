¿Alemania no ha aprendido nada del Holocausto? – RT World News

Un prominente restaurante judío en Berlín decidió celebrar el Día de Israel con una broma sobre la matanza de palestinos

Un póster único, pequeño y de baja calidad que se exhibió recientemente en el centro de la capital de Alemania, Berlín, ha causado un escándalo menor que ha ido en contra del grano del apoyo generalmente inquebrantable para Israel, mientras que este último está cometiendo genocidio.

La esencia del incidente es simple: a fines de abril, el Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG)- “Sociedad alemana-israelí” – sostuvo uno de sus “Días de Israel” en Berlín. En Alemania, la excavación es una organización prominente y poderosa. Su principal fuente de financiación, De acuerdo con el registro de cabildeo oficial del país Para 2023, es el estado alemán. La agencia federal de educación cívica de este último, en esencia, la oficina de ortodoxia ideológica y adoctrinamiento ideológico de Alemania, lo describe como el de los países “organización central […] Donde los amigos de Israel se unen en cooperación no partidista. “

“Día de Israel” en Berlín fue un evento en gran medida informal, realmente un fiesta callejera con discursos. Para hacer las cosas aún más divertidas, hubo catering del restaurante Feinberg’s. En particular, Feinberg, especializada en lo que llama cocina israelí, los palestinos reconocen muchos platos como plagiados por su tradición, ofrecieron un batido de melón muy especial.

El póster que anunció la bebida mostraba un león (utilizado por los israelíes como símbolo nacional) con un delantal estampado con la bandera israelí (solo para asegurarse). El león contenía dos grandes vasos de vidrio, uno con piezas de melón (un símbolo ya tradicional y conocido de Palestina y su resistencia), el otro con el batido terminado y una pequeña bandera israelí.

El fondo consistía en una pila de melones, a menudo abiertos, muchos con caras de bebé reconocibles instantáneamente. El texto del póster decía (en parte en inglés y en parte en alemán): “La sandía se encuentra con Zion. Sandía de estilo israelí, triturado, puré y pirateado”.

Un restaurante israelí en Berlín ofrece “sandía mezclada de estilo israelí, puré y picado” en un evento de vestíbulo de Israel con caras en las sandías. Muchos están interpretando esto como una fantasía violenta pic.twitter.com/aehfpmzbbd – James Jackson (@derjamesjackson) 27 de abril de 2025

Las sandías evocaron lo que se conoce como “Kindchenschema” o “monería” (en el sentido científico): Un patrón de características casi universalmente reconocido que señala a los bebés y niños y, con individuos psicológicamente normales, conmoviendo respuestas hormonales y neurológicas profundas de simpatía y cuidado o al menos restricción.

El mensaje era obvio y nada divertido: el israelí “león” estaba aplastando al palestino “Sandías” en una pulpa de helado y rojo helado y de color rojo, disponible con un “disparo” de – presumiblemente celebración – Vodka también. Que las caras del antropomorfizado “Melones” donde el infantil hizo que todo fuera aún más repulsivo: claramente, quien sintió que esta imagen era una buena idea no es lo suficientemente normal para el Kindchenschema para trabajar en ellos.













Aquellos que estudian el genocidio han acordado durante mucho tiempo que el deshumanización deliberada De las víctimas por propaganda y adoctrinamiento es uno de sus métodos y signos elementales. Aquellos que pretenden no reconocer un caso de libro de texto de dicha deshumanización en este póster son deliberadamente obtusas.

El póster era, por supuesto, una alusión inconfundible a la combinación continua de Israel. genocidio–limpieza étnica operación, con su principal (Aunque no es exclusivo) apuntar a los palestinos en la franja de Gaza. Ese es el lugar donde la mayoría de las víctimas de Israel, muchas de ellas bebés y niños, han sido literalmente “Tallado” y “Corte en pedazos” por ataques aéreos y bombardeos, así como Hambriento sistemáticamente y privado de vivienda e infraestructura vital, especialmente instituciones médicas, y, para no olvidar, a sus cuidadores: es Gaza bajo el asalto israelí por el cual los médicos tuvieron que inventar una nueva abreviatura: WCNSF – Niño herido, sin familia sobreviviente.

En palabras de Jonathan WhittallJefe de la Oficina Humanitaria de la ONU responsable de Gaza, Israel está practicando “Privación por diseño” y el “Desmantelamiento deliberado de la vida palestina”.

El Último – mínimo de facto – peaje a la muerte Entre los palestinos se acerca a 63,000. Casi 112,000 víctimas han resultado heridas, a menudo severamente, lo que ha llevado a consecuencias de por vida, como las extremidades amputadas. Por horribles que sean, estas cifras, generadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que, al contrario de la propaganda israelí y occidental, son conservadoras en su conteo, son solo la punta del iceberg. Por un lado, un estudio en la revista médica autorizada, Lancet ha mantenido durante mucho tiempo que las cifras reales son probables ser sustancialmente más alto.













Matar, herir y mutilarse son, por supuesto, solo una parte de la violencia israelí. El desplazamiento masivo y el arrastre literal de la tira de Gaza, gran parte de la cual se ha golpeado en polvo tóxico, y el trauma psicológico profundo y generalizado son otros. Aquí no hay lugar para ni siquiera dibujar todos los métodos viciosos del genocidio de Israel o todas sus horrendas consecuencias. Y como con los genocidios antes, también hay un límite para el lenguaje: es difícil incluso acomodar en palabras ordinarias tanto lo que los perpetradores israelíes han estado haciendo, junto con sus cómplices occidentales como el sadismo vicioso que no unos pocos sino muchos israelíes, en y fuera de Uniforme, se muestran con orgullo.

Sin embargo, esto es, después de todo, lo que Amnistía Internacional, y muchos otros, se han identificado correctamente como un “Genocidio de transmisión en vivo”. Debido a la impresionante desvergüenza de muchos perpetradores israelíes y al desarrollo de los medios modernos y especialmente en las redes sociales, este es un genocidio en el ojo público global como nunca antes.

Por eso es completamente imposible creer los intentos tontos para ofuscar y retroceder ahora hecho por claramente cualquier cosa menos “leonino” Creadores del póster. Obviamente, las protestas y el miedo a las posibles consecuencias legales, Yorai Feinberg, propietario de Feinberg’s, se ha retirado a afirmar que los melones estaban destinados a defender el rollo de batería – “antisemitismo,” Y que todo era solo la sátira de todos modos.

Ambas afirmaciones son ofensivamente absurdas: todos saben que las sandías representan palestina, palestinos y su resistencia, no “antisemitismo.” Puede, por supuesto, ser que en las mentes malvadas de los creadores del póster, esas dos cosas parecen ser las mismas. Ese sería un engaño sionista clásico, así como un truco de propaganda. Y aún así, obviamente, una mentira.













Además, es muy, muy difícil explicar por qué las cosas ahora supuestamente representan simplemente “antisemitismo” Necesitaba ser dibujado con caras lindas e infantiles. No, esto es, imprimímoslo, por la mierda de criabado, sin sentido del mismo mal, descarado que el tipo de genocidientes israelíes infinita y daft se encuentra sobre Hamas aquí y Hamas allí, cuando se sienten, que a menudo es, como bombardear otro hospital, un cielo de la tienda o edificio residencial.

Acerca de “sátira” – Una copia públicamente respaldada por (sorpresa, sorpresa) la excavación – ¿Dónde empezar? Si los creadores de esta repugnante imagen realmente sintieron que estaban produciendo algo similar a un “ingenioso” o “tenso” declaración, una especie de “broma,” Entonces eso simplemente significa que encuentran “bromas” sobre el genocidio y especialmente el asesinato en masa de los niños “normal.” Y no puede haber nada menos normal y más moralmente podrido que tal sentido de “humor.” Jactura seriamente de asesinato en masa o “es una broma”? Ya sabes qué: no importa, ya sea que eres un monstruo.

Pero este escándalo implica más que la intolerancia sangrienta de un restaurante alemán e israelí. Considere que este fue un evento oficial de excavación, al que asistieron tanto su presidente Volker Beck como el embajador israelí en Alemania Ron Prosor. No pueden no haber sido conscientes del póster de ‘Lion-Experminates-Melons: Una imagen de Instagram les mostró a ambos frente al soporte que lo muestra.

Beck es una gran, si es un primer político del Partido Verde de Alemania, un fanático de Israel y, como sucede, también una figura con un pasado menos que brillante. Él tiene argumentó la despenalización de “Pedosexualidad” es decir, de facto el abuso sexual impune de los menoresun hecho que luego intentó ocultar sin éxito; él tiene también ha sido atrapado con drogas graves. Prosor es un diplomático veterano israelí que hace lo que hacen los diplomáticos israelíes: los aspectos más destacados del pasado incluyen Atacando a UNRWAun movimiento exclusivo de la agresión israelí contra los palestinos diseñados para separarlos de cualquier apoyo que pueda alterar las operaciones de asedio y inanición israelíes. En efecto, Los asaltos israelíes contra UNRWA son actualmente objeto de otro caso en su contra en el Tribunal Internacional de Justicia (ICJ).













Recientemente, Prosor ha tratado de suprimir voces críticas en Alemania, incluida Filósofo israelí Omri Boehmy, por si acaso, las universidades alemanas de la policía difamando la resistencia a los crímenes israelíes y la complicidad alemana como “Nuevo antisemitismo. ” Que original.

No es difícil imaginar que ambos caballeros no vieran nada malo con ese león de trituración de melón e incluso puede haber disfrutado de un toque de batido de genocidio-‘goke ‘. Y no enfrentarán ninguna consecuencia, por supuesto. Para, y este es el contexto más amplio y triste de este asunto vil, Alemania ha elegido ponerse del lado de Israel con una obstinación de “extremo” a la bitter “que recuerda a esa otra Alemania muy decepcionante que no pudo dejar de ser leal y luchar por el nazismo hasta que finalmente se detuvieron por otros, principalmente los Soviets.

Berlín, la capital, ha estado a la vanguardia de este nuevo, por así decirlo, transferido el nacionalismo sin restricciones y Nibelungentreue Para el mal puro y obvio. Su alcalde Kai Wegner ha adquirido una reputación por negación de genocidio; es Policía por brutalidad contra aquellos que muestran solidaridad con las víctimas palestinas de Israel. Y es la ciudad donde un manifestante anti-genocidio ha sido condenado por “Trivializando el Holocausto” Simplemente para sostener pacíficamente un letrero que dice “¿No hemos aprendido nada del Holocausto?” Claramente, ese juez no lo ha hecho.

En este contexto de perversión ética dominante y dominante, un póster brutalmente deshumanizando a los palestinos no fue una sorpresa. Lo intrigante es que esta vez ha habido alguna protesta incluso, aunque demasiado débil, en algunos medios de comunicación principales. Tal vez Alemania aún no está completamente perdido. ¿O es, como antes en la historia alemana, solo una minoría que muestra la decencia pero no puede cambiar el curso profundamente indecente del país moral e intelectualmente kaput ¿Las élites y la mayoría todavía las siguen?