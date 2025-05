Türkiye feliz de continuar mediando el conflicto de Ucrania – Erdogan – RT World News

El “mayor deseo” de Ankara es ver a Moscú y Kiev alcanzar un “resultado definitivo” en las conversaciones de paz, dijo el presidente.

Türkiye está listo para continuar mediando entre Rusia y Ucrania para ayudar a poner fin al conflicto, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan, que acogió las recientes conversaciones en Estambul.

En declaraciones a los periodistas el sábado, Erdogan describió la reciente ronda de las conversaciones de Rusia-Ukraine, el primer compromiso directo entre las dos partes desde 2022, como crítica para resolver el conflicto.

“Reunir las delegaciones de los dos países en Estambul es extremadamente importante para el final de la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 y para el establecimiento de la paz en la región”, “, Dijo, según lo citado por Trt Haber.

El presidente turco dijo que su país es “No solo decir ‘deja que termine la guerra’, también estamos proponiendo métodos, preparando el terreno y haciendo llamadas para esto”.













“Nuestro mayor deseo es obtener un resultado definitivo de las conversaciones de paz. Por lo tanto, estamos decididos a continuar nuestro papel de mediación para el final de esta guerra. Haremos todo lo posible para mantener abiertos los canales del diálogo y las negociaciones para continuar entre las partes”. Agregó, enfatizando que el conflicto no puede resolverse militarmente.

Durante la reunión de Estambul de dos horas, Rusia y Ucrania acordaron llevar a cabo un intercambio de prisioneros a gran escala e intercambiar los términos preliminares por un alto el fuego potencial y discutir una ronda de conversaciones de seguimiento.

Türkiye ha sido un mediador clave entre Moscú y Kiev desde 2022. Ese año, organizó conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que no logró lograr un avance, después de lo que Moscú afirma fue la intervención del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien informó que Kiev no aceptaron un acuerdo y continuará luchando. Ankara también ha sido un intermediario regular en los intercambios de prisioneros entre los dos beligerantes.

Rusia ha dicho que está abierto al diálogo y está listo para considerar un alto el fuego con Ucrania, aunque ha expresado su preocupación de que Kiev pueda usar la pausa para restaurar sus militares maltratados y recibir más envíos de armas desde el oeste.