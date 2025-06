Brit Backpacker, de 24 años, enfrenta 20 años de cárcel después de “cortar el padre de dos en el e-scooter después de la sesión de pub de seis horas”

Un mochilero británico se enfrenta a 20 años tras las rejas después de presuntamente atacar a un padre de dos con un e-scooter contratado, mientras que más de tres veces el límite de accionamiento de bebidas.

A Alicia Kemp, de 24 años, se le negó la fianza en un tribunal australiano después de ser acusada por el golpe de horror que dejó a Thanh Phan, de 51 años, con lesiones fatales de la cabeza.

El pub irlandés de Durty Nelly en Perth, donde Kemp trabajó y supuestamente comenzó su sesión de beber de seis horas

Thanh Phan, de 51 años, fue un devoto padre de dos muertos en el accidente de e-scooter

El turista está acusado de golpear a Phan desde atrás mientras acelera un sendero en Perth con un amigo a bordo de pasajero.

El británico también había estado bebiendo durante seis horas antes del accidente, informa El Sydney Morning Herald.

Los fiscales dijeron que Kemp tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.158 cuando ella “se dirigió a su espalda” a hasta 25 km/h cuando el padre se paró en un cruce el sábado por la noche.

El tribunal escuchó que los caminantes tuvieron que “tomar medidas evasivas” para evitar la conducción “inexplicablemente peligrosa” de Kemp, que fue capturada en CCTV.

Su pasajero de 26 años también sufrió un cráneo fracturado y una nariz rota.

Kemp, que estaba en Australia con una visa de turista de cuatro meses con su compañero, había estado trabajando en Durty Nelly’s Irish Pub en Perth.

Había estado bebiendo con una amiga a partir de las 2.30 p.m. antes de contratar al e-scooter justo antes de las 8.30 p.m.

Su oferta de fianza fue rechazada después de que un magistrado dictaminó que representaba un riesgo de fuga demasiado grande.

“Es una decisión muy difícil de tomar para la corte”, dijo el magistrado.

“La tentación podría ser que [she] No volverá … No puedo manejar ese riesgo “.

La devastada familia de Phan lo describió como un “amado esposo, padre de dos hijos, hermano y querido amigo”, y ahora está pidiendo una ofensiva contra las leyes de seguridad de e-scooter.

“También pedimos una revisión de las regulaciones de gobernanza y seguridad que rodean a los scooters electrónicos contratados para ayudar a prevenir más incidentes graves que ponen en riesgo vidas”, dijeron en un comunicado.

En un comunicado publicado a través de la policía, la afligida familia de Phan suplicó la privacidad y pidió a las autoridades que endurezcan las regulaciones de alquiler de eScooter.

“También pedimos una revisión de las regulaciones de gobernanza y seguridad que rodean a los scooters electrónicos contratados para ayudar a prevenir más incidentes graves que ponen en riesgo vidas”, dijeron.

Los seres queridos de Phan lo describieron como un “amado esposo, padre de dos hijos, hermano y querido amigo”, y han instado a los responsables políticos a frenar el creciente número de incidentes de eScooter en el distrito comercial central de Perth.

La concejala local Anita Fong, quien ha estado haciendo campaña por las reglas más estrictas de ESCOOTER, dijo ayer que el accidente subrayó la urgente necesidad de medidas de seguridad integrales.

“Hemos visto demasiadas fallas y hospitalizaciones en los últimos meses”, declaró Fong.

“Esta tragedia debería servir como una llamada de atención”.

Kemp permanece bajo custodia en prisión preventiva y se debe volver a la corte el 15 de julio.

Los fiscales de la policía argumentaron que el estado de Kemp como turista extranjero que trabajaba en Perth la convirtió en un riesgo de fuga y destacó la gravedad de sus cargos.

La policía de Australia Occidental ha confirmado que continuarán investigando si se podría establecer delitos adicionales, incluidos los posibles cargos de molestias públicas, contra Kemp.

Mientras tanto, las empresas de alquiler de e-scooter en la ciudad ya sienten presión para introducir limitadores de velocidad y controles de identificación más rigurosos después del anochecer.