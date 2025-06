Las cartas escritas por la primaria Madeleine McCann sospechan Christian Brueckner han sido expuestas, con la policía del demonio sexual que dispara al decir: “¿Hay un cuerpo? No, no no”.

El pedófilo alemán se jactó en una carta de bomba que los policías no tienen la evidencia para respaldar sus acusaciones en su contra en la investigación de Madeleine.

Carta de Christian Brueckner en la que se jacta de que la policía nunca puede precisar el caso sobre él

Madeleine McCann Prime sospechoso Christian Brueckner llega a la corte en Braunschweig, Alemania el año pasado

Madeleine McCann que ha estado desaparecida desde 2007

En una carta, escribió: “Son las preguntas importantes, las preguntas decisivas que nunca se pueden responder.

“¿Fuimos yo o mi vehículo claramente visto cerca de la escena del crimen en la noche del crimen?

“¿Hay evidencia de ADN de mí en la escena del crimen? ¿Hay rastros de ADN de la parte herida en mi vehículo?

“¿Hay otros rastros/portadores de ADN de la parte lesionada en mi poder? Fotos?”

Brueckner, nombrado como sospechoso de Madeleine durante cinco años sin cargo, también ha revelado un conocimiento espeluznante en las cartas de cómo funciona el sistema legal alemán a su favor.

Él escribió: “Sabes, por supuesto, que en Alemania no tienes que demostrar tu inocencia como sospechoso, pero que la oficina del fiscal público tiene que demostrar que eres claramente culpable.

“Incluso la más mínima duda conduce a una absolución, si es que hay una audiencia judicial”.

Brueckner incluso afirma que el caso en su contra se basa en “testigos comprados” y revela su conciencia de su notoriedad global.

Él escribió: “Ahora, mi camino está pavimentado con juicios erróneos, por así decirlo, pero a partir de ahora todo el mundo está mirando.

“Ni siquiera el Tribunal Regional de Braunschweig ahora se atreverá a hacer un juicio erróneo obvio.

“Incluso si actualmente se está intentando crear una imagen general impactante de mí a través de testigos comprados, son las preguntas importantes, las preguntas decisivas que nunca se pueden responder con ‘sí’.

“Y, para no olvidar, ¿hay un cuerpo/cadáver? No todo, no, no”.

Él agrega: “No tienes que ser un realista como yo para predecir que las acusaciones hechas en mi contra no aguantarán y que la investigación se eliminará”.

En otra carta vista por el sol, Brueckner describió cómo usó su estilo de vida de la vaina para evitar la detección.

Él escribió: “¿Sabes que era un traficante de drogas en ese momento en 2007? Los investigadores saben esto.

“Compré marihuana en España y la vendí en playas del Algarve.

“Nunca fui atrapado por la policía porque seguí algunos principios.

“Si es posible, solo conduzca durante el día para que mi autobús hippie maltratado no atraiga tanta atención, solo impulse lo necesario y, lo más importante, nunca provoca a la policía”.

Añadió: “junto con mi perro y un amante en el momento en que disfruté la ‘vida hippie temporal'”.

La vil carta surgió como oficiales desesperados por encontrar un enlace forense a él voló a Alemania después de una nueva búsqueda de tres días en Portugal.

Los fiscales alemanes están convencidos de la culpa del depredador

La policía busca varios sitios en el complejo y sus alrededores de Praia da Luz

Un investigador de la policía penal inspecciona una casa abandonada en la búsqueda fresca de Madeleine

También se queja que ha sido enmarcado para poder ser chivo expiatorio por el caso de Madeleine.

Él escribió: “Desde el principio, planearon un aborto espontáneo de la justicia para hacerme desaparecer en el aire. Y ahora la mitad del mundo sabe por qué”.

Y agrega: “No estoy exagerando cuando digo que el 80 por ciento de lo que he escuchado de los informes no es cierto.

