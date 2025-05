Cuerpo de británico encontrado cinco meses después de que desapareció junto con su amigo en el viaje de senderismo italiano – The Sun

Se ha encontrado el cuerpo de un excursionista británico que desapareció durante una caminata en Italia hace cinco meses.

Aziz Ziriat, de 36 años, desapareció junto a Samuel Harris, de 35 años, en los dolomitas italianos en la víspera de Año Nuevo.

Su cuerpo fue encontrado hoy durante una búsqueda de rescate, que se lanzó en enero después de que desapareció.

El Trentino Alpine junto con el equipo de rescate espeleológico han publicado un comunicado diciendo que ahora están recuperando los restos de Aziz.

Su familia ha sido informada del descubrimiento, según la Organización de Rescate de Mountain.

Aziz trabajó para el Palacio oficial de Crystal Palace FC For Life Charity.

Hizo una caminata de Año Nuevo con el amigo Harris, quien fue encontrado muerto en enero, con su cuerpo cubierto de profundas capas de nieve.

Se sabía que los amigos estaban cerca de la ciudad de Tione di Trento, Lake Garda, antes de desaparecer.

La pareja no pudo llegar a su vuelo de regreso a casa el 6 de enero, y habían dejado de responder a sus teléfonos.

El teléfono móvil, la tarjeta y las gafas de Aziz fueron descubiertos cerca del cuerpo de Harris, pero no se encontraron señales de él.

Familias y amigos de la pareja volaron a la región italiana para ayudar con los esfuerzos de rescate.

La última ubicación conocida del dúo estaba cerca de una cabaña de montaña llamada Casina Dosson, cerca de la ciudad de Tione di Trento.

Más tarde, sus familias revelaron que los hombres planearon ir entre chozas en la cordillera para una caminata especial de Año Nuevo.

El video compartido con el Telegraph mostró a Aziz preparándose para caminar la cordillera con Sam antes de la subida fatal.

En el clip, filma la cordillera y un refugio de piedra donde se cree que los amigos se quedaron durante la noche.

Él dice: “¡Feliz año nuevo! Me despierto con un delicioso sol, cielos azules.

“No ha habido una nube en el cielo desde que llegamos aquí, lo cual es un poco desconcertante, pero también es bastante bromio”.

Agrega: “Quiero atacar esto hoy, subir a algunos de los 3.000 bits que están arriba.

“Esperamos que un día corretera, no estamos tomando nuestros paquetes hoy, durante los últimos dos días arrastrando este valle de Dios, otro día rompiendo antes de Schlepping to the Next Valley”.

Rebecca Dimmock, la novia de Aziz, llamó a la pareja “excursionistas experimentados”.

Ella reveló que habló por última vez con su novio el día de Año Nuevo, poco después de que se grabara el video, según BBC informes.

Rebecca dijo: “Dijo que su teléfono estaba a punto de morir, pero pronto me volvería a escribir.

“Sé que llegaron a la cabaña, y estaban bebiendo vino tinto, pero él dijo que se estaba congelando”.