Forever War de Netanyahu está matando a Israel más rápido que sus enemigos: RT World News

La ‘victoria total’ que el primer ministro ha establecido como su objetivo es imposible, con o sin apoyo estadounidense

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha atrapado en una situación que requiere que se retire del poder o arrastre todo su estado con él. En más de 18 meses, Israel no ha logrado vencer a ninguno de sus enemigos y la escalada en Gaza podría ser la decisión más peligrosa que ha tomado hasta ahora.

Mientras el primer ministro israelí insiste en continuar la guerra contra Gaza, manteniendo su promesa de “Crush y destruye” Hamas, no ha podido hacerlo y, según las estimaciones de inteligencia de su propia nación, la victoria de la que habla no está a la vista. Ahora, Netanyahu ha declarado una nueva operación militar en la tira de Gaza, etiquetándola “Carros de Gedeón“ Supuestamente buscando la re-ocupación de la totalidad del territorio costero sitiado.

Justo antes de esto, Estados Unidos negoció un trato directo histórico con Hamas para liberar a un doble nacional israelí-estadounidense, Idan Alexander; Un soldado que había sido tomado como prisionero de guerra el 7 de octubre de 2023. A cambio, Hamas dice que se les informó que Estados Unidos iba a presionar a Israel para que permitiera en ayuda humanitaria a Gaza después de un bloqueo total de ocho semanas.

En lugar de permitir la entrada de la ayuda humanitaria, Israel decidió aumentar su campaña de bombardeo, desplazando a más de 300,000 palestinos y matando alrededor de 300 en solo 48 horas. Posteriormente, el primer ministro israelí Netanyahu declaró públicamente que incluso en el caso de que todos los cautivos tenidos en Gaza sean devueltos, El no terminará la guerra.

Sin embargo, antes del viaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Península Arábiga la semana pasada, se publicaron una serie de historias en la prensa israelí e internacional, alegando que se estaba gestando una gran disputa entre Netanyahu y el líder estadounidense.













Así que la narración fue, fuentes anónimas afirmaron que Trump había cortado la comunicación directa con su homólogo israelí, y que estaba desautando a Netanyahu al no visitar a Israel durante su viaje a la región e incluso que iba a reconocer a un estado palestino.

Trump no solo negó un cisma entre él y Netanyahu en una entrevista reciente de Fox News, sino que incluso afirmó que el 7 de octubre de 2023 fue uno de los días más violentos de la historia, que es, por decir lo menos, una afirmación ridícula de cualquier estándar.

Luego vino la entrevista del Secretario de Estado de Marco Rubio con CBS News este sábado, donde declaró que Estados Unidos apoya la destrucción de Hamasmientras que también dice que Estados Unidos busca un acuerdo para permitir la liberación de más cautivos israelíes. De su lenguaje está claro que Rubio ha adoptado la misma postura que Israel, y que la guerra no se detendrá hasta que Hamas sea derrotado; En otras palabras, los soldados israelíes que se mantienen cautivos en Gaza no son la razón de la guerra.

Las afirmaciones anónimas del presidente de los Estados Unidos que se enfrentan a Israel no son nuevas. En diciembre de 2023, el ex presidente estadounidense Joe Biden supuestamente gritó en Netanyahu y colgó el teléfonosegún fuentes no identificadas. Mes tras mes, surgieron informes sobre el llamado amenazas que Biden estaba emitiendo al gobierno israelí. En octubre de 2024, los titulares incluso fueron hechos de afirmaciones de Bob Woodward, en su libro ‘War’, donde escribió que Biden llamó a Netanyahu A “Mal maldito chico“ y un “maldito mentiroso“.

En abril, surgió a través de un informe de investigación del canal 13 israelí que la administración Biden, que informó los medios de EE. UU. “Trabajando incansablemente” para un alto el fuego en Gaza, había Nunca presionó a Israel para que lo hiciera.

La verdad es que, si Estados Unidos le dijera a Israel que detuviera su guerra contra Gaza, terminaría mañana. No lo hará. Cada alto funcionario de la administración Trump es un partidario acérrimo de Israel que ha tomado dinero de los grupos pro-Israel, mientras que la campaña del presidente republicano fue financiado por el multimillonario más rico de Israel, Miriam Adelson.