“Una gran proporción de estas mentiras claramente están siendo propagadas por las autoridades investigadoras. Mis palabras están dirigidas a aquellos que se toman esto en serio y no se ríen de eso.

“Aquellos que quieren entender cuán brutal es el sistema de justicia alemán en sus intentos de atravesar su propia ley, incluso si nada es cierto”.

Las viles cartas surgieron como oficiales desesperados por encontrar un enlace forense a él volaron de regreso a Alemania después de una nueva búsqueda de tres días en Portugal esta semana.

Decenas de policías minuciosamente matorral Cerca de Praia da Luz con JCBS, búsquedas de radar y dedos, creyendo que el tot o su pijama podría haber sido enterrado allí.

Los fiscales alemanes están convencidos de la culpa de Brueckner.

Llega solo semanas después de que una investigación solar fue transmitido en el canal 4 Eso reveló la evidencia de la bomba encontrada en la guarida del sospechoso.

La inquietante evidencia demostró la obsesión de Brueckner con los niños pequeños.

Revelamos que escribió fantasías horribles sobre secuestrar y abusar de un niño rubio, y cómo esto lo dejaría “en el paraíso”.

También se jactó en los foros en línea sobre su deseo de “capturar algo pequeño y usarlo durante días”.

Brueckner permanece en prisión en Alemania, donde está cumpliendo un período de siete años por violación.

El pedófilo condenado de 48 años de edad tiene la esperanza de ser liberado de la cárcel en septiembre escurido después de ser acusado de nuevos delitos contra los guardias de la prisión tras las rejas.

Una imagen reciente del granero

El granero en 2007 parece tener una carpa configurada

La última búsqueda para encontrar ADN o enlaces forenses en el caso parecía haber terminado sin éxito el jueves.

Se vio a la policía tomando fibras a mano mientras se cavaba un agujero en el sitio de una carpa aparente de la época de la desaparición de Madeleine.

Sin embargo, no estaba claro si la búsqueda había encontrado algo con suficiente valor potencial para el caso que se enviará de regreso a Alemania para realizar pruebas.

Brueckner ya se había mudado de su cabaña en Praia da Luz cuando Madeleine, de tres años, de Rothley, Leics, llegó con los padres Gerry y Kate y sus hermanos gemelos de dos años.

Vivía en su automóvil, o acampando salvajes en áreas que incluyen el sitio de búsqueda de esta semana.

La aparente falla de la búsqueda de longitudes de larga duración de cualquier rastros de Madeleine esta semana es el último de una serie de golpes para el caso.

Las autoridades alemanas que sostienen que Madeleine está muerta está corriendo para encontrar una manera de mantener a Brueckner muy peligroso tras las rejas después de que fue autorizado de reclamos de violación el año pasado.

Le dijo a esta semana que planea “esconderse” cuando es liberado, tan pronto como el 17 de septiembre, con la esperanza del caso de Madeleine con él.

El vagabundo fue encarcelado en 2019, condenado por la violación de 2005 de un pensionista estadounidense justo calles del Ocean Club, donde los McCann se quedaron en Praia da Luz.

La investigación de Sun en el Canal 4 reveló la existencia de discos duros de la computadora que fueron vitales para persuadir a los investigadores de la muerte de Madeleine.

Nuestros hallazgos colocaron a Breuckner en la ubicación de búsqueda de Key Madeleine en la presa Arades, en Portugal.

Y un documento lo coloca en el lugar, donde supuestamente dijo “ella no gritó” mientras la discutía con un asociado.

En el mensaje en línea donde se jacta de otro Sicko que realmente quería “capturar algo pequeño”, agrega que no importaría “si la evidencia se destruye después”.

Anoche, los investigadores alemanes tenían la esperanza de que la policía británica se uniera a la investigación como una investigación activa.

Una de las propiedades abandonadas y abandonadas cerca de Praia da Luz, Portugal

La policía busca varios sitios en y alrededor del complejo