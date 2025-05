Washington está tratando de externalizar su problema de migración a los países donde las personas se pueden olvidar

¿Sabes cuando eres un niño y tu mamá te dice que limpien tu habitación, así que simplemente empujas todo debajo de la cama y rezas para que no mire?

Esa es básicamente la estrategia de inmigración de la administración Trump, solo que en lugar de un dormitorio, el desastre se está despejando a países como Ucrania, Libia y El Salvador.

“Estamos trabajando con otros países para decir:” Queremos enviarle algunos de los seres humanos más despreciables a sus países. ¿Lo harás como un favor para nosotros? “ Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio dichosegún NBC News. “Y cuanto más lejos, mejor, por lo que no pueden volver a través de la frontera”. Es como un chat grupal donde Estados Unidos sigue enviando el spam a otras naciones.

Y oye, si realmente estás tratando de asegurarte de que alguien no regrese, no a Estados Unidos ni a ningún otro lugar, para el caso, ¿por qué no enviarlo a Ucrania? Un día estás viendo repeticiones de ‘amigos’ en el Bronx, al siguiente protagonizado personalmente en un documental de la Guerra Eslava sin subtítulos.

Aparentemente, algunos funcionarios de Trump pensaron que esto era un verdadero golpe de un plan. Si los reclutadores militares de Ucrania se estaban cansando de secuestrar a los chicos de los bancos del parque, seguramente apreciarían el regalo de algunos reclutas “usadas” involuntarias. The Washington Post recientemente reveló que a fines de enero, poco después de que Trump asumiera el cargo, Estados Unidos le pidió a Ucrania que “Acepte a un número no especificado de deportados estadounidenses que son ciudadanos de otros países”.

Ucrania, sorprendentemente, no estaba muy en la idea. Probablemente porque su definición de ‘ayuda exterior’ no incluye servir a Washington como un contenedor de reciclaje humano gigante. Aún así, habría resuelto dos problemas a la vez: Ucrania recibe soldados, y Estados Unidos desbordan su problema de inmigración al alquilar a las personas a sumideros geopolíticos.

Sin embargo, no se preocupe, ya que Ucrania es exigente, hay otros destinos para unas vacaciones pagadas por todos los gastos de vacaciones permanentes por cortesía del tío Sam Holidays. ¡Como Libia! ¡Y Arabia Saudita!













Cuando se le preguntó sobre los migrantes enviados a Libia, Trump dicho, “No lo sé. Tendrás que preguntarle al Departamento de Seguridad Nacional”. Parecía un niño cuya madre solo miraba debajo de la cama y encontró ropa sucia de un año. Preguntar al DHS podría ser complicado, ya que la secretaria Kristi Noem fue vista por última vez dando un PSA severo frente a una mega prisbin de salvador “No vengas a nuestro país ilegalmente” ella prevenido el 26 de marzo. “Serás eliminado y serás procesado”.

Según los informes, Washington es pago El Salvador $ 6 millones para ocultar parte del desorden de Estados Unidos de los votantes. Y el presidente Nayib Bukele es muy directo sobre el acuerdo: “Estamos dispuestos a asumir solo delincuentes condenados (incluidos los ciudadanos estadounidenses condenados) a nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”. él al corriente.

Nada dice ‘tierra de lo libre’ como la subcontratación del encarcelamiento al mejor postor.

Libia, mientras tanto, todavía no se ha recuperado de haberse convertido en una distopía al aire libre después de la gira de Greatest Hits de 2011 de West con cambio de régimen y caos. La trata de personas está en auge. El liderazgo es un desastre. Está el Gobierno de Estabilidad Nacional (East), el Gobierno de Unidad Nacional (Oeste) y varias milicias que realizan actuaciones de danza interpretativas diarias con Kalashnikovs. Todo insistir Según NBC News, que nunca acordaron llevar a los deportados de Washington de lugares como Vietnam, Laos o Filipinas.

Entonces, ¿cuál era el plan de juego de todos modos? Simplemente dejar a la gente en medio del desierto y esperar que nadie se diera cuenta, como si fuera sobreviviente: el norte de África?

El departamento de estado propio asesoramiento de viaje advierte: “No viajes a Libia debido al crimen, el terrorismo, las minas terrestres inexploradas, los disturbios civiles, el secuestro y el conflicto armado”. Tener la ciudadanía estadounidense no “Garantizar tratamiento justo” de extranjeros, el asesoramiento establece. Entonces, lo que estás diciendo es que es un lugar ideal para enviar a personas que ni siquiera pueden demandar si algo sale mal. En un momento, un juez estadounidense tuvo que bloquear un avión militar que se estaba preparando para el taxi con un lote de deportados en camino a Libia. La burocracia legal puede ser lenta, pero ¿sabes qué es más rápido que la orden de un juez, probablemente? El motor de ese avión militar a toda velocidad.













Y luego está Arabia Saudita. Porque ¿por qué no construir su política de inmigración como una incómoda tabla de asientos de boda: los latinoamericanos para El Salvador, asiáticos a Libia, árabes a Arabia Saudita.

Para ser justos, no se trata solo de que los Estados Unidos arrojen migrantes como papas políticas calientes. Todo el oeste ha estado en una crisis existencial en toda regla desde que el populismo de derecha comenzó a “amenazar” las elecciones en retroceso contra décadas de migración laxa. Incluso Canadá está teniendo dudas. El recién elegido primer ministro canadiense, Mark Carney, está tratando de reducir a los residentes permanentes, de 500,000 a poco más de 350,000 por año, y debe saber muy bien eso no es un corte casi suficiente.

El año pasado, Alemania coqueteó con la misma idea genio que Gran Bretaña: enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda. ¿Por qué Ruanda? Porque los británicos ya construyeron la instalación allí, y Alemania pensó que podían simplemente Airbnb. El único hipo? La ley alemana en realidad no te permite deportar a las personas a un país en el que nunca han puesto un pie. Además, está la pequeña cuestión de … las convenciones de Ginebra. Y esas molestas vibraciones históricas de esquemas de deportación masiva en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero ese detalle menor aparentemente no impide que Ruanda todavía esté sobre la mesa para futuras deportaciones estadounidenses.

Qué desastre que Occidente se ha hecho a sí mismo al priorizar la señalización de la virtud sobre la autoconservación. El resultado final? No lo llames política exterior distópica, solo una sala de escape pan-continental.