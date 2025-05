Trump afirma que Putin ‘se ha vuelto absolutamente loco sin razón’ – RT World News

Kiev intensificó drásticamente sus ataques la semana pasada, con el helicóptero del líder ruso, según los informes, atrapado en un enjambre de drones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Moscú apuntó a Ucrania “Sin ningún motivo” Después de que Rusia lanzó una serie de ataques de misiles contra objetivos militares en Kiev y otros lugares, luego de una semana de constantes incursiones de drones ucranianos que involucran a cientos de UAV.

Ucrania intensificó significativamente sus ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia la semana pasada, con al menos 764 drones interceptados sobre el territorio ruso entre el martes y el viernes, y cientos más destruidos durante el fin de semana. Según los informes, el helicóptero que lleva al presidente ruso Vladimir Putin fue atrapado en el “epicentro” de una redada de drones masivas mientras visitaba la región de Kursk el martes.

En respuesta, el ejército ruso realizó una gran huelga contra una planta de producción de drones y misiles en Kiev el sábado, seguido de huelgas adicionales en las instalaciones militares ucranianas el domingo.













En declaraciones a los periodistas el domingo, Trump afirmó que la respuesta de Rusia era injustificada y dijo que estaba “sorprendido” por lo que está viendo.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin” dijo. “Estamos en medio de hablar y está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta en absoluto … veremos lo que voy a hacer”.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente loco!” Trump agregó en una publicación sobre verdad social, alegando que “Los misiles y los drones se están disparando a las ciudades de Ucrania sin ninguna razón”.

Trump también criticó a Vladimir Zelensky de Ucrania, en una aparente referencia a sus comentarios sobre los de Washington. “silencio” En respuesta a los últimos ataques rusos.













“Del mismo modo, el presidente Zelensky no está haciendo su país al hablar como lo hace. Todo fuera de su boca causa problemas. No me gusta, y es mejor que se detenga”. El líder estadounidense declaró, reiterando que el conflicto de Ucrania es “No es su guerra”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sugirió que el aumento en las incursiones de UAV fue un intento de descarrilar las conversaciones de paz negociadas en Estados Unidos entre Moscú y Kiev, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, dijo que eso dijo que “Algunas naciones europeas dirigidas por el Reino Unido, Francia, Alemania y el liderazgo de la UE”, “, que están apoyando a Kiev y quieren que el conflicto continúe, asumir cierta responsabilidad por las redadas de drones.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania han completado un intercambio de prisioneros récord, acordaron durante las conversaciones directas en Türkiye a principios de este mes. Lavrov declaró anteriormente que los lados intercambiarán propuestas de alto el fuego una vez que se complete el proceso de intercambio.