El régimen de ejecución insondablemente cruel de Irán se pone al descubierto ... por el hombre que lo ha visto de primera mano después de 25 años en el corredor de la muerte

Exclusivo de Katie Davis, jefe de reporteros extranjeros (digital)

Un padre se ejecutará en Irán lanzó su brutal régimen en un poderoso mensaje de voz grabado tras las rejas.

Mehdi Hassani, de 48 años, recibió una sentencia de muerte por cargos superados y ha sido torturado en la cárcel.

Ahora se enfrenta a una ejecución inminente después de que su apelación se salvó de la muerte fue rechazada por los despiadados gobernantes de Irán.

Pero el desafiante Hassani ha desatado una ampollada de la “crueldad y opresión” de Irán en un mensaje de voz a su hija Maryam que ha sido compartida con el Sol.

El padre de tres dijo: “Este régimen ha pasado durante los últimos 46 años la riqueza del país en el calentamiento y suprimiendo a la gente de Irán.

“Si estoy en prisión hoy y he sido sentenciado a la ejecución, es solo porque no pude tolerar ver tanta crueldad y opresión contra esta nación y contra los hijos de mi tierra y me enfrenté a la opresión.

“No tienen evidencia en mi contra y ni siquiera permitieron que mi abogado accediera y estudie mi archivo para que él pudiera exponer las contradicciones que existen”.

Hassani, quien fue arrestado en septiembre, prometió que el régimen está “condenado a perecer”.

