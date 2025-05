El ex director de FBI Comey investigó para ‘Llamado para asesinar a Trump’-Secretario del DHS-RT World News

El crítico del presidente de los Estados Unidos ha sido acusado de hacer un respaldo codificado de la violencia

El Servicio Secreto de los Estados Unidos está investigando al ex director del FBI James Comey por hacer una amenaza contra el presidente Donald Trump, dijo el secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem. Comey, un crítico de Trump desde hace mucho tiempo, ha negado que su críptico y ahora eliminado Instagram Post fuera un llamado para un asesinato.

El jueves, Comey publicó una imagen de conchas marinas que formaron el número “8647.” Él subtituló la imagen con “Formación de conchas frescas en mi caminata en la playa”.

Los funcionarios de la administración Trump y los políticos republicanos interpretaron rápidamente la imagen como una amenaza para el 47º presidente. Varios medios de comunicación citaron el diccionario Merriam-Webster, que dice que “86” es un término de argot para “Para tirar” “Deshacerse” o “Matar”. De acuerdo a Newsweekel número es un término de la mafia para llevar a alguien “A ocho millas de la ciudad” y poniéndolos “Seis pies debajo”.

“El ex director del FBI James Comey solo pidió el asesinato de Trump”. Noem escribió en X. Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto son “Investigar esta amenaza y responderá adecuadamente”. Fox News Digital citó una fuente en el Servicio Secreto diciendo que enviarán agentes para investigar y entrevistar al ex jefe del FBI.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que la oficina “Proporcionar todo el apoyo necesario” al Servicio Secreto al investigar lo que dijo fue el Post de Comey “Dirigido al presidente Trump”.

Jefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, argumentó que Comey’s Post “Se puede interpretar claramente como ‘un éxito’ en el presidente de los Estados Unidos”. Donald Trump Jr. afirmó que Comey era “Casualmente llamando a que mi padre sea asesinado”.













Comey ha derribado la imagen. “Publiqué anteriormente una foto de algunos conchas que vi hoy en una caminata en la playa, que supuse que eran un mensaje político”. Escribió en Instagram. “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de ningún tipo, así que tomé el poste”.

Trump despidió a Comey durante su primer mandato en el cargo. Acusó al ex jefe de propagación del FBI sobre él como parte de lo que llamó un motivado políticamente “Caza de brujas”.

Donald Trump sobrevivió a dos intentos de asesinato durante su campaña de reelección de 2024. En julio, un hombre armado abrió fuego en un mitin en Butler, Pensilvania, pastoreando el oído de Trump con una bala y matando a un espectador. En septiembre, se descubrió un segundo asesino acampando fuera del campo de golf de Trump en Florida.