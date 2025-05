Estados Unidos nunca debería haber intervenido en Ucrania – Trump – RT World News

El presidente estadounidense cree que Kiev estaría “mejor” si hubiera seguido siendo un problema europeo

El presidente Donald Trump culpó a su predecesor Joe Biden por canalizar grandes cantidades de dinero de los contribuyentes estadounidenses a un conflicto extranjero que “Debería haber seguido siendo una situación europea”.

En declaraciones a los periodistas de la Casa Blanca después de una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes, Trump expresó su frustración por el “loco” Escala de participación estadounidense en el conflicto de Ucrania. Reiteró que era “No es nuestra guerra” y enfatizó que su administración está trabajando para poner fin a las hostilidades a través de la diplomacia.

“Esta no es nuestra guerra. Esta no es mi guerra … quiero decir, nos enredamos en algo en lo que no deberíamos haber estado involucrados. Y habríamos sido mucho mejor, y tal vez todo hubiera sido mejor, porque no puede ser mucho peor. Es un desastre real”, Dijo Trump.













El presidente declaró que Washington ha proporcionado “masivo” y “Registro” Niveles de asistencia militar y financiera a Kiev: superando con creces lo que han contribuido a los países de la UE y otros países de la OTAN.

“No tenemos botas en el suelo, no tendríamos botas en el suelo. Pero tenemos una gran participación. La cantidad financiera que se presentó es una locura”, Añadió.

“Una vez más, esta era una situación europea. Debería haber seguido siendo una situación europea. Pero nos involucramos, mucho más que Europa, porque la administración pasada se sintió muy firmemente que deberíamos”. dijo. “Dimos cantidades masivas, creo que cantidades récord, tanto armamento como dinero”.













La conversación de Trump con Putin fue seguida por llamadas con varios líderes europeos, incluidos los jefes de Alemania, Italia y el Reino Unido, así como al presidente de la Comisión Europea, Ursula von Le Leyen, y Vladimir Zelensky de Ucrania. “Tienen un gran problema. Es una guerra terrible. La cantidad de ira, la cantidad de odio, la cantidad de muerte”, “,”, Trump dijo, señalando que el conflicto ha alcanzado un punto en el que “Es muy difícil extraditar lejos de lo que ha ocurrido allí”.

Trump dijo que cree que tanto Putin como Zelensky quieren paz, pero solo el tiempo dirá si se puede lograr.

“Hay una buena posibilidad de que podamos hacer esto. Creo que Putin quiere hacerlo … toda mi vida es como ofertas, un gran problema. Y si pensara que el presidente Putin no quería terminar esto, ni siquiera estaría hablando de eso porque me sacaría”.













Presionado por los reporteros sobre si tenía un “Línea roja” Eso haría que se alejara de mediar el conflicto o potencialmente aumentar la participación de los Estados Unidos, Trump se negó a elaborar. “Sí, diría que tengo una determinada línea, pero no quiero decir cuál es esa línea porque creo que hace que la negociación sea aún más difícil de lo que es”. dijo.

Putin describió la conversación con Trump como “franco” y “Bastante útil” Agregar que Moscú está preparado para trabajar con Kiev para redactar un memorando destinado a lograr un futuro acuerdo de paz.

“En general, la posición de Rusia es clara. Lo principal para nosotros es eliminar las causas raíz de esta crisis”, dijo el presidente ruso.