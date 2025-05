Soy una mula de drogas que voló desde Tailandia como Bella Culley y Charlotte May Lee ... He huido del Reino Unido por amenaza para matar a mi familia

Una mula de drogas británicas aterrorizada ha contado cómo se lo dejó por temor a su vida después de que su alijo desapareció en el camino hacia el Reino Unido, y la pandilla que lo reclutó exigió £ 100,000.

El hombre de 32 años festejó gratis en Tailandia con traficantes que le prometieron £ 12,000 para llevar una maleta llena de 42 libras de cannabis al Reino Unido a través de Dubai.

15 El contrabandista británico de 32 años no quería ser identificado para su propia seguridad Crédito: Getty

15 Sospechoso de drogas británicas Bella May Culley, de 18 años, de Billingham, condado de Durham, detenido en Tbilisi, Georgia. Crédito: East2West

15 Charlotte May Lee se muestra en Bangkok, Tailandia, antes de ser arrestada en Sri Lanka

15 Supuestamente se encontró un alijo del cannabinoide sintético, con un valor de £ 1.2 millones en Charlotte May Lee Crédito: folleto policial

Pero estaba horrorizado al saber que su carga ilícita no había sido cargada en el avión desde Bangkok después de que abordó y su maleta fue incautada por las fuerzas fronterizas.

Se las arregló para llegar al Reino Unido, donde inmediatamente se rompió y tiró el teléfono del quemador que había estado usando para contactar a la pandilla para evitar que los policías lo rastreen.

Pero los traficantes que lo reclutaron ahora amenazan con matarlo o dañar a su familia a menos que entregue el valor de £ 100,000 de su hierba perdida.

La mula escapó por poco de arresto en una ruta similar a Bella Culley, el británico de 18 años golpeó por presunto tráfico en Georgia.

Vive a pocas millas de la casa de Bella en Billington, condado de Durham, pero se ha visto obligado a huir del país a España después de que la pandilla comenzó a cazarlo.

El traficante, cuya historia ha sido verificada y ha pedido no ser identificado por su propia seguridad, le dijo a The Sun: “Recibí mensajes de la pandilla que me acusó de robar la hierba cuando desapareció.

“Estaban diciendo ‘Queremos las cosas de regreso o nos debemos £ 100,000’. Dijeron que saben dónde vive mi familia y amenazaban con bombardear la casa.

“No tengo idea de quiénes son o de dónde son. Estas son solo personas que trabajan a través de aplicaciones cifradas.

“No pude darles una respuesta donde estaban las drogas porque no tenía idea de mí mismo”.

La mula puso al descubierto su terror cuando las autoridades policiales advirtieron que las pandillas británicas con sede en Thai ofrecen vacaciones gratuitas, alcohol ilimitado y grandes en efectivo a los jóvenes vulnerables de vacaciones.

El Sun contó ayer cómo los crimelores de narcóticos con sede en puntos calientes, incluido Koh Samui de Tailandia, ofrecen más recompensas que nunca después de los márgenes de ganancias.

Desde que el cannabis se legalizó en Tailandia en 2018, se ha vuelto tan barato en las calles que las pandillas que exportan al Reino Unido pueden hacer un asombroso alcance del 3,000 por ciento.

Se han celebrado 800 personas increíbles, incluidos 50 británicos, en Tailandia por presunto contrabando de drogas desde julio pasado, con más de nueve toneladas de cannabis incautados.

Los británicos desesperados están siendo atrapados en el contrabando de grandes cantidades de drogas de Tailandia, con la promesa de dinero rápido pero el riesgo de cárcel o muerte.

15 Bella apareció en la corte en Tbilisi, Georgia la semana pasada Crédito: East2West

15 Fue detenida en Georgia con 13 kg de hierba y hash Crédito: East2West

15 Las autoridades de Sri Lanka dicen que se encuentra este alijo de drogas en Charlotte May’s Luggage Crédito: folleto policial

La mula dijo ayer cómo los reclutadores de pandillas han estado activos en comunidades pobres en el noreste de Inglaterra que se aprovechan de los jóvenes que necesitan efectivo.

