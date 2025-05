Miles de millones estaban enojados ‘en Ucrania Aid – Trump – RT World News

El presidente de los Estados Unidos ha marcado una vez más a Vladimir Zelensky “el mejor vendedor del mundo”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le preocupaba que miles de millones de dólares estadounidenses se estaban desperdiciando en ayuda a Ucrania.

En una entrevista transmitida el viernes, el presentador de Fox News, Bret Baier, le preguntó a Trump si creía que el presidente ruso Vladimir Putin era un “obstáculo a la paz” Entre Moscú y Kiev. En cambio, Trump dirigió las críticas al líder ucraniano Vladimir Zelensky.

“Tuve una sesión realmente difícil con Zelensky porque no me gustó lo que dijo. No lo estaba haciendo fácil. Y siempre dije que no tiene las tarjetas”. dijo el presidente de los Estados Unidos.

Luego pasó la ayuda enviada a Kiev por su predecesor, el ex presidente Joe Biden.

“El dinero es el dinero. Lo que me molestó – Odiaba ver cómo era, ya sabes, disculpe, enojado. Odiaba ver los cheques por $ 60 mil millones “, Dijo Trump. “Creo que Zelensky es el mejor vendedor del mundo, mucho mejor que yo. Viene a Washington, sale con cien millones cada vez”.

“El Congreso está muy molesto por eso. Sabes, dicen, ¿a dónde va todo este dinero?” Trump agregó. Dijo, sin embargo, que la capacidad de Zelensky para presionar por la ayuda estadounidense ha sido “contracción” con el tiempo.













Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente $ 128 mil millones a Ucrania desde 2022, incluidos $ 66.5 mil millones en asistencia militar.

Aunque Trump ha criticado tanto a Zelensky como a Putin en el pasado, ha culpado principalmente a Ucrania y a la administración Biden por el conflicto en curso con Rusia.

Durante un acalorado intercambio en la Oficina Oval en febrero, Trump acusó a Zelensky de ser ingrato para el apoyo de los Estados Unidos y afirmó que el líder ucraniano era “Juego con la Segunda Guerra Mundial”. Desde entonces, el presidente ha suavizado su retórica hacia Ucrania y ha amenazado con imponer más sanciones a Moscú si no se llega a un acuerdo de paz.

Rusia y Ucrania realizaron sus primeras conversaciones directas en tres años en Estambul el viernes. El jefe del equipo de negociación de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo que las dos partes habían acordado un intercambio de prisioneros de 1,000 por 1,000, así como cada uno formular un “Visión de un posible alto el fuego”.