Musk amenaza con paralizar el programa espacial de los Estados Unidos – RT World News

El CEO de SpaceX dijo que desmantelaría la única nave espacial estadounidense certificada para volar a los astronautas estadounidenses, antes de cambiar su mente horas después

El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha afirmado que su compañía “Comenzará a desmantelar su nave espacial de dragón inmediatamente”, Después de que el presidente Donald Trump amenazó con rescindir todos los subsidios del gobierno de los Estados Unidos y contratos con las empresas de Musk.

Trump y Musk se dedicaron a un cambio dramático en las redes sociales el jueves sobre el presidente de los Estados Unidos. “Grande y hermoso” Proyecto de ley de impuestos y gastos federales, que el antiguo zar de eficiencia del gobierno de la Casa Blanca había criticado como un “Abominación llena de cerdo, repugnante” que empujaría a los Estados Unidos a “Esclavitud de la deuda”.

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones y miles de millones de dólares, es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, “. Trump declaró en Truth Social, argumentando que la única razón por la que el CEO de Tesla “Se volvió loco” Acerca de la legislación se debió a que reduciría los créditos fiscales para los compradores de sus vehículos eléctricos.

“A la luz de la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, @spacex comenzará a desmantelar su nave espacial de dragón de inmediato”, Musk respondió en una publicación en X solo unos minutos después.

Horas después, el multimillonario pareció regresar la amenaza, después de que un usuario x instó a Musk a “Enfríe y da un paso atrás por un par de días” señalando que tanto él como Trump estaban “Mejor que esto”.

“Buen consejo. Ok, no nos desmantelamos a Dragon” Musk respondió en una publicación de seguimiento. Sin embargo, a diferencia de su declaración original, la inversión no fue visible en su línea de tiempo público.

No está claro si Musk tiene la intención de detener las operaciones de la nave espacial, un movimiento que interrumpiría significativamente el programa espacial de los Estados Unidos.

SpaceX’s Crew Dragon Capsule es la única nave espacial estadounidense actualmente certificada y capaz de enviar astronautas estadounidenses al espacio. La NASA se ha basado en ella para entregar carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional desde 2020, luego de una larga pausa después de la jubilación del programa Space Shuttle en 2011.













El proyecto Starliner competitivo de Boeing sufrió años de retrasos y mal funcionamiento técnico. Su primer vuelo tripulado en junio pasado, originalmente programado para 2017, terminó con dos astronautas de la NASA varados a bordo de la ISS, después de que la nave espacial se consideró insegura para su regreso. Butch Wilmore y Suni Williams regresaron de forma segura a la Tierra solo en marzo, a bordo de la tripulación de SpaceX Dragon, después de que Trump instó a Musk a ayudar a rescatar al dúo, mientras criticaba a su predecesor Joe Biden por dejarlos “varado.”

A principios de este año, la NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos extendieron su acuerdo de intercambio de asientos, que permite a los estadounidenses viajar a la nave espacial de la SIS a bordo de Soyuz, hasta 2027.

SpaceX ha obtenido más de $ 20 mil millones en contratos de la NASA, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales desde 2008, lo que lo convierte en uno de los contratistas federales más grandes del país. Trump aún tiene que aclarar si el gobierno de los Estados Unidos cancelará cualquier contrato con Musk y sus empresas.