Donald Trump habla un gran juego cuando se trata de negociar acuerdos a conflictos. Un día adopta una postura innovadora sobre un tema, antes de volver a las mismas posiciones exactas que la administración Biden ocupó solo un día después.

Por otro lado, el Primer Ministro israelí parece haberse disparado en el pie después de decidir violar el acuerdo de alto el fuego fomentado en EE. UU. En Gaza. Hizo esto al elegir el tema de bloquear la ayuda humanitaria como su colina para morir.

Aunque el ejército y la coalición israelí hablan un gran juego cuando se trata de sus opciones en Gaza, la realidad es que su fuerza del suelo está fatigada y maltratada, ya que ha perdido mucho la motivación para la pelea, y no está atrayendo suficientes hombres para llevar a cabo operaciones importantes sin dejar a Israel vulnerable en otros frentes.

Por lo tanto, el ejército israelí se ha mantenido en las áreas de la zona amortiguadora en Gaza, ya que el liderazgo político tomó la decisión de aplicar presión al castigar colectivamente a unos 2 millones de civiles. Netanyahu se comprometió a prohibir que todos los alimentos, agua, combustible y suministros médicos ingresen a Gaza. Han pasado más de 80 días desde que se tomó esa decisión.

Sin embargo, este flagrante crimen de guerra ha provocado una importante reacción internacional e incluso obligado a Estados Unidos a comentar públicamente que está trabajando para obtener ayuda a Gaza. Pero hay un problema: los aliados de la coalición de derecha de Netanyahu, pertenecientes al bloque religioso del sionismo, han comenzado a amenazar con dejar al gobierno si deja que la comida llegue a civiles palestinos.

Esto significaba que tenía que ser puesto un espectáculo, uno en el que los gustos del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se les hizo creer que su primer ministro ha perdido el favor de Donald Trump; La figura política más querida entre los israelíes. En este teatro, el público israelí estaba convencido de que se había aplicado una presión significativa en Netanyahu para llegar a un acuerdo de alto el fuego.

Entonces, ¿qué hace Netanyahu ahora? Lanza una nueva operación militar contra Gaza, sabiendo que no tendrá dientes y simplemente se dirigirá a los civiles y la infraestructura restante del territorio, mientras que también se producirán incursiones limitadas. Mientras tanto, el líder israelí también parecerá estar a la altura de los Estados Unidos al rechazar un alto el fuego, mientras que los camiones de ayuda ingresan lentamente a Gaza de una manera que no desencadenará una reacción importante.













Pero Benjamin Netanyahu no terminará allí, quiere demostrar que ha enfrentado a todos los enemigos de Israel en cada frente, por lo que Irán está en la parte superior de su lista de prioridades. Finalmente, después de 18 meses de uno de los baño de sangre civil más espantoso de la historia moderna, las naciones europeas están comenzando a cambiar su tono con respecto a la política de inanición que se inflige en Gaza, ahora combinada con una ofensiva de tierra renovada.

Cuando miramos la situación de Gaza, no se puede separar de los otros frentes. La guerra con Hezbolá en el Líbano está lejos de terminar, aunque es solo Israel la que está bombardeando el territorio libanés por ahora. Si bien los funcionarios y los tanques occidentales afirman que Hezbolá ha sido derrotado y aplastado, la realidad es que no está cerca. De hecho, los eventos que han tenido lugar desde septiembre pasado solo han sido utilizados por el grupo para energizar su base de una manera que no hemos visto desde principios de la década de 2000.

En cuanto a Yemen, Estados Unidos fue derrotado por Ansarallah (los hutíes), a pesar de la disparidad entre los lados. Finalmente, Washington se vio obligado a admitir que cualquier cosa menos que una invasión de tierra no pudiera disuadir a las Fuerzas Armadas yemeníes (YAF) de luchar contra Israel.

