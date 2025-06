Por James Halpin, reportero de noticias extranjeras

No está claro quién es mariscal de campo de la increíble operación de huelga de drones de Ucrania para su agencia de espionaje: la SBU.

Pero los matones de Vladimir Putin han acusado a un ex DJ ucraniano de ser el espía detrás de la Operación Spiderweb.

Desesperados por salvar la cara, los bloggers de la Guerra de Rusia han nombrado al hombre que creen que dirigió la operación de Ucrania dentro del país como Artem Timofeev.

Artem, de 37 años, es un ex DJ ucraniano y cree que los detectives han sido propietarios de los camiones utilizados para llevar los contenedores a las huelgas.

Un blogger pro-ruso dijo: “Artem ahora es buscado en relación con un ataque terrorista en la región de Irkutsk.

“Cuatro camiones estaban registrados a su nombre, y uno de ellos fue la fuente de los drones que se lanzaron [in an attack on a Putin airbase]. “

También se sospecha que la esposa de Artem Ekaterina Timofeeva, de 34 años, lo ayudó.

Según los medios rusos pro-Kremlin, Ekaterina se describe a sí misma como una “bruja” y es la autora de las novelas eróticas de la lista B.

