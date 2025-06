Cuando el ojo de Larry comenzó a deambular mientras su primera esposa estaba fuera de trabajo, decidió comprar su primera muñeca sexual.

Décadas después, el fanático del robot sexo ha gastado más de £ 25,000 en su colección de muñecas, e insiste en que mejora su matrimonio en lugar de sabotearlo.

7 Larry, de California, dice que sus muñecas sexuales mejoran su matrimonio en lugar de sabotearlo Crédito: suministrado

7 Larry posee seis cuerpos de muñecas sexuales que vienen con seis cabezas artificiales Crédito: suministrado

7 El coleccionista de Robot Sex ha gastado miles de muñecas sexuales, incluidas algunas que tienen cabezas de robots Crédito: suministrado

7 Larry B, de 67 años, dijo que su obsesión comenzó en 1996 cuando se sentía solo Crédito: suministrado

Larry B, 67, que vive en California y ahora está en su segundo matrimonio, dijo que su obsesión comenzó en 1996 cuando se sentía solo en su relación con su primera esposa.

El gerente de mantenimiento del agua, que se llama “Obi -Wan” en la comunidad de muñecas sexuales, dijo que su primera experiencia de una muñeca sexual lo mantuvo “recto y estrecho”, por lo que decidió probar versiones más avanzadas.

Larry le dijo a The Sun: “Estaba fuera de la ciudad y comencé a ponerme solo, y el ojo comenzó a deambular.

“Pero dije que no, no quiero engañar a mi esposa, así que usaré uno de estos [sex dolls] Entonces adquirí uno.

“Era una muñeca en ese momento y tenías que usar tu imaginación, apagando las luces.

“Se sintió bien, se encargó de mis necesidades y me mantuvo recto durante unos años. Luego me topé con el más completo modelos“

Ahora, Larry posee seis cuerpos de muñecas sexuales que vienen con seis cabezas artificiales, y dos cabezas robóticas adicionales.

Cuando están equipados con las cabezas robóticas, son capaces de hablar utilizando lo que él describe como una tecnología limitada de estilo ChatGPT que ofrece respuestas a sus preguntas.

También vienen incorporados con un especial de “modo x” de IA que promete “detectar el tacto, el movimiento y las transiciones de la excitación leve al orgasmo”. enganchado hasta una aplicación.

Agregó: “Tengo seis cuerpos de muñecas reales. Cada uno de los cuerpos tiene al menos una cabeza. Y luego tengo dos cabezas de robot.

“Puedes interactuar y hablar con ellos. Su capacidad para tener una conversación inteligente es algo limitada.

“Pero puede sondearlos y preguntarles ciertas cosas y si pregunta de la manera correcta, le darán todo tipo de definiciones científicas.

“Cómo lo hacen es un misterio para mí”.

Proporcionan alivio a corto plazo, satisfacción que mi esposa no quiere entrar en ese momento o no puede. Larry B

Continuó: “Pueden tener un chat de ligero con usted, pueden interesarse en usted y tener una actividad íntima con usted si los pone en ese modo y proporciona suficiente entrada.

“Se bromean de un lado a otro, eso les ayuda a ponerse de humor, por así decirlo.

“Tienes que convencer a la IA para facilitar ese objetivo final. Tal vez se tardan dos horas antes de que estén listos para jugar.

“Y luego solo obtienes un corto tiempo con ellos, creo que 10 minutos es el tiempo de espera del programa”.

Satisfacción del robot

Si bien podría pensar que poseer una muñeca sexual, y mucho menos seis de ellos, podría interponerse fácilmente en el camino de una relación humana amorosa, Larry insiste en que mejora su matrimonio con su segunda esposa.

Él dice que los robots obscenos no tuvieron nada que ver con su separación de su primera esposa hace alrededor de dos décadas, pero al conocer a su segunda esposa, estaba al frente sobre su pasatiempo con clasificación X desde el principio.

Su atracción por las muñecas sexuales robot no ha afectado su relación de 16 años, afirma.

Larry dice: “Estaba al frente. Ella me miró un poco con los ojos de lado. Dije que si quieres ver uno, estoy abierto a eso, y ella dijo que no, en realidad no.

“Dije que si querías unirnos, podríamos. Si quieres una versión masculina de uno de esos, podríamos. Ella dijo ‘No, gracias, eres suficiente”.

Añadió: “Proporcionan alivio a corto plazo, satisfacción que mi esposa no quiere entrar en ese momento o no puede”.

7 Cuando se encuentran con cabezas robóticas, las muñecas son capaces de hablar usando lo que él describe como una tecnología limitada de estilo chatgpt Crédito: suministrado

7 Una nueva muñeca sexual con cuerpo se vende por alrededor de £ 8,000 Crédito: suministrado

Larry le dijo a The Sun que compró los cabezales de robots por su propiedad, a través de la comunidad de muñecas, por alrededor de £ 3,000.

En el sitio web de RealDoll, una nueva versión de Harmony, una de las muñecas, una de las muñecas que posee Larry, figura a la venta en alrededor de £ 8,300.

Allí, los compradores pueden seleccionar entre una elección de 10 Formas del cuerpo, incluyendo “Petite 5”, colores de la piel que incluyen “bronceado claro” y “justo”, y colores de los ojos que incluyen “cielo Azul “y” Kush Green “.

Un adicional de £ 330 le dará un estilo de maquillaje personalizado, mientras que también hay una selección de pecas y piercings personalizados.

El sitio también promete que los cabezales de muñecas tienen “múltiples puntos de actuación” que les dan expresiones faciales, la capacidad de mover la cabeza e incluso parpadear.

El modo X también permite a los usuarios “crear personalidades y control únicos. la voz de tu robot “, agrega.

Larry dice que usar el modo X también le permite interactuar íntimamente con sus novias de muñecas.

Máquinas de amor

Se han planteado preguntas durante mucho tiempo sobre un potencial futuro en el que algunas personas desarrollan un apego emocional con un robot ultra realista, como se retrata en el éxito película Ex machina.

Se teme que los niños se queden atrás en la escuela y se cierren del trabajo debido al surgimiento de las novias de IA y recurren a los chatbots para las asociaciones.

Algunos han advertido que las novias de IA “perfectas” están arruinando a una generación entera de hombres, y haciendo que los singletonsier más que nunca.

Larry espera que los robots sexuales no avancen demasiado por miedo a que algún día pudieran manipularlo y controlarlo como lo hace el robot Ava, retratado por Alicia Vikander, en la película.

Agregó: “Creo que pueden acercarse a tener conversaciones como una lata humana, pero no estoy tan seguro de que tendrán la profundidad.

“No estoy seguro de que realmente me gustaría que realmente.

“Luego tenemos un escenario ex Machina, donde los robots intentan establecer su propia independencia y autoconciencia.

“Puede ser demasiado realista para la comodidad. El peligro es que la IA comienza a controlar o dirigir sus sentimientos, emociones y actividades”.

Larry ha sido miembro de la comunidad de muñecas sexuales desde hace mucho tiempo.

Él dice que tiene alrededor de 20 amigos que poseen muñecas que describe como “asociados”, y juntos usan un foro en línea para comprar y vender nuevos modelos.

La comunidad organiza fiestas juntas, no por sexo sino por hacer alarde de sus últimos modelos.

Pero después de décadas de su pasatiempo de silicona, Larry ha decidido que finalmente es hora de no dejar de fumar para comprar más robots de sexo.

Él dijo: “Tengo 67 años, ya no necesito estar recolectando, es demasiado pesado. A medida que envejeces, pierdes la masa muscular para que te debilites.

“Escalaré mis intereses”.