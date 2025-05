Brit ‘Smuggler’ Bella Culley’s Cash Wad & ‘Bonnie & Clyde’ se jactancia en Tiktok antes de arrestar a 4,000 millas de distancia de Hols tailandeses

La adolescente británica arrestada por contrabando de 30 libras de marihuana en Georgia se jactó de Tiktok sobre su estilo de vida “criminal” antes de ser atrapado.

Bella May Culley18, de Condado de Durhamdesapareció mientras viajaba en el sudeste asiático y reapareció esposas en Tbilisi.

14 Bella se jactó de un estilo de vida ‘Bonnie y Clyde’ en Tiktok Crédito: Tiktok

14 Ella mostró enormes fajos de efectivo Crédito: @bellamay.xx/tiktok

14 Bella fue de viaje a Filipinas y luego se desvió a Tailandia Crédito: Facebook

14 Bella apareció en la corte en Georgia hoy, donde no hizo comentarios sobre los cargos Crédito: East2West

14 La policía dice que encontraron 34 bolsas de cannabis en su equipaje mientras intentaban ingresar a Georgia Crédito: East2West

Ella compareció hoy en la corte después de ser detenida en el aeropuerto de la ciudad bajo sospecha de esconder 34 bolsas de canabis en su equipaje.

Si se encuentra culpable, podría enfrentar 20 tras las rejas en una prisión abarrotada y ex-soviética.

Ahora, los clips de Bella se jactan de hacer montones de efectivo y vivir un estilo de vida “Bonnie n Clyde” han surgido.

Uno Tiktok El video muestra a Bella posando en un balcón, subtitulado: “Rubia o morena?

Lea más sobre el adolescente británico

Continúa: “Hacer figuras pesadas y joder en balcones en todo el mundo”.

Otra publicación posterior a las enormes pilas de efectivo, con ella agarrando un paquete de £ 10 y £ 20 mantenidos unidos por una banda para el cabello.

Los jactivos en línea sobre la fabricación dinero y delito Comenzó antes de que ella saliera al sudeste asiático hace unas semanas, justo después de Pascua.

En Asia, la evidencia de su lujoso estilo de vida continúa con videos de bella fiesta, descansando en playas, buceo y buceo y de fumar marihuana en la parte trasera de un automóvil.

Pero su contenido de repente se secó la semana pasada, junto con sus mensajes en casa.

Su familia no tenía idea al principio y puso una súplica desesperada por información, temiendo que Bella todavía estaba en Tailandia y desapareciera.

Pero ayer, las autoridades georgianas publicaron fotos de Bella en marcha mientras se esposaron a un policía estación.

Brit Tourist, de 18 años, reportó desaparecido durante días en Tailandia es arrestado por ‘delitos de drogas’ en Georgia a 4.000 millas de distancia

El personal del aeropuerto la había detenido en el camino y supuestamente encontró 34 bolsas de cannabis en su equipaje.

La aspirante a enfermera podría enfrentar 20 años en un ex soviético superpoblado prisión O incluso una cadena perpetua, dijo el Ministerio del Interior del país.

Tomando la posición hoy, ella le dijo al corte Estaba embarazada antes de agregar que se reservaría el derecho de permanecer en silencio.

Se dice que está “confundida y aterrorizada”.

14 Las autoridades georgianas publicaron imágenes que muestran al adolescente británico en las esposas Crédito: East2West

14 La policía en Georgia publicó imágenes del presunto tesoro que el adolescente británico está acusado de tratar de pasar de contrabando en el país. Crédito: East2West

14 El cannabis estaba envuelto en bolsas negras en su equipaje, dijo la policía Crédito: East2West

Su padre desconcertado Neil Culley, que vive en Vietnam donde trabaja fuera de la costa, está volando al este Europa estar al lado de su hija en Georgia hoy.

Un ser querido dijo: “Ella es solo una estudiante, realmente no sale ni hace nada de eso. Solo quería un descanso, así que se llevó a Tailandia.

“Debe haberse mezclado con alguien. Debe haber conocido a alguien que la haya aprovechado”.

Mientras tanto, el abuelo paterno de Bella, William Culley, de 80 años, dijo que temía que no pudiera volver a ver a su nieta “inteligente” y dijo “No es una narcotraficante internacional”.

Bella fue a viajar con un amigo a Filipinas el mes pasado y luego decidió hacer un viaje espontáneo a Tailandia el 3 de mayo.

Su madre, Lyanne, le dijo a The Sun que se volvió a conectar con algunas personas que conoció en un viaje anterior al país.

Su familia dio la alarma durante sus vacaciones después de que no pudo contactar a nadie desde el sábado, a pesar de inundar a su familia con mensajes de texto, lo que provocó una gran operación de búsqueda internacional.