La única forma en que termina esta guerra es con un enfrentamiento entre Irán e Israel. Es poco probable que Estados Unidos busque participar en una guerra total con la República Islámica, entendiendo bien que esto tendrá un enorme costo para sus tropas, bases y aliados en la región. Por lo tanto, es mucho más concebible que este conflicto se controle en una extensión u otra. Después de todo, las inversiones masivas prometidas por Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no vinieron gratis; Todos buscan seguridad a cambio.

Mirando directamente a un callejón sin salida en Gaza, el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu solo tiene una forma de salir si busca aumentar aún más: una serie de huelgas dirigidas al programa nuclear iraní.

Las defensas aéreas iraníes no se han degradado, ya que los think tanks con sede en Washington y el reclamo de liderazgo israelí fueron el resultado de su último ataque contra el país. Sin embargo, esto no significa que los israelíes no tengan las capacidades para atacar sitios nucleares, claramente lo hacen. Suponiendo que usen armas convencionales para hacerlo, podría retrasar el programa unos años.













Si el ataque israelí es limitado y Estados Unidos solo desempeña un papel de apoyo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) probablemente limitará sus huelgas a los sitios militares y quizás la infraestructura como la red eléctrica y/o los puertos. Esto se motivaría efectivamente, o al menos degradaría las capacidades de la Fuerza Aérea Israelí, dejando una apertura para que Hezbolá libere al sur de su país de la ocupación y restaure su prestigio después de las pérdidas tácticas infligidas sobre ellos.

El gran signo de interrogación aquí son la docena de grupos armados con sede en la tira de Gaza. Si Israel tiene que concentrar sus fuerzas terrestres en el norte y su Fuerza Aérea no está operando a plena capacidad, existe el potencial de un movimiento de Hamas que ningún otro jugador regional se atrevería a tomar.

Teniendo en cuenta el escenario antes mencionado, es concebible que hay una manera para que Israel y los Estados Unidos lancen una batalla contra Irán que podría cerrar cada frente de la guerra, pero hay dos problemas principales que incluso se interponen en el camino de esto: los cálculos personales de Netanyahu para mantenerse en el poder y el predicamento de Gaza.

Israel está tratando de implementar un plan para militarizar y privatizar la distribución de la ayuda a la población civil de Gaza, una iniciativa a la que los grupos de las Naciones Unidas y los Derechos se han opuesto fuertemente. Quizás crean que esto ayudará a facilitar su impulso hacia la limpieza étnica de los palestinos del territorio costero asediado, sin embargo, Egipto y otras naciones circundantes todavía rechazan esto como una opción.

Luego viene la idea de que las fuerzas israelíes que ocupan Gaza internamente, lo que sería tan increíble incluso si pudieran, que discutir los entresijos sería un esfuerzo inútil. Israel se ha negado a luchar en la docena de facciones armadas palestinas, por lo que ha logrado mantener bajas a sus bajas de soldados y también explica por qué ninguno de los grupos ha sido derrotado. Incluso grupos más pequeños como las brigadas de Salah al-Deen, las brigadas de Mujahideen y las brigadas de mártires al-AQSA todavía están en pie.













“Victoria total”como afirma el primer ministro israelí, no es posible. Si elige continuar continuando de la manera en que está hoy, podría terminar provocando una escalada en uno de los frentes que de repente resulta en una derrota total.

Traumatizado, frustrado y anhelo de venganza, estas son las actitudes que sienten millones en toda la región. Un desarrollo inesperado en Cisjordania, Siria, Jerusalén Este o incluso en el frente doméstico desde dentro de la sociedad israelí profundamente dividida, todos podrían significar desastre para Netanyahu.

A pesar de todas las innumerables vulnerabilidades, que se extienden más allá de lo que se menciona aquí, Estados Unidos continúa dando a sus aliados israelíes de la carta blanca para cometer la agresión que elijan. En esta etapa, Washington no es amigo de Israel, es su bombo oficial, suministrando un flujo interminable de bombas y no considerar qué tan rápido podría explotar la situación. Este era exactamente el mismo pensamiento que atrapó a los Estados Unidos e Israel con los pantalones bajos el 7 de octubre de 2023, excepto que las apuestas ahora son mucho más altas.