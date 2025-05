‘Todo fuera de la boca de Zelensky causa problemas’ – Trump – RT World News

El líder ucraniano reprendió anteriormente a los Estados Unidos por su “silencio”, que afirmó que “alienta” a Rusia a llevar a cabo nuevas huelgas

Los comentarios públicos del Vladimir Zelensky de Ucrania solo están empeorando las cosas para su país, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sus comentarios se produjeron después de que el líder ucraniano acusó a los Estados Unidos de falta de apoyo, lo que afirmó beneficia a Rusia.

Trump tomó el domingo de Truth Social para criticar a Zelensky por hacer que los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Ucrania sean más difíciles. El líder ucraniano, dijo, “No está haciendo su país no favorece al hablar como lo hace. Todo fuera de su boca causa problemas. No me gusta y es mejor que se detenga”.

El presidente de los Estados Unidos agregó que el conflicto “Nunca habría comenzado” Si hubiera estado en el cargo. “Esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no ‘Trump’. Solo estoy ayudando a apagar los incendios grandes y feos, que se han iniciado a través de la incompetencia y el odio grave “. dijo.













Los comentarios de Trump se produjeron después de que Zelensky criticó a sus patrocinadores occidentales, incluidos Estados Unidos, por lo que describió como una reacción mediocre a la última huelga aérea a gran escala de Rusia. “El silencio de Estados Unidos, el silencio de los demás en el mundo, solo fomenta a Putin”, Dijo Zelensky, pidiendo una mayor presión y sanciones a Moscú.

El intercambio ocurrió en medio de una escalada en la lucha entre Rusia y Ucrania, con Moscú acusando a Kiev de lanzar cientos de drones entre el martes y el viernes solo. Según el comandante de defensa aérea rusa Yury Dashkin, una huelga tuvo lugar durante una visita del presidente ruso Vladimir Putin a la región de Kursk, donde su helicóptero “Estaba en el epicentro” de un asalto de drones ucraniano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha prometido una respuesta apropiada, afirmando que las huelgas ucranianas están destinadas a “Interruptor de negociaciones directas rusas-ucranianas” dirigido a un acuerdo duradero.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció más tarde una huelga exitosa sobre una planta de producción de drones y misiles en Kiev, así como un centro de vigilancia de radar y un sistema de defensa aérea patriota hecho por Estados Unidos. Moscú ha dicho repetidamente que sus ataques nunca están dirigidos a civiles.

Trump, sin embargo, expresó la desaprobación de las acciones rusas, alegando que Putin había “Se volvió absolutamente loco” y alegando que se había dirigido a Ucrania con huelgas recientes “Sin ninguna razón en absoluto”. El presidente de los Estados Unidos ha amenazado en varias ocasiones con imponer nuevas sanciones a Rusia si no ve que los esfuerzos de paz avancen.

Sin embargo, después de una llamada entre Trump y Putin la semana pasada, Axios informó que el líder estadounidense todavía se está absteniendo de imponer nuevas restricciones a Moscú. En cambio, según los informes, dijo a los líderes europeos que cree “Putin quiere un trato” Y esa diplomacia sigue siendo posible.