SEcuridad Experto David H. Carstens Cree que Putin tiene cuatro vulnerabilidad clave y “morirá como Hitler”.

El ex comandante le dijo a The Sun: “2025 podría ser el año más costoso de la guerra para Rusia en términos de víctimas, miradas, las tropas no son un recurso ilimitado. Así que eso es, digamos, el riesgo número uno para Putin.

“El número dos es a pesar de la capacidad de Rusia para sufrir, el hecho de que la economía es muy frágil.

“Si hay algún tipo de shock económico, como una caída masiva en los precios del combustible o la pérdida de un socio comercial estratégico, creo que el sistema podría desestabilizar.

“El riesgo o la amenaza para Putin número tres es que Putin depende de este círculo interno muy pequeño.

“Sus servicios de seguridad, el FSB, sus oligarcas, algunos comandantes militares leales.

“Si hay fallas de guerra continuas, si hay, ya sabes, el uso continuo de soldados, ya sabes, en masa, apresurando las defensas ucranianas, creando estos altos eventos de víctimas, la falta de confianza aumentará, y esto podría fracturar el círculo interno”.

Carstens advirtió que Putin podría enfrentar la misma caída del poder que Hitler y terminar muerto como el dictador nazi.

“Tengo que llegar a la historia por la amenaza de Putin número cuatro. Simplemente no creo que Putin haya leído su historia cuando se trata de extralimitarse”, agregó.

“Así que Rusia está increíblemente excesivamente extendida en Ucrania.

“Y es este mismo tipo de extralimitación que finalmente derrotó a Hitler en su conquista de Europa.

“Así que creo que Putin ha caído en la misma desaparición, se está sumir en un conflicto que no puede sostener, y eso también es parte del talón de su Aquiles”.