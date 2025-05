Brit Miss World Concursante huye de la nación anfitriona después de “ser hecha para sentirse como prostituta” mientras golpea el espectáculo “anticuado”

Miss Inglaterra ha renunciado al concurso de belleza de Miss Mundial porque sentía que los organizadores la estaban explotando.

La huelga de Milla Magee fue seguida a razones personales a principios de esta semana.

6 Milla en Hyderabad en India antes de dejar el concurso Crédito: Neil Hope

6 Fan de surf Milla con su corona Miss Inglaterra Crédito: Neil Hope

6 La reina de belleza en una campaña de RCP con el Príncipe William Crédito: suministrado

Milla, de 24 años, la primera señorita Inglaterra en renunciar en los 74 años del concurso, dijo: “Fui allí para marcar la diferencia, pero tuvimos que sentarnos como realizar monos”.

El salvavidas, de Newquay, Cornwall, agregó: “Está atrapado en el pasado. Moralmente, no podía ser parte de eso”.

Devastated Milla dice que “se sintió como una prostituta” y fue “cultivada para el entretenimiento” por los organizadores de Miss World.

Milla dijo que decidió tomar una posición después de ser desfilado frente a los patrocinadores masculinos adinerados.

Ella calificó el programa “Oketed” y dijo que algunos de los 109 finalistas fueron reprendidos por ser “aburridos”.

Su salida del 16 de mayo, la primera por una señorita Inglaterra en los 74 años del concurso, fue atendida a “razones personales” a principios de esta semana.

Pero en una entrevista exclusiva con The Sun, Milla, cuya campaña ha sido apoyada por el Príncipe William, dijo: “El punto era hacer el bien, promover el cambio y marcar la diferencia.

“Pero se hizo obvio que simplemente no iba a suceder.

“Por lo que pude ver, no ha cambiado y está atrapado en el pasado. Moralmente, no podría ser parte de eso.

“Todas las coronas y las fajas en el mundo no significan nada en comparación con el uso de tu voz y marcar la diferencia en el mundo”.

Milla Magee, la primera ganadora de talla grande de Miss England

Milla voló a Hyderabad, India, el 7 de mayo para los eventos publicitarios para la final, pero rápidamente se dio cuenta de que solo estaba allí para ser aturdida.

A los contendientes se les dijo que usaran maquillaje las 24 horas, los 7 días de la semana y vestidos de pelota todo el día, incluso en el desayuno.

Milla dijo que la cola final llegó cuando se les dijo que entretuvieran a los hombres de mediana edad como un “agradecimiento” por dinero que pusieron en el programa.

Ella reveló: “Había dos chicas en cada mesa de seis invitados.

“Se esperaba que nos sentáramos con ellos durante toda la noche y los entretuviéramos como un agradecimiento.

“Lo descubrí increíble. Recuerdo haber pensado: ‘Esto está tan mal’. No vine aquí para ser cultivado para el entretenimiento de la gente. Se supone que Miss World tiene los mismos valores, pero está desactualizado y atascado en el pasado. Me hicieron sentir como una prostituta”.

Milla agregó: “En un momento traté de hablar sobre las causas que estaba apoyando, pero era obvio que los hombres en la mesa no estaban interesados. En cambio, hubo una pequeña conversación extraña que me dejó sintiéndome incómodo.

“Salí a marcar la diferencia, para ayudar a crear un futuro diferente, tal vez inspirar a los jóvenes. Nunca en un millón de años esperaba encontrarme en esa situación. Estábamos allí para complacer a estas personas y sentarnos como realizar monos. No podía soportarlo”.

Ella dice que un funcionario les dio un aderezo por ser “aburrido” después de un evento.

Milla agregó: “Ella aplaudió a mi cara para llamar mi atención y como señal para que la gente la escuche.

“Era tan irrespetuoso, como si se dirigiera a los niños en lugar de un entrenador lleno de mujeres adultas.

“Fue un pequeño incidente, pero mostró lo que realmente pensaron de nosotros y cuán poco respeto nos trataron”.

6 Milla habla con India Media como parte de sus deberes finalistas Crédito: Neil Hope

6 Milla dijo: “Sentí presión para conformarse y quedó claro si no lo hacía, entonces no iba a ganar ni llegaría lejos” Crédito: suministrado

6 El lugar de Milla en la final ahora será tomado por la subcampeona de Miss Inglaterra Charlotte Grant Crédito: SWNS

Milla llamó a la casa en lágrimas y le dijo a su madre que ella y otros concursantes estaban siendo explotados.

El 16 de mayo les dijo a los organizadores que estaba parado y voló a casa a Newquay, Cornwall.

El lugar de Milla en la final ahora será tomado por la subcampeona de Miss Inglaterra Charlotte Grant, de 25 años, la actual Miss Liverpool.

La final transmitida en vivo se emitirá en más de 180 países el próximo sábado.

Milla, un salvavidas y un entusiasta surfista, había estado encantado de ganar a Miss Inglaterra en mayo pasado y fue nuestro primer participante de Miss World de talla grande.

Ella usó su estatus para lanzar su campaña de GO con RCP, respaldada por el Príncipe de Gales.

Milla agregó: “Como señorita Inglaterra, me dijeron que el papel sería” belleza con un propósito “, y lo fue. He hecho campaña por las causas que me apasionan y tengo una voz como esperaría cualquier mujer moderna.

“Pero (Miss World) es simplemente sobre cómo te ves y te presentas.

“Por lo que pude ver, no ha cambiado de los años sesenta y setenta”.

Milla dijo que los finalistas se exhibieron sin cesar en vestidos solo adecuados para los Oscar.

Ella dijo: “Sentí presión para conformarse y quedó claro que si no lo hacía, no iba a ganar ni llegaría lejos. Pero después de un corto tiempo pensé, ‘esto es ridículo’ y comencé a salir sin maquillaje y usar ropa apropiada que realmente usarías para desayunar.

“No podía soportarlo más. Miss World necesita cambiar”.

Angie Beasley, directora de Miss Inglaterra, dijo esta semana: “Lamentamos anunciar que Milla Magee ha regresado a casa al Reino Unido por razones personales.

“Estamos completamente por su decisión: la salud siempre debe ser lo primero”.