Él dijo: “A la gente común se les ofrece mucho dinero para hacer esto.

“Conozco a muchas personas que lo han hecho, y hay un puñado de mi ciudad natal que está en la cárcel en este momento.

“Me acercaron alguien a quien solía ser amigo en la calle que sabía que estaba duro por dinero.

“Me dijo ‘¿Quieres hacerte 12 grandioso?’ Yo estaba como, ‘¿Sí, haciendo qué?’

“Se le dijo que tendría que volar a Tailandia, recoger algo de hierba y traerla de vuelta.

“Obviamente, al principio pensé: ‘¡No, ¡eso!’ Y luego, el dinero comenzó a ponerse encima de mí un poco más en los próximos meses.

“Entonces, me puse en contacto con él, y él dijo ‘bien, sí, podemos ir la próxima semana’.

“No tengo ni idea de quién lo organizó, pero reservaron nuestros vuelos”.

La mula y otros dos correos, uno de unos 20 años y otro de unos 30 años, volaron desde el noroeste de Inglaterra a Bangkok en noviembre.

Fueron durante dos semanas en la capital tailandesa FRES antes de ser enviado en su peligrosa misión.

15 Los prisioneros pueden ser sometidos a condiciones horribles en las cárceles de Sri Lanka

15 Bella está detenida en una cárcel ex soviética en Tbilisi llamada Penitenciaría No 5 Crédito: .

15 Charlotte ha atacado las condiciones de horror de la prisión en que está siendo mantenida

La mula le dijo a The Sun: “Fuimos a un almacén cerca de Pattaya y recogimos un par de maletas, con 19 kilos de hierba adentro”

“No se hacen preguntas: nos dirigimos directamente al aeropuerto”.

Pero el viaje a casa dio un giro desastroso cuando se le dijo al contrabandista que sus bolsas de contrabando no habían hecho el vuelo a Londres.

Él dijo: “Cuando estaba en el vuelo a Dubai, un mayordomo me dijo que mis maletas no estaban en el avión.

15

“Entré en pánico. Pensé, ‘S ***, ¿qué significa esto? Estaba pensando que si me levantan en Dubai, estoy jodido.

“Me dijeron que la bodega había estado llena y que las bolsas estaban en un vuelo diferente.

“Me di cuenta de la cantidad de problemas en que estaba una vez que me subí al avión.

“Estaba arrojando tabletas para dormir por mi garganta solo para llevarme a través del vuelo.

“Una vez que cambié en Dubai, me subí y realmente comencé a entrar en pánico”.

De vuelta en el Reino Unido, el traficante pidió que sus bolsas desaparecidas fueran entregadas a una dirección británica.

15 Bellashow se quitó enormes fajos de efectivo en los videos de las redes sociales antes de su arresto Crédito: @bellamay.xx/tiktok

15 Ella publicó videos de su fumar en la parte trasera de los autos en sus viajes Crédito: @bellamay.xx / tiktok

Pero nunca llegaron y un agente de equipaje luego le envió un mensaje confirmando que la fuerza fronteriza se había apoderado de su maleta y su contenido ilícito.

Él dijo: “En ese momento, me deshice de mi teléfono y me fui para ir y quedarme con un amigo en otra parte del país por un momento. Estaba esperando que la policía apareciera y me atrapara.

“Rompí el teléfono que había estado usando en un millón de piezas y arrojé a diferentes partes del río.

“No iba a perseguirlo después de haber recibido un correo electrónico diciendo que habían sido incautados. Entré en pánico e intenté desaparecer.

“Entonces los chicos para los que lo estaba haciendo comenzaron a acusarme de robarlo, diciéndome que les debía 100 mil dólares y amenazando a mi familia.

“Se puso realmente desagradable después de eso y terminó desapareciendo a España durante el tiempo hasta que las cosas se enfriaron”.

“No creo que arriesguen toda su operación sobre algo tan pequeño, pero ahora me preocupa mi familia”.

