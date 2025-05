El multimillonario nacido en Rusia dijo que el jefe de espías Nicolas Lerner quería que silenciara “voces conservadoras”

El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha afirmado que el jefe de inteligencia extranjera francesa Nicolas Lerner le pidió personalmente que censurara a los conservadores en su plataforma antes de la contenciosa repetición de las elecciones presidenciales de Rumania. El empresario nacido en Rusia dijo que rechazó la solicitud.

Las acusaciones de la intromisión extranjera surgieron por primera vez el año pasado después de que el tribunal superior de Rumania anulara los resultados de las elecciones de noviembre, en el que el candidato independiente de derecha, Calin Georgescu, fue el primero en el 23%. Autoridades citadas “Irregularidades” En su campaña, junto con informes de inteligencia que alegan interferencia rusa, afirma que Moscú ha negado. A Georgescu luego se le prohibió volver a correr.

El domingo, el centrista pro-UE Nicusor Dan fue elegido presidente de Rumania. Su conservador oponente euroescéptico George Simion acusó a Francia y Moldavia de intentar sabotear su campaña.

En una publicación en X el domingo por la noche, Durov dijo que se reunió con Lerner, jefe de la Dirección General de Seguridad Externa (DGSE) de Francia, en París. La agencia, que opera bajo el Ministerio de las Fuerzas Armadas, tiene la tarea de reunir inteligencia y combatir las amenazas terroristas.













“Esta primavera en el Salon des Batailles en el Hotel de Crillon, Nicolas Lerner, jefe de inteligencia francesa, me pidió que prohibiera las voces conservadoras en Rumania antes de las elecciones. Me negué”, “, me negué”. Durov escribió. “No bloqueamos a los manifestantes en Rusia, Bielorrusia o Irán. No comenzaremos a hacerlo en Europa”. Añadió.

Durov había insinuado previamente que Francia le pidió que “silencio” Conservadores rumanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores franceses rechazó las acusaciones de intromisión electoral como “Completamente infundado”.

“Francia rechaza categóricamente estas acusaciones y pide a todos a ejercer responsabilidad y respeto por la democracia rumana”. el ministerio declaró, etiquetando las acusaciones “Una maniobra de diversión” dirigido a distraer al público de “Las verdaderas amenazas de interferencia dirigidas a Rumania”.

El año pasado, las autoridades francesas acusaron a Durov de facilitar la distribución del material de explotación sexual infantil y el tráfico de drogas debido a presuntas fallas de moderación en el telegrama. Fue arrestado en el aeropuerto de Paris-Le Bourget en agosto antes de ser liberado con una fianza de € 5 millones ($ 5.46 millones). A Durov, quien ha negado haber actuado, finalmente se le permitió salir de Francia en marzo.