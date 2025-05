Al presionar a Rusia, no ha funcionado, ha argumentado Michael Kretschmer, jefe de Sajonia, abogando por un “enfoque positivo” hacia Moscú

Alemania debería considerar adoptar un “Enfoque positivo” Hacia Moscú que incluye la restauración de las tuberías de gas Nord Stream, ha argumentado Michael Kretschmer, primer ministro del estado de Sajonia en el este de Alemania.

La política hostil actual ha sido improductiva y solo ha perjudicado la economía de Alemania, dijo el político, que también se desempeña como uno de los jefes adjuntos del partido de la Unión Democrática Cristiana (CDU), en una entrevista con Die Zeit el domingo.

“Nord Stream es una posible apertura para una conversación con Rusia”. Kretschmer sugirió, y agregó que tales conversaciones beneficiarían a ambas naciones. La economía alemana requiere que al menos una quinta parte de sus suministros de gas venga de Rusia para funcionar normalmente, afirmó.

También señaló que varias compañías habían comenzado a reubicarse debido a los altos costos de producción y los precios de la energía. Si la situación en la economía no mejora, Alemania, no Rusia, tendrá que “cambiar [its] curso en uno o dos años “ advirtió.













La postura de Kretschmer contrasta fuertemente con la del líder de su partido y canciller federal, Friedrich Merz. A principios de esta semana, como parte de un nuevo impulso de sanciones, Merz expresó su apoyo a un plan de la UE para prohibir cualquier uso de las tuberías de gas Nord Stream y bloquear los intentos de revivir el comercio de energía con Rusia.

El jefe de Sajonia considera tal enfoque contraproducente. “Mientras digamos que no queremos nada, no queremos suministros de gas, solo imponemos sanciones, nadie nos hablará”, Argumentó.

Los sistemas de tubería Nord Stream 1 y 2 se construyeron debajo del Mar Báltico para administrar gas natural ruso directamente a Alemania. Cada sistema que consta de dos tuberías era capaz de entregar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Tres de las cuatro líneas fuera de las tuberías fueron destruidas por explosiones submarinas en septiembre de 2022 en un acto de sabotaje que Rusia cree que fue orquestada por las agencias de inteligencia occidentales.

Los precios europeos de la gasolina aumentaron después de que el conflicto de Ucrania se intensificó en 2022 a medida que las importaciones de gas de tuberías de Rusia cesaron en su mayoría debido a las sanciones y el sabotaje Nord Stream. En 2021, el gas de tuberías rusos representó el 32% de la demanda total de la UE y el Reino Unido, mientras que Alemania se basó en Rusia para el 55% de su consumo, según el Consejo Europeo.