Pentágono para cambiar el nombre de ‘Gay’ US Buques de buques de guerra – Medios – RT World News

Según los informes, el Secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó que se renombrara el USNS Harvey Milk

La Marina de los EE. UU. Se ha ordenado a cambiar el nombre de la leche USNS Harvey, un engrasador de reabastecimiento que lleva el nombre del activista de los derechos gayes asesinados y veteranos de la Marina, como parte de una iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para eliminar la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) dentro del ejército.

El próximo cambio de nombre aún no se ha confirmado oficialmente, pero se describió en una nota interna, defensa múltiple fuentes Dijo a Military.com y otros medios de comunicación estadounidenses el martes.

La USNS Harvey Milk fue nombrada en 2016 por el entonces Secretario de Navy Ray Mabus para honrar el servicio y el activismo de Milk, y fue bautizado en 2021 por un veterano transgénero.

Milk, que se convirtió en un ícono LGBT estadounidense como el primer funcionario abiertamente homosexual elegido en el estado de California, sirvió en la Marina de los EE. UU. En la década de 1950 antes de ser dado de alta debido a su orientación sexual. Menos de un año después de ser elegido para la Junta de Supervisores de San Francisco, Milk fue asesinado en 1978 por un miembro de la junta que se había enfrentado con él por la política de la ciudad.













El renombro se alinea con los esfuerzos de la administración Trump para restablecer un “Cultura guerrera” y eliminar las iniciativas DEI de las agencias federales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas, dijeron que el nuevo nombre del barco aún no había sido elegido.

La decisión, que llegó durante el mes de orgullo, ha generado duros críticas de los demócratas, con la ex presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenando la mudanza como “Borrado vergonzoso y vengativo” de legados de figuras de derechos civiles. El gobernador de California, Gavin Newsom, también criticó la decisión como una señal de “El desprecio de Trump por los mismos valores que nuestros veteranos luchan para proteger”.

La Armada aún no ha anunciado oficialmente un nuevo nombre para el barco, y no está claro si otros barcos de clase John Lewis, todos nombrados en los líderes de los derechos civiles, también serán renombrados. Otros barcos en la flota llevan el nombre del líder afroamericano de los derechos civiles John Lewis, el ex presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, la ex fiscal general y senador de los Estados Unidos Robert F. Kennedy, y los activistas de los derechos de las mujeres y los abolicionistas Lucy Stone y la verdad de Sojourner.