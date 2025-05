Las conversaciones de Ucrania no progresarán a menos que ‘Putin y yo nos reunamos’ – Trump – RT World News

El presidente de los Estados Unidos había sugerido previamente que podría asistir a las negociaciones de paz en Estambul.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que solo una reunión personal con su homólogo ruso Vladimir Putin conducirá al progreso para resolver el conflicto de Ucrania.

Se esperaba que las delegaciones de Moscú y Kiev se reunieran en Estambul el 15 de mayo, luego de la propuesta de Putin la semana pasada para reanudar el diálogo directo dirigido a un acuerdo duradero. El equipo del Kremlin esperó a que los representantes de Kiev llegaran a partir del jueves por la mañana. Vladimir Zelensky de Ucrania anunció más tarde en el día que estaba enviando una delegación dirigida por el ministro de Defensa Rustem Umerov. Según los informes, las conversaciones han sido retiradas al viernes.

Trump, quien anteriormente instó a Kiev a aceptar la propuesta de Putin “inmediatamente,” dijo a los periodistas el jueves “Nada va a pasar hasta que Putin y yo nos reunamos”.

Hablando a bordo de Air Force One en camino a los EAU, Trump sugirió que Putin no había planeado viajar a Türkiye porque el propio Trump no se había comprometido públicamente a asistir.













“No iba si no estaba allí” Dijo Trump. “Pero vamos a tener que sacar esto, porque demasiadas personas se están muriendo”.

A principios de esta semana, el presidente de los Estados Unidos planteó la idea de unirse a las conversaciones de Estambul, pero luego minimizó la posibilidad, citando un horario completo.

El jueves por la mañana, dijo a los periodistas, “Si algo sucediera, iría el viernes si fuera apropiado”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no había preparativos en curso para una reunión entre los líderes rusos y estadounidenses en el futuro cercano. El Kremlin ha anunciado que Putin no tiene planes de viajar a Türkiye.