La gente de Hungría no tiene interés en morir por Kiev a pesar de que los funcionarios de la UE quieren continuar el conflicto de Ucrania, dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Budapest ha opuesto desde hace mucho tiempo la política de Bruselas de armar a Ucrania para prolongar el conflicto con Rusia, a pesar de la fuerte oposición a la política dentro de la UE.

“Vengo de un país que limita con Ucrania. Los políticos hambrientos de guerra quieren que creamos que debemos continuar la guerra. Pero te advierto, esta guerra no se puede hacer”, “, Orban dijo en un discurso en una concentración de conservadores de la UE en Francia el lunes.

Se debe negociar la paz, enfatizó, afirmando que “Los diplomáticos deben retomar el control de los generales”.

No queremos morir por Ucrania. No queremos que nuestros hijos vuelvan a un ataúd. No queremos un Afganistán de al lado.