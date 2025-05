Giro desgarrador en el caso de ‘House of Horrors’ donde se mantuvieron cautivos a 3 niños durante 4 años por los padres ‘Germaphobe’ – The Sun

Tres niños encerrados en una “Casa de Horrores” de sus padres durante cuatro años horribles se enfrentan a otra lucha desgarradora.

Christian Steffen, de 53 años, y su esposa Melissa Ann Steffen, de 48 años, fueron arrestados por presunto abuso infantil después de que la policía allanó la casa en España.

8 Los policías liberaron a tres niños pequeños de una casa donde habían sido cautivos desde la pandemia Crédito: SolarPix

8 La casa también estaba llena de basura y excremento de mascotas Crédito: SolarPix

8 Los niños se vieron obligados a dormir en camas enjauladas. Crédito: SolarPix

La policía encontró a tres jóvenes en la casa de Oviedo, apodado la “Casa de los Horrores”, que se cree que vivieron allí durante cuatro años desde el pandemia comenzó.

Los gemelos de ocho años y el niño de diez años fueron descubiertos en condiciones horribles, cada una con tres mascarillas y obligado a usar pañales y dormir en camas enjauladas.

Y ahora, los trágicos víctimas están listos para ser puestos en una casa de niños.

La policía dijo que la casa estaba llena de basura y medicamentos viejos, así como un sucio excremento de mascotas y un gato con un tumor masivo.

Según los informes, los niños fueron mantenidos fuera de la escuela y se les prohibió salir de la casa.

Una fuente cercana a la investigación en curso dijo: “Tenían un calendario y un número máximo de veces al día que podían usar el baño porque el resto del tiempo tuvieron que usar pañales”.

Según los informes, los jóvenes sufrían de “estreñimiento severo” cuando fueron descubiertos porque no se les permitía ir al baño cuando quisieran.

Los padres también utilizaron medicamentos en el mercado negro que contienen canabis derivado de THC para tratar a los niños por presuntos trastornos de atención de déficit que los investigadores dicen que ni siquiera están seguros de que los jóvenes sufrieran.

La madre de tres le dijo a la policía que habían preguntado a los funcionarios en Alemania, dónde vivían antes de mudarse al norte de España, para obtener permiso para educar a sus hijos en casa después de la crisis inicial de Covid.

La familia emigró después de ser advertido de que los servicios sociales serían alertados si los sacaban de la escuela.

Una habitación de invitados en la casa de terror se había convertido en un aula improvisada donde, según los informes, los niños habían aprendido a leer, escribir y dibujar.

La policía dijo que la casa estaba llena de basura y medicamentos viejos, así como el sucio excremento de mascotas y los tampones usados.

Pero, según los informes, la pareja usaba media docena de máquinas de purificador de aire que guardaban en su habitación.

Según los informes, se les dijo a los niños que bajen las persianas en las ventanas de su habitación a las 5.10 p.m. cada día después de que se les permita elevarlos exactamente a la mitad de las ventanas durante las horas del día.

No tenían televisión para ver o juegos electrónicos para jugar y usaban pijamas todo el día y toda la noche, y muchos vecinos He admitido que no tenían idea de que nadie vivía en la casa.

Los policías solo fueron llamados cuando un residente en el área dio la alarma.

Según los informes, la mujer escuchó voces que sonaban como niños que venían de la casa a pesar de que nunca había visto a nadie salir de la casa para jugar o ir a la escuela.

Después de varios días de vigilancia, los policías tenían claro que más que el hombre que vieron entrar y salir tuvieron que vivir allí.

El tamaño de las cajas de comida de las órdenes que el hombre trajo a la casa fue el mayor regalo.

8 Christian Steffen, de 53 años, fue arrestado junto a su esposa por presunto abuso infantil Crédito: SolarPix

8 Los niños ahora han sido colocados bajo la tutela del Gobierno del Principado.

8 Dibujos escalofriantes de ‘gritos’ de los tres niños mantenidos cautivos durante 4 años Crédito: policía española

Pero nada podría preparar a los agentes para lo que encontrarían cuando entraran en la casa de terror de Josef Fritzl.

