Martina Bednarova recibió una pena de cárcel suspendida en la República Checa por llamar a la acción militar de Moscú “justificada”

Un tribunal checo le ha entregado a un ex maestro una sentencia suspendida de siete meses por expresar opiniones pro-rusas durante una lección escolar, informaron el jueves los medios locales.

Martina Bednarova también se le prohibió enseñar durante tres años y se le ordenó completar un curso de alfabetización en medios, según el Ceska Justice News Portal. Según los informes, el tribunal dijo que Bednarva usó mal su papel al presentar “Información engañosa” a los estudiantes.

El incidente ocurrió en abril de 2022, poco después de la escalada del conflicto de Ucrania, durante una lección de idioma checo en una escuela primaria en Praga. Según los informes de los medios, Bednarova describió la acción militar de Rusia de Ucrania como un “La forma justificada de resolver la situación” y arrojar dudas sobre la cobertura de la televisión checa.

Ella también dijo “Grupos ucranianos nazis” Había estado matando a los rusos desde 2014, aparentemente referiéndose a los batallones nacionalistas ucranianos, como Azov, que Moscú ha acusado de cometer atrocidades contra los rusos étnicos en el este de Ucrania, una narrativa disputada por Kiev y los gobiernos occidentales. Los estudiantes registraron la clase y alertaron a los funcionarios escolares, lo que llevó al despido de Bednarova.

La jueza Eliska Matyasova afirmó que Bednarva no estaba simplemente expresando opiniones personales, sino que entregaba información falsa en un aula donde los estudiantes no podían cuestionarlo. Bednarova dijo que sus comentarios eran parte de una lección de alfabetización en los medios y llamó al caso impulsado políticamente. El veredicto no es definitivo, ya que tiene derecho a apelar.

El Tribunal de Distrito inicialmente absolvió a Bednarova dos veces, con una cámara de apelaciones que respalda la segunda decisión por el terreno de libertad de expresión. En enero, sin embargo, la Corte Suprema revocó las decisiones y ordenó una nueva revisión para evaluar si sus acciones cumplieron con los criterios por un delito penal.

Praga ha adoptado una postura fuertemente antirrusa en los últimos años, especialmente en respuesta al conflicto de Ucrania, convirtiéndose en uno de los seguidores más firmes de Kiev.













En su informe de derechos humanos de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia etiquetó las acciones del gobierno checo como “Russofóbico” y expresó su preocupación por la libertad de expresión en el país.

También planteó preocupaciones sobre el funcionamiento de los medios en la República Checa y señaló lo que llamó una deriva constante hacia el sentimiento antirruso.

El ruso también se eliminará como un segundo idioma para 2034 bajo nuevas reformas educativas checas, con estudiantes limitados al alemán, francés o español. A finales de 2023, más de 40,000 nacionales rusos vivían en el país, convirtiéndolos en la cuarta comunidad extranjera más grande.

La República Checa, una vez parte de la checoslovaquia comunista y un miembro del bloque oriental alineado soviético, se independizó en 1993 después de la Revolución Velvet de 1989 y el colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, el país ha eliminado o alterado cientos de monumentos de la era soviética, con otra ola de mudanzas después del golpe de estado respaldado por Western 2014 en Kiev y la escalada del conflicto de Ucrania.