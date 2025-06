Mi padre caníbal obsesionado con Satané cortó mi madrastra y la cocinó con sal. Nunca superaré sus últimas palabras escalofriantes

Sentada para una cena tensa mientras su padre se salió de la vista, Jamie-Lee Arrow tenía una sensación repugnante en sus entrañas.

Fue un estado de ánimo compartido por su madrastra, Helle Christensen, quien pronunció una profecía escalofriante cuando comenzaron a comer.

Ella dijo: “Disfruta de tu comida porque esta es la última vez que cocinaré para ti … porque Isakin me va a matar”.

Un día después, en la noche del 12 de noviembre de 2010, Isakin Jonsson, de 32 años, recogió un cuchillo y subió a la cama donde descansaba su novia.

Él le cortó la garganta, la decapitó y cortó trozos de carne de sus brazos y piernas, que cocinó en sal y hojas de cannabis de cosecha propia.

El crimen depravado envió ondas de choque a través de la somnolienta ciudad de Skara, Suecia, pero para la hija de Jonsson, Jamie-Lee Arrow, que tenía nueve años en ese momento, esto no fue una sorpresa.

En la preparación de la inquietante profecía de Helle, la mujer de 40 años, que tenía cinco hijos con parejas anteriores, había estado luchando con Isakin durante más de 24 horas, mientras que Jamie-Lee y dos de sus hijos se quedaban.

Jamie-Lee le dice a The Sun: “Estaban arrojando platos, empujándose unos a otros, arrojando cuchillos, y yo y sus otros dos hijos estábamos sentados en el sofá, llorando como bebés.

“Entonces, en ese momento, durante esas 24 horas, estaba seguro de que me matarían o ella lo haría”.

Después del vicioso asesinato, Jonsson se adelantó a la policía y confesó. Fue condenado por asesinato y sentenciado a atención psiquiátrica forense en marzo de 2011.

Mirando hacia atrás en los primeros recuerdos de Jamie-Lee de su padre, refleja que fue poca sorpresa que las cosas terminaran en una violencia inimaginable.

Ella dijo: “Entrar en el piso de mi papá era como entrar en una película de terror.

“Fotos del viernes 13 y Freddy Krueger. Todo estaba oscuro y miseria”.

Los padres de Jamie-Lee se separaron cuando era un niño pequeño, a principios de la década de 2000, lo que la llevó a pasar su división de la infancia entre dos mundos, el de su madre y su padre.

Ella nos dice: “Estaba experimentando luz y oscuro, y aunque todo era normal en la de mi madre, no me sentía normal porque llevaba secretos oscuros sobre lo que estaba sucediendo en el de mi padre”.

Esos ‘secretos oscuros’ provienen de la mórbida fascinación de Jonsson con lo oculto, una obsesión que a menudo intentaba forzar a su pequeña hija.

Ella dijo: “A menudo hablaba del diablo, los demonios y los espíritus malignos, y cuando era pequeño, él le gustaba presentarme al otro lado.

“Nos acostaríamos en la oscuridad en la cama y él iría: ‘¿Ves las caras en la pared, ¿puedes verlas?’

“Entonces lo diría tanto que realmente comenzaría a verlos”.

Le dio a Jamie-Lee una Biblia satánica a la edad de 11 años, pero su visión del mundo deformada corrompió incluso las responsabilidades de los padres más básicas.

Cuando Jamie-Lee tenía alrededor de ocho años, le contó a su padre sobre sus problemas con los matones en la escuela.

En lugar de ofrecer algunas palabras cálidas y una taza de chocolate caliente, le dio una muñeca vudú hecha a mano y un alfiler.

‘Hermosa’ segunda mamá

Fue alrededor de esta época que Jamie-Lee conoció a la nueva novia de su padre, Helle, a quien conoció en un hospital psiquiátrico después de que fue ingresado después de una sobredosis de drogas.

Al conocer a Helle, Jamie-Lee dijo: “Inmediatamente me enamoré de ella, pensé que era tan hermosa.

“Era una persona muy singular y no le temía a mi papá. Estaba acostumbrado a que las chicas tenían mucho cuidado con mi papá.

“No se atrevieron a hacer o decir mucho, pero ella estaba bromeando en su nombre y ella era muy divertida”.

Jamie-Lee y Helle se volvieron muy cercanos a lo largo de los años cuando su relación se convirtió en la de una madre y una hija.

Jamie-Lee dijo: “Incluso me dijo, eres como mi hija, te amo como una hija.

“Y realmente la amaba como mi madre”.

Pero Jamie-Lee no tardó mucho en notar las grietas en la nueva relación de Jonsson y Helle.

Ella dijo: “Podrían tener muy pocos momentos en los que parecían muy amorosos, donde se reían y pasaban un buen rato.

“Y todo lo que quería era que fueran felices juntos y siempre estuvieran juntos.

“Tenía un libro en el que había escrito que mi mayor deseo en la vida es que permanecerían juntos por el resto de mi vida.

