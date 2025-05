Miss World Llegada de lanzamiento de ‘agradecimiento’ Miss Inglaterra mientras respondieron sus afirmaciones de que fue ‘explotada’

La señorita Inglaterra ha respondido a los jefes de Miss World después de que la acusaron de mentir para escapar del concurso.

Milla Magee, de 24 años, salió al concurso en India después de que ella afirmó que ella y los otros finalistas estaban siendo “explotados”.

5 Milla Magee, de 24 años, salió al concurso en India después de que ella afirmó que ella y los otros finalistas estaban siendo “explotados” Crédito: la mega agencia

Ella dijo cómo estaban acostumbrados para entretener a “patrocinadores” masculinos ricos en Cinners Posh en Hyderabad como un “agradecimiento” por el dinero que bombearon al espectáculo.

Milla dijo que estaba obligada a sentirse “como una prostituta”.

La organizadora de Miss World, Julia Morley, lanzó un ataque salvaje contra Milla e incluso lanzó videos de ella en el hotel que parecen mostrarla disfrutando de la experiencia.

La Sra. Morley dijo que Milla dijo a los jefes que tenía “una emergencia familiar que involucraba la salud de su madre” y que la trataron con “compasión” y organizaron su regreso a Inglaterra.

Milla dijo ayer: “Mi madre ha tenido un problema de salud reciente, pero dije lo que necesitaba decir para salir de allí.

“Me sentía vulnerable después de la espantosa forma en que nos trataron y solo necesitaba ir a casa, no podía quedarme en un concurso que no me parecía ser moralmente correcto.

“Estoy sorprendido de que Miss World haya lanzado videos de mí en el hotel sin mi permiso, dan una impresión completamente falsa.

“En esa situación, tuvimos que hacer lo que nos dijeron y si alguien señala una cámara en la cara y te dice que sonrías, entonces lo harás.

“Pero la realidad era que era miserable y no podía quedarme para apoyar a la Organización Mundial de Miss.

“Me sentí explotado por tener que hablar con estos dignatarios en las cenas y uno de los funcionarios del concurso aplaudió en mi cara después de decirme a mí y a las otras chicas que estábamos aburridos.

Brit Miss World Concursante huye de la nación anfitriona después de “ser hecha para sentirse como prostituta” mientras golpea el espectáculo “anticuado”

“Esa no es una forma aceptable de tratar a las personas”.

Ella dijo que su salida ha atraído el apoyo de todo el mundo, incluidas las antiguas reinas de belleza.

Milla, de Newquay, Cornwall, dijo: “Otros concursantes anteriores han estado en contacto para decir que sintieron lo mismo cuando estaban en Miss World.

“Es una organización obsoleta que simplemente no se ha movido con los tiempos”.

La madre de Milla, Kat Russell, estaba furiosa por ver a Miss World afirmar que ayudaron a Milla a llegar a casa.

Ella dijo: “Milla fue puesta en un taxi a las 3 a.m. y se fue para encontrar su propio camino de regreso. Organicé los vuelos por ella y pagué la tarifa aérea de £ 600. No recibió ninguna ayuda de Miss World”.

Un portavoz de Miss World dijo que las afirmaciones de Milla eran “completamente infundadas e inconsistentes con la realidad de su tiempo con nosotros”.

El portavoz agregó: “A principios de este mes, Milla Magee solicitó abandonar la competencia debido a una emergencia familiar reportada que involucra la salud de su madre.

Como madre y abuela, Julia Morley, presidenta de Miss World, respondió a la situación de Milla con Co

MPassion e inmediatamente organizó su regreso a Inglaterra, colocando el bienestar del concursante y su familia primero ”.

5 Milla en Hyderabad en India antes de dejar el concurso Crédito: Neil Hope

5 Milla dijo que fue tratada ‘como una prostituta’ … afirmaciones criticadas por los organizadores del evento Crédito: suministrado

5 La reina de belleza con el príncipe William Crédito: suministrado