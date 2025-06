Putin conspirando para bombardear Ucrania con la huelga de venganza ‘viciosa e implacable’ en días después de Op Spiderweb, advierte los expertos estadounidenses

Putin está preparando un asalto de venganza “enorme, vicioso e implacable” a Ucrania, advirtieron los expertos estadounidenses.

Las autoridades dijeron que la represalia a gran escala del Kremlin por la impresionante Operation Spiderweb de la semana pasada en cuatro bases aéreas rusas clave aún no se ha materializado, pero llegará muy pronto.

12 Funcionarios occidentales han advertido que Vladimir Putin está planeando un gran asalto de venganza a Ucrania Crédito: AFP

12 El fuego de fuego y humo se eleva desde el sitio donde un misil ruso golpeó una zona residencial en Jharkiv el sábado Crédito: AP

12 Las autoridades dicen que las huelgas también podrían apuntar a objetivos ucranianos simbólicos Crédito: Alamy

12 Las imágenes de la Operación Spiderweb mostraron que los aviones rusos se fueron ardiendo en la pista

La huelga de venganza será “asimétrica” ​​y probablemente contará con una mezcla de drones y misiles dirigidos a objetivos ucranianos simbólicos, no solo activos militares, dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

Otro dijo que la operación podría comenzar en cuestión de días.

Un diplomático occidental superior agregó: “Será enorme, vicioso e implacable.

“Pero los ucranianos son personas valientes”.

El viernes, Rusia desató un feroz misil y un aluvión de aviones no tripulados en Kiev, matando al menos seis e hiriendo a más de 80, pero los funcionarios estadounidenses dicen que este puede ser el comienzo.

El Ministerio de Defensa de Rusia lo calificó como una respuesta a los “actos terroristas” de Ucrania, pero los expertos dicen que las represalias reales todavía se están reuniendo detrás de escena.

Los funcionarios estadounidenses creen que la SBU, el servicio de seguridad de Ucrania, puede estar directamente dirigido a la huelga de venganza.

El analista de Endowment de Carnegie, Michael Kofman, dijo a Reuters: “Lo más probable es que intentarán tomar represalias contra la sede (SBU) u otros edificios de la Administración de Inteligencia Regional.

“En general, la capacidad de Rusia para aumentar sustancialmente las huelgas de lo que ya están haciendo, e intentar hacer durante el último mes, está bastante limitada”.

La humillación de $ 7 mil millones de Putin

La inminente tormenta sigue a la Operación Spiderweb, la huelga encubierta más atrevida de Ucrania hasta ahora.

Fue dirigido personalmente por el jefe de espía Vasyl Malyuk bajo las órdenes directas del presidente Volodymyr Zelensky.

Se lanzaron más de 117 drones Kamikaze desde unidades móviles ocultas disfrazadas de camiones de carga cotidianos, resbalados sin ser detectados en el territorio ruso.

Las nuevas imágenes publicadas el sábado por la SBU de Ucrania muestran un dron FPV que se eleva desde una azotea de camiones antes de romperse directamente en un bombardero ruso en el aeródromo de Belaya.

Los ataques llegaron a cuatro bases estratégicas: Belaya, Dyagilvo, Olenya e Ivanovo, incendiando aviones capaces de lanzar ojivos nucleares.

Los funcionarios ucranianos dicen que 41 aviones fueron destruidos o dañados.

La inteligencia estadounidense acerca a la figura a 20, con al menos 10 completamente destruidos, sigue siendo un golpe asombroso para la flota de bombarderos de largo alcance de Rusia.

El daño de $ 7 mil millones, infligido con cero botas en el suelo, ha dejado furioso al Kremlin Tyrant Furious y está decidido a reafirmar su dominio militar.

12 La SBU lanzó nuevas imágenes de la operación encubierta el sábado Crédito: Twitter

12 Mostró un dron saliendo de lo que parece ser un vehículo de transporte antes de atacar a los aviones de bombardero de Putin

‘No va a ser bonito’

El presidente Donald Trump reveló esta semana que habló directamente con Putin el miércoles.

En una publicación sobre Truth Social, Trump dijo que el déspota ruso le dijo “que tendrá que responder” al ataque con drones.

En declaraciones a los periodistas más tarde, Trump agregó: “Probablemente no será bonito. No me gusta.

“Dije: ‘No lo hagas. No deberías hacerlo. Deberías detenerlo’.

“Pero, de nuevo, hay mucho odio”.

Mientras tanto, la máquina de propaganda de Rusia está enmarcando la guerra como existencial.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró el viernes: “Se trata del futuro de nuestros hijos, de nuestro país”.

12 Una visión de la destrucción después del ataque ruso de dos horas contra Jharkiv el sábado Crédito: Getty

12 Un hombre se encuentra en medio de escombros en la casa destruida en el distrito residencial después de que los bombardeos rusos en Kharkiv Crédito: Getty

Blitz ya en marcha?

Mientras que las autoridades dicen que la gran huelga aún está por venir, Ucrania ya está tambaleándose de unos brutales días de ataques de misiles y drones.

El viernes, 400 drones y 45 misiles llovieron en ciudades de todo el país.

En Kyiv, las explosiones se iluminaron el cielo nocturno cerca del Monumento de la Madre Ucrania.

Un incendio atravesó el piso 11 de un bloque residencial en Solomyanskyi, y los equipos de emergencia se apresuraron a salvar a los civiles atrapados por dentro.

Durante la noche hasta el sábado, Kharkiv sufrió el ataque aéreo más grande de Rusia hasta el momento, matando a tres, incluido un bebé y una niña de 14 años, e hiriendo 21.

“Tenemos mucho daño”, dijo el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov.

Al menos 18 edificios de apartamentos y 13 casas fueron golpeados, con más huelgas reportadas en Donetsk, Dnipro, Ternopil y Odesa.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó a 174 de 206 drones y nueve misiles durante la noche.

12 Humo que se quema de un incendio en un edificio después de un ataque aéreo en Jarkiv el sábado Crédito: EPA

12 La explosión se ve después de la huelga aérea rusa sobre Kyiv, Ucrania, el viernes Crédito: AP

Cervecería ofensiva de verano

Los analistas occidentales dicen que Mad Vlad no solo busca venganza, sino un avance.

Los informes de la inteligencia ucraniana sugieren que hasta 125,000 tropas se están concentrando cerca de las fronteras Sumy y Kharkiv, con temores de un asalto de verano de tres puntas para finalmente romper el punto muerto.

Se espera que la ofensiva se centre en Kramatorsk, KostiAntynivka y Pokrovsk en los Donbas, con planes de rodear ciudades clave en lugar de golpearla en la calle por calle.

El analista militar Konrad Muzyka dijo El telégrafo Las tácticas de Rusia han evolucionado: “Hemos visto a los rusos cambiar a ataques de unidades pequeñas enfocadas, a menudo de solo tres a cinco hombres.

“Los asaltos del tamaño de una empresa de 50 a 100 hombres casi nunca ocurren”.

Pero Ucrania, armada con drones y armas occidentales, no está retrocediendo.

Zelensky advirtió esta semana: “Incluso después de todos los horribles ataques de Rusia, según los informes, está preparando aún más las” respuestas “.

“Con cada nuevo ataque, con cada retraso de la diplomacia, Rusia está dando el dedo al mundo entero”.