No tenían idea de que ella había salido de Tailandia y se sorprendieron al enterarse de su arresto en un continente diferente.

Su madre dijo anteriormente que Bella “no le gusta el estilo de vida del partido”, por lo que fue aún más sorprendente escuchar que fue acusada de una importante operación de contrabando de drogas.

La británica permaneció en silencio sobre los cargos cuando compareció hoy en la corte.

14 Bella publicó videos de su fumar en la parte trasera de los autos Crédito: @bellamay.xx / tiktok

14 Ella le dijo a su madre que iba a Tailandia para volver a conectarse con amigos que anteriormente hizo en el país Crédito: Facebook

14 Ella publicó regularmente en sus cuentas de redes sociales, pero toda la comunicación se secó el fin de semana Crédito: Facebook

El comandante de la televisión georgiana Rustavi 2 en un informe de texto dijo que Bella May Culley le había dicho al tribunal de Tbilisi que estaba “embarazada”.

El juez la detuvo bajo custodia.

Mientras tanto, Mystery rodeó una serie de direcciones de la compañía que Bella parecía contener, a pesar de ser descrita como un “estudiante normal” y familiares y amigos no tienen idea de ellos.

Los registros mostraron enlaces aparentes al Lejano Oriente, con Bella cotizada como directora de al menos dos compañías con lazos chinos.

Hablando en su casa en Billingham, CO Durham Hoy, el abuelo de Bella dijo: “Estoy aterrorizado de que esté en una oración larga. Puede que nunca la vuelva a ver, tengo 80 años.

“De alguna manera la ha absorbido por algo. De alguna manera. No es una narcotraficante internacional.

“Todo es muy extraño y en este momento simplemente no tenemos ninguna respuesta. No sabemos qué pensar”.

Dijo que su nieta era “inteligente” y “no tonta” y que no se habría involucrado a sabiendas con drogas.

“Estaba de vacaciones con algunos amigos, haciendo lo que hacen los jóvenes de 18 años: beber y bailar. Deben haber conocido a alguien que se haya aprovechado de ella”.

Culley describió a su nieta como una joven de 18 años ‘normal’ que vivía con su hermano y madre en viviendas sociales en Billingham.

El Sr. Culley dijo: “Ella no es tonta, es una chica inteligente. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Alguien ha colocado dinero frente a ella?

“Simplemente no sabemos qué ha sucedido hasta que salimos y hablamos con ella.

14 Bella podría ser encarcelada por 20 años si se encuentra culpable Crédito: @bellamay.xx / tiktok

14 Mamá Lyanne le dijo a The Sun que Bella no le gustó el estilo de vida de la fiesta Crédito: Facebook

14 Bella había estado disfrutando de sus vacaciones en el sudeste asiático Crédito: Facebook

Su abogado georgiano dijo a los periodistas hoy: “Mi cliente actualmente está ejerciendo el derecho de permanecer en silencio, por lo que proporcionaremos información detallada más adelante, una vez que decidan cómo continuar.

“Se debe enviar una solicitud formal a la autoridad pertinente, y luego se puede proporcionar información más detallada sobre mi cliente.

“En esta etapa, [she is] invocación [her] Derecho al silencio, y más desarrollos se compartirán más tarde una vez que se tome una decisión “.

El abogado de Culley dijo: “La persona bajo mi protección actualmente está ejerciendo el derecho al silencio y, en consecuencia, proporcionaré toda la información detallada más adelante, cuando decida proporcionar información detallada a los organismos de investigación con respecto a los cargos presentados contra ella”.

Bella podría enfrentar décadas tras las rejas en la única prisión femenina de Georgia, la prisión número 5 de Tbilisi.

La prisión ha sido criticada previamente por ser “degradante”, “inhumana” y “una afrenta a una sociedad civilizada” por un comité europeo.

Bella completó recientemente un curso de acceso en Middlesbrough College y espera convertirse en enfermera, pero primero quería ir a viajar.

Antes de su reaparición en Georgia, la madre de Bella, Lyanne Kennedy, de 44 años, le dijo a The Sun: “Su padre vive en Vietnam, por lo que siempre quiso ver a Asia.

“Ella ama todas las cosas turísticas, como liberar tortugas”.

Bella voló a Filipinas con un amigo, y Tailandia ni siquiera estaba en la agenda para empezar.

Pero cuando su amigo fue a Ibiza, decidió dirigirse en una dirección diferente porque “no bebe tanto y no está realmente en el estilo de vida de la fiesta”.

En cambio, Bella viajó a Tailandia alrededor del 3 de mayo.

Lyanne dijo: “Realmente no quería que fuera a Tailandia.

“Le rogué que volviera a casa. No confío en algunos de los niños allí.

“Pero quería reunirse con algunos amigos que hizo allí en un viaje anterior. No sé quiénes son”.