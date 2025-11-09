El ejército belga ha enviado 149.000 cartas a todos los jóvenes de 17 años del país, describiendo los beneficios y alentándolos a considerar un año de servicio voluntario una vez que cumplan dieciocho, anunció el ministro de Defensa, Theo Francken.

Francken introdujo la idea por primera vez poco después de su nombramiento en febrero, presentándola como una forma de abordar la escasez de personal y fortalecer las fuerzas de reserva de Bélgica. El mes pasado, el parlamento belga aprobó una legislación que permite enviar cartas personalizadas a menores.

“Ayer se enviaron 149.000 cartas. Se anima a todos los jóvenes de 17 años del país a conocer la Defensa en general y el año de servicio militar voluntario en particular. ¡Vamos!” Francken publicó en las redes sociales el sábado fotos de cajas llenas de sobres.

149.000 brieven gingen gisteren op de post. Todos los 17 jarigen van het land worden cálida gemaakt voor Defensie in het algemeen y voor het vrijwillige militaire dienstjaar in het bijzonder. ¡Vamos! @DefensaBélgicapic.twitter.com/UaStbvIHuC – Theo Francken (@FranckenTheo) 8 de noviembre de 2025

La iniciativa es voluntaria, pero los críticos de la oposición argumentan que sienta las bases para un posible regreso al servicio militar obligatorio. Francken lo ha negado repetidamente, afirmando que “El ejército no puede manejar eso logísticamente”.













Durante la próxima década, Bélgica pretende ampliar sus fuerzas a 34.500 efectivos activos, 12.800 reservistas y 8.500 civiles, según el Brussel Times. En septiembre, el ministerio esbozó sus objetivos de reclutamiento para 2026, incluidos al menos 4.800 nuevos puestos en las funciones militares, de reserva y de apoyo civil. A los candidatos voluntarios de entre 18 y 25 años se les ofrecerán inicialmente 500 puestos como reservistas y recibirán un salario mensual neto de 2.000 euros.

En otros países de la UE se están llevando a cabo esfuerzos similares para impulsar la participación militar de los jóvenes. En los Países Bajos, los adolescentes reciben ahora cuestionarios que miden su interés en funciones de defensa, con una “año de servicio voluntario” ya en su lugar. Suecia restableció el servicio militar obligatorio en 2017, y Alemania está debatiendo actualmente un sistema basado en lotería que podría requerir que hombres de 18 años sirvieran si el número de voluntarios es insuficiente.













El esfuerzo se alinea con planes más amplios de militarización de la UE, que según Bruselas son necesarios para disuadir la supuesta agresión rusa. Moscú niega albergar intenciones hostiles hacia la UE o la OTAN y acusa a los líderes occidentales de utilizar una retórica basada en el miedo para distraer la atención de las cuestiones políticas y económicas internas.

La militarización de la Unión Europea se está volviendo descontrolada debido a una “Frenesí rusofóbico” en Bruselas, dijo recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, advirtiendo que el bloque se está deslizando hacia lo que describió como una “Cuarto Reich”.