Cuando querían sacarlos del edificio, ni siquiera tenían zapatos de su tamaño, ya que no habían comprado zapatos durante años.

La policía agregó que cuando los niños fueron liberados, uno de ellos se arrodilló sobre la hierba y la tocó con asombro.

Un oficial dijo: “Tocaron la hierba y respiraron aire fresco como si nunca antes lo hubieran hecho en sus vidas.

“Vieron un caracol y se sorprendieron por completo”.

El comisionado jefe de la policía local de Oviedo, Francisco Javier Lozano, explicó los detalles de la operación que condujo al arresto de la pareja a las 2.45 p.m. del lunes.

Según los informes, la búsqueda inicial de la casa se hizo más difícil porque España había sido hundida en la oscuridad por la indignación de electricidad.

Cuando los policías llamaron a la puerta principal, el padre respondió pero pidió a los oficiales que esperaban unos minutos para que los niños pudieran ponerse las máscaras.

Un oficial de policía le dijo a la prensa española: “Estaban muy asustados y alrededor de la madre, quien nos dijo todo el tiempo que los pequeños tenían patologías serias y que no deberíamos acercarnos a ellas”.

Crímenes de Josef Fritzl El padre retorcido le pide a su hija Elisabeth que lo ayude a instalar una puerta en su bodega en 1984. Ella estuvo de acuerdo y momentos después está drogada con una toalla empapada de éter, atada y encadenada a una cama. Pasaría los siguientes 24 años encerrados en la prisión infernal en Amstetten. Evil Fritzl la violó más de 3.000 veces en un búnker infestado de ratas. Él la golpearía y la patearía y la obligaría a actos degradantes, incluida la recreación de escenas de películas porno violentas. Elisabeth dio a luz a siete bebés en la bodega sin atención médica. Kerstin, nacido en 1988, Stefan (1990) y Felix (2002) se dejaron vivir con su madre en el infierno subterráneo. Pero Lisa, (nacida en 1992) Mónica (1994) y Alexander (1996), fueron criados arriba, por Fritzl y su esposa Rosemarie después de que élisabeth la dejaron en la puerta. El gemelo Michael de Alexander murió poco después de un nacimiento con cruel Fritzl arrojando su cuerpo en un incinerador. La pesadilla de la familia ve a Fritzl amenazarlos si se atreven a escapar y castigarlos apagando la electricidad. Su pesadilla llega a su fin cuando Kerstin cayó gravemente enfermo en 2008. Fritzl permitió a Elisabeth llevarla al hospital donde reveló los horrores impactantes que había sufrido. A pesar de tratar de argumentar que estaba tratando de ser un padre protector, Fritzl fue sentenciado a cadena perpetua en 2009.

“Tenían tres máscaras cada una uno encima del otro. Eran ajenos a cualquier contacto con la realidad”.

Lozano agregó: “Hemos desmantelado la casa de los horrores”.

Habiendo sido revisado en la Universidad Central Hospital De Asturias, los niños han sido colocados bajo la tutela del gobierno del Principado.

Y se les advirtió a los padres de los niños que enfrentan posibles condenas de prisión de entre cinco y siete años.

Están siendo investigados bajo sospecha de violencia doméstica, maltrato psicológico y abandono infantil.

Todavía no está claro quién los está defendiendo, pero se espera que los abogados contratados por la pareja consideren un análisis experto de la salud mental de sus clientes en medio de la especulación de que había sufrido como resultado de la crisis covid.

Según los informes, Christian trabajó como reclutador tecnológico senior independiente y gerente de recursos humanos, después de haber obtenido un doctorado en filosofía de la Universidad de Hamburgo.

Anteriormente trabajó como consultor de marketing y jefe de un centro de llamadas en una compañía de telecomunicaciones.

8 Se les prohibió a los niños salir de la casa