15 Charlotte fue arrestada en Sri Lanka a las pocas horas de que Bella fuera mordida en Georgia Crédito: Instagram

15 Charlotte trabajó anteriormente como azafata Crédito: Tim Stewart

La policía en el antiguo estado soviético de Georgia cree que Bella usó en una operación similar, pero enrutó la capital Tbilisi para proporcionar una puerta trasera a la UE.

La ex agresión aérea Charlotte May Lee, de 21 años, de Chipstead en Surrey, apareció ayer en la corte después de estar en otra presunta pesadilla de tráfico tailandés.

Apareció a la corte ayer desde una repugnante celda de infierno en Sri Lanka después de su arresto con un enorme alijo de la droga Supertrong Kush.

Una segunda fuente en el noreste de Inglaterra le dijo a The Sun cómo las redes sociales también se están utilizando para atraer a los posibles contrabandistas.

Dijeron: “A la gente se les ofrece alrededor de £ 10,000 para ir a Tailandia, recoger una carga de hierba y regresar. Hay cargas que lo hacen desde aquí.

“Conozco a un compañero que estaba recogiendo cannabis de un chico y le ofrecieron £ 10k.

“Le dijeron que tendría que traer 22 kg de hierba. Les dijo que no estaba interesado, pero hay otras personas que harán cualquier cosa por ese tipo de efectivo.

Por qué los mochileros británicos son objetivos principales, revela el policía tailandés Por Patrick Harrington El teniente coronel de la policía Arun Musikim, inspector adjunto de la Fuerza de Policía de la Provincia de Surat Thani, dijo: “Los casos que involucran a los ciudadanos británicos de contrabando de cannabis han existido por un tiempo. “Hay muchos cannabis cultivados en las islas de Tailandia en el sur porque el clima es adecuado y es legal. Muchas pandillas se sienten atraídas por esto. “Ahora hay varios métodos de contrabando que hemos visto. Algunos lo llevan ellos mismos, algunos contratan mochileros y otros lo envían por correo. “Este año, ha habido muchos casos que hemos interceptado. La mayoría involucra a los ciudadanos británicos y de Malasia. “Es fácil para los ciudadanos británicos viajar, ya que pueden ingresar a Tailandia y regresar al Reino Unido sin necesidad de una visa. “La mayoría de los contrabandistas son personas contratadas para llevar el cannabis, similar a la forma en que los turistas podrían pasar de contrabando de bienes libres de impuestos. “Por lo general, son personas desempleadas del Reino Unido. Las pandillas les ofrecen vuelos, dinero de bolsillo y estadías en hoteles, solo para venir y viajar y llevar una bolsa de regreso a casa con ellos. “Estas personas a menudo tienen una mala posición social en casa y buscan formas de ganar dinero rápido. Los encuentran a través de amigos o en las redes sociales. “Muchos irán a festivales o fiestas mientras estén aquí, al igual que están teniendo un viaje normal al extranjero. “Se les dice que es fácil y que no serán atrapados. Luego, la cantidad que los organizadores pueden vender el cannabis en el Reino Unido es mucho mayor de lo que cuesta en Tailandia. “La policía sospecha que hay múltiples empleadores y grupos que reciben las drogas en el otro extremo. El cannabis ingresa al mercado del Reino Unido. “Estamos vigilantes para asegurarnos de que no haya rutas fuera del país”.

“Creo que enviaron a Bella a Georgia porque la seguridad es menos apretada.

“Está en Europa, pero no en la UE, por lo que puede ingresar a Georgia, luego pasar a Europa continental, donde los controles fronterizos son más fáciles.

“Moldavia es otra”.

Mientras tanto, el angustiado padre de Bella Culley, Niel (ERC), de 49 años, se le permitió visitarla por primera vez ayer desde su arresto en el Aeropuerto Internacional de Tbilisi el 11 de mayo.

Se cree que ha transportado un paquete de comida y ropa a Bella en la Penitenciaría de Mujeres Grim No5, donde se celebrará hasta su próxima aparición en la corte el 1 de julio.

Pasó alrededor de 45 minutos con Bella antes de emerger nerviosamente sobre un cigarrillo mientras esperaba un taxi. Declinó hacer comentarios.