Telegram Boss explota el caso ‘sin precedentes’ de Francia contra él – RT World News

Las acusaciones de extremismo y abuso infantil no tienen fundamento, Pavel Durov le ha dicho a Tucker Carlson

El fundador de Telegram, Pavel Durov, llamó al caso criminal en su contra en Francia injusto y sin fundamento. En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el multimillonario nacido en Rusia argumentó que no debería ser culpado por los crímenes cometidos por los usuarios en su servicio de mensajería.

Durov, cuya compañía tiene su sede en Dubai, fue arrestado en Francia en agosto de 2024 por cargos de complicidad de crímenes presuntamente cometidos por usuarios de Telegram, incluido el extremismo y el abuso infantil. Más tarde fue liberado bajo fianza de € 5 millones ($ 5.46 millones). Aunque se le permitió viajar a los EAU en marzo, su reciente solicitud de visitar a los Estados Unidos ha sido negado, y permanece bajo supervisión restringida.

Duvov dijo que era “Todavía confundido” por las acusaciones. “Al principio dijeron:” Oh, no respondiste a nuestras solicitudes legales y es por eso que eres cómplice … “Pero no es cierto que no respondamos a solicitudes legales legalmente vinculantes”. El dueño de Telegram explicó.

Continuó diciendo que el sistema judicial francés tiene un “Interpretación muy extensa de la complicidad”. ¿Durov también afirmó que sus abogados dijeron? es el caso es “