“Pero luego la mayoría de las veces luchaban y no eran buenos el uno para el otro”.

Esas peleas culminaron con el violento argumento de 24 horas poco antes del brutal asesinato de Helle, y sus escalofriantes palabras finales a la niña que amaba como una hija.

Fue su madre quien le contó lo que sucedió la noche siguiente. La sentó en la cama y dijo que tenía algo horrible que decirle.

Jamie-Lee recuerda: “Estaba como ‘No, no, no me digas, no quiero saber’ y solo estaba tratando de salir corriendo el dormitorio solo para no escucharlo.

“Entonces ella dijo: ‘Helle’s Dead’ y mi primera reacción fue: ‘¿Fue papá?’

“Y luego nos sentamos llorando y gritando, fue horrible.

“Sentí que había perdido a su novia y lo había perdido y sentí que algo dentro de mí se rompió”.

La prueba tuvo un efecto traumático en el niño de nueve años, con Jamie-Lee para luchar con la depresión y la adicción.

“Me puse a beber a una edad muy temprana”, dijo.

“Finalmente había encontrado algo que calmó mi ansiedad y mi odio por mí mismo, finalmente pude escapar de la realidad y fue increíble y no quería que se detuviera.

“Pasó de beber a fumar marihuana a todos los diferentes tipos de drogas, cualquier cosa que pudiera tener en mis manos.

“Sabía que podía quedarme dormido y no despertarme de nuevo, pero no me importaba”.

Visitas de terror

A pesar de los sueños de convertirse en médico antes del asesinato, la asistencia a la escuela de Jamie-Lee se derrumbó mientras se hundía más en la adicción, abandonando completamente a solo 15.

Durante estos días oscuros, Jamie-Lee todavía visitó a su padre en el hospital, quien la lavó el cerebro para que pensara que él era el único que se preocupaba por ella.

Pero no había cambiado, ya que el joven de 17 años estaba a punto de averiguarlo.

“Estaba en un estado muy, muy malo y estaba a segundos de suicidarme y le dije a mi papá: ‘No sé qué hacer, me voy a matar si algo no cambia'”, dijo Jamie-Lee.

“Él dijo:” La única salida es hacer esto “, y me contó sobre un ritual que había llegado a él cuando estaba acostado en su cama, dijo que era una bendición para él.

“Nos sentamos, uno frente al otro, y él me dijo que sostuviera sus manos y quería que lo dijera después de él.

Jamie-Lee todavía no puede soportar pronunciar las palabras que su padre le dijo que dijera ese día, pero explica que trató de vender su alma al diablo.

Ella dijo: “Sentí, como, ‘¿Qué diablos estoy haciendo?’ Se sentía tan mal.

“Acabo de tener un sentimiento tan malo en mi cuerpo, y estaba en un estado tan malo que sentía que me estaba volviendo loco.

“Como lo había perdido, había perdido el contacto con la realidad”.

En otra visita, Jonsson caminó a su hija horrorizada a través del asesinato, con detalles impactantes.

“Me dijo con tanta pasión, y eso me asustó, fue muy inquietante”, dijo.

Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Jamie-Lee decidió confrontar a su padre por algo por lo que quería una disculpa.

Cuando él respondió violentamente, ella decidió provocarlo, para ver si él era capaz de hacerle lo mismo que él que hizo su ex novia.

Ella dijo: “Él me miró con ojos negros, como si no fuera amor por mí.

“Él dijo: ‘Si no te detienes ahora, verás lo que puedo hacer'”.

Esa fue la última vez que Jamie-Lee vio a su padre hasta que lo confrontó como parte de la reciente serie de crímenes de Investigation Discovery, Evil Lives aquí: The Killer Speaks.

Cuando se le preguntó por qué quería volver a ver a su padre, dijo: “Durante años me había estado preguntando sobre mi padre, cómo está haciendo, cómo se ve, dónde está mentalmente.

“Simplemente no podía dejar mi mente, así que sabía que quería verlo por última vez solo para hacer las preguntas que llevaba y para obtener el cierre.

“Tengo que despedirme de él y tuve confirmación de que nunca podría, en un millón de años, ser parte de mi vida”.

Ahora de 23 años, Jamie-Lee está felizmente comprometido con su novio de cinco años y la madre de dos hermosos hijos, un niño de tres años y una hija de nueve meses, y ahora puede avanzar con su nueva vida.

Su Instagram ha atraído a más de 30,000 seguidores en el último mes, atrayendo a una audiencia fascinada por su respuesta desafiante a su trágica educación.

Ahora trabaja como oradora pública y autora, enseñando a las personas cómo convertir su trauma en algo positivo.

Su consejo?

“El hecho de que tu infancia sea chupada no significa que toda tu vida tenga que hacerlo”, dijo.

“Tenemos el poder sobre nuestras propias vidas y podemos crear algo hermoso incluso si venimos de algo feo”.