El padre británico de dos fue ‘golpeado dos veces en el hotel’ frente a sus hijos durante las vacaciones turcas ‘Nightmare’

Un padre de dos dijo que fue atacado dos veces frente a sus hijos durante unas vacaciones familiares en Turquía.

Keeran Rolls, de Nottingham, dijo que nunca regresará al país después del presunto asalto.

2 Keeran Rolls sufrió una herida en la cabeza y ceñó después de un presunto ataque en Turquía Crédito: Lucy Welsh

2 Keeran Rolls dice que fue dos veces emboscado dentro del Senza the Inn Resort and Spa en Alanya Crédito: Google StreetView

El padre afirmó que el culpable lo golpeó en el baño y frente a sus hijos pequeños en el Senza Inn Resort and Spa en Alanya.

Según los informes, el ataque frenético lo dejó con cortes desagradables en la cabeza y su frente.

“Creo que fue por el oro que llevaba puesto en ese momento”, afirmó Keeran.

“Mientras me voy [the toilets] Un hombre me sigue y parece bastante agresivo.

“Me golpearon cuando me iba y mi frente se dividió de inmediato.

“Fui por él y me defendí y lo golpeé un par de veces.

“Habíamos jugado bingo más tarde en la noche, me levanté y un tipo sacó su mano.

“Fui a sacudirlo y él me golpeó en el costado de la cara”.

La compañera de Keeran, Lucy, afirmó que el personal del hotel le informó que los atacantes tenían fama de ser agresivos, pero supuestamente se negó a notificar a los policías.

“Fue una pesadilla absoluta”, dijo Lucy.

“Nunca he experimentado algo así en el que teníamos miedo por nuestras vidas”.

La joven de 30 años dijo LoveHolidays, la compañía de viajes a través de la cual reservó las vacaciones, está arriesgando la seguridad de los “niños y padres pequeños” al no abordar el problema.

Un portavoz de LoveHolidays dijo que había investigado la queja y estaba “segura de que el hotel tomaron las medidas correctas”.

Dijeron que la compañía había reembolsado a la pareja por sus costos de alojamiento como un “gesto de buena voluntad”.

“Teníamos la intención de que esto fuera unas vacaciones familiares encantadoras. Realmente fue de la nada y bastante aterrador”, agregó Keeran.

“Me ha golpeado. Los niños están traumatizados por eso.

“He estado yendo durante ocho o nueve años. Solía ​​ir con la madre de mi hija que murió.

“No volveré de nuevo. Fue demasiado aterrador para mí”.

Un portavoz de Love Holidays dijo: “Lamentamos mucho saber de la experiencia de Mr Rolls y la Sra. Welch en sus recientes vacaciones.

“Lamentablemente, no nos informaron su queja mientras estaban de vacaciones, por lo que no pudimos ofrecerles apoyo mientras estaban en el extranjero.

“Tomamos en serio la seguridad de nuestros clientes y, en línea con nuestros procesos habituales, hemos investigado a fondo su queja con el hotel.

“Si bien estamos seguros de que el hotel tomó la acción correcta, le hemos ofrecido al Sr. Rolls y a la Sra. Welch un reembolso completo por su alojamiento como un gesto de buena voluntad”.