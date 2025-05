Brit ‘Smuggler’ los enlaces de Bella Culley al esquema chino de las directivas de mulas ‘, ya que le pagaron £ 550 para posar como jefe de la firma

La adolescente de drogas Bella Culley se ha vinculado a un esquema chino de “dirección de mula” que paga £ 550 a directores dudosos.

El mochilero británico Bella, de 18 años, está bajo custodia después de su arresto en el aeropuerto Tbilisi de Georgia con una maleta de cannabis después de faltar a 4.000 millas de distancia en Tailandia.

6 Bella, arrestada por contrabando de 30 libras de marihuana en Georgia, tiene vínculos con ‘direcciones mulas’, dijo una fuente a The Sun Crédito: Facebook

6 Ella reveló en la corte que está embarazada Crédito: East2West

6 Bella también reveló que estaba “enamorada” de un hombre misterioso, sospechoso de haberla embarazada Crédito: Facebook

Se enfrenta al menos nueve meses en prisión preventiva en una sombría cárcel de la era soviética junto con criminales endurecidos después de bromas en línea de “Bonnie y Clyde” hijinks mientras mostraban Wads en efectivo en el Lejano Oriente.

Pero los investigadores ahora han desenterrado impar negocio Enlaces no relacionados con su presunta vergüenza de la mula de drogas.

Un compañero director de la compañía le dijo a The Sun que él y Bella fueron contratados por un reclutador local para transmitir detalles del pasaporte y firmar documentos a cambio de más de £ 500.

La práctica permite a las empresas chinas usar una escapatoria para vender productos al mercado del Reino Unido a través del gigante en línea Amazon.

No estaba claro cuál era la naturaleza de la participación de Bella en la compañía china hoy y su familia ha declinado hacer comentarios.

Los funcionarios gubernamentales del Reino Unido se refieren al proceso de venta de su identidad para convertirse en un director que cotiza como “dirección mula”.

El compañero director, que pidió no ser nombrado, dijo: “Alguien ha usado mis datos para dirigir una compañía dudosa, y ahora estoy siendo vinculada a una niña de Billingham que acaba de ser arrestada por el contrabando de drogas en Georgia.

“Ni siquiera la conozco, pero de alguna manera nuestros nombres están conectados en esta empresa.

“El año pasado, algunos muchachos que conocía ofrecían £ 550 para abrir cuentas comerciales de Amazon.

“La idea era simple: les daría su pasaporte y dirección, configurarían una cuenta de Vendedor de Amazon a su nombre, y le pagarían.

Bella Culley embarazada ‘Bella Culley se enfrenta a criar a un niño en la prisión del infierno después de la conmoción’ amor ‘Confesión

“Lo que no me di cuenta era que estas cuentas se venden a vendedores chinos que ya no pueden abrirlas ellos mismos porque Amazon las interrumpió.

“Una vez que se transfiere la cuenta, están destinados a quitarle su nombre.

“Alguien ha raspado claramente mi información de ese trabajo de Amazon y me estableció como director para una empresa de la que nunca he oído hablar. Ni siquiera sé cómo arreglar esto”.

El hombre afirmó que cientos de personas en el área de Billingham y Stockton de Teesside, de donde es Culley, se les ha abordado en línea y se les ofreció £ 550 por detalles del pasaporte.

Se cree que un hombre que se hace llamar Warren Bradbury, que vivía en Darlington, es el jefe de reclutamiento en nombre de las empresas chinas.

El hombre dijo: “Él fue el que recibió muchas personas que se registraron aquí para inscribirse en esta cuenta comercial de Amazon.

“Estaba en todo Facebook, empujándolo en sus historias antes de que su cuenta siguiera siendo prohibida.

“Él fue el que había venido con la computadora portátil, lo llevó a la videollamada para configurar la cuenta de Amazon y luego entregar el efectivo. Lo vería tirando de esta rutina sobre Darlington y Middlesbrough.

“Conocería gente donde quiera que estuvieran: la casa de su compañero, un pub, lo que sea, siempre y cuando tuvieran su pasaporte y dirección listos. Lo tenía todo a un sistema.

“No estaba trabajando solo. Había otros muchachos en Londres involucrados, además de algunos contactos en China que estaban tirando de las cuerdas. Todos tomarían una porción antes de que las cuentas se vendieran.

“Pensé que era solo un poco de efectivo. No me di cuenta de que volvería así”.

6 Bella aparecerá a continuación en la corte el 1 de julio Crédito: East2West

6 Bella compartió fotos de sus viajes en sus redes sociales Crédito: Facebook