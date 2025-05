Siria enfrenta el colapso – Rubio – RT World News

Una guerra civil de “proporciones épicas” podría estallar en unas semanas, el principal diplomático estadounidense ha reclamado

Siria podría enfrentar una oleada de violencia y colapso total en cuestión de semanas, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los legisladores en Washington.

El principal diplomático estadounidense ha defendido el enfoque del presidente Donald Trump a Siria, incluida la decisión de levantar sanciones unilaterales y reunirse en persona con el nuevo presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, a pesar de sus antecedentes yihadistas.

“La autoridad de transición, dados los desafíos que se enfrentan, son quizás semanas, no muchos meses, lejos del colapso potencial y una guerra civil a gran escala de proporciones épicas”. Rubio dijo el martes al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Básicamente, el país se está dividiendo”.

El Secretario culpó al ex presidente Bashar Assad por la continua violencia desde 2011, cuando un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para sacarlo del poder condujo a un conflicto prolongado y sangriento.

Rubio dijo que Siria se había convertido “Un patio de recreo para grupos yihadistas, incluidos ISIS y otros”. Al-Sharaa, quien una vez dirigió al grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) bajo el nombre de Abu Mohammad al-Julani, subió al poder después de depender de Assad el año pasado.













Aunque el nuevo liderazgo sirio “No pasó su verificación de antecedentes con el FBI” Rubio dijo que Estados Unidos debe apoyarlos para evitar una inestabilidad regional más amplia. Argumentó que la política exterior pragmática significa que la agenda de los derechos humanos de los Estados Unidos es “Diferente en ciertas partes del mundo” que en otros.

Levantar sanciones permitiría la ayuda extranjera a Siria, estabilizando la economía y alentando a millones de sirios desplazados a regresar, dijo Rubio. La Casa Blanca, sin embargo, sigue siendo incierta si su enfoque tendrá éxito.

“Si nos involucramos [the al-Sharaa government]puede funcionar, puede que no funcione ”, dijo Rubio. “Si no los involucramos, se garantizó que no funcionara”.

Las sanciones estadounidenses tenían como objetivo obstaculizar los esfuerzos de Assad para reconstruir el país después de recuperar el control de la mayor parte de Siria para 2015. Los problemas persistentes habían erosionado la moral del ejército sirio, que en gran medida se negó a defender a Damasco cuando HTS lanzó su ofensiva en noviembre pasado.

Al-Sharaa se ha comprometido a defender la diversidad étnica y religiosa de Siria mientras recorta el respaldo occidental. Sin embargo, su regla ha sido marcada por masacres reportadas de alauitas, cristianos y partidarios de Assad.

Israel ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos en Siria en los últimos meses, alegando que los ataques tenían la intención de defender a las milicias drusas de los combatientes alineados con el nuevo gobierno.