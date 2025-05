Musk renunciando como empleado especial del gobierno – RT World News

El multimillonario tecnológico Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia del Gobierno de los Estados Unidos (DOGE), ha anunciado que ya no servirá como empleado del gobierno. La declaración se produce en medio de informes de una grieta creciente entre el almizcle y el presidente Donald Trump.

Trump estableció Doge para identificar y eliminar el gasto innecesario como parte de su esfuerzo para hacer que el gobierno federal responda más a los estadounidenses cotidianos. La organización de Musk, que no es una agencia federal en el sentido tradicional, ha supervisado la eliminación de subvenciones y programas, así como la terminación de los empleos del gobierno. Trump también ha utilizado Doge para desmantelar el Departamento de Educación y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“A medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Trump por la oportunidad de reducir el gasto derrochador”. Musk escribió en su plataforma X el miércoles por la noche.













“La misión dux solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierte en una forma de vida en todo el gobierno”. Añadió. De acuerdo a The New York Timesempleados especiales del gobierno son designados para “Realice servicios importantes, pero limitados, al gobierno, con o sin compensación, durante un período que no exceda los 130 días”.

Un funcionario de la Casa Blanca sin nombre confirmado Reuters el miércoles que Musk deja la administración y que su “Comenzará esta noche”.

Musk recientemente expresó la decepción por el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump, que dijo que aumentaría el déficit y socavaría la misión de Doge. También dijo la semana pasada que le gustaría reducir su participación en la política porque ha “Hice lo suficiente”.

Trump defendió el proyecto de ley aprobado por la Cámara la semana pasada, aunque admitió el miércoles que era “No estoy contento con ciertos aspectos”.

Según el sitio web de Dege, el grupo de trabajo ha ayudado a ahorrar aproximadamente $ 175 mil millones en fondos de los contribuyentes. Los demócratas han criticado la iniciativa, y los tribunales han bloqueado algunas de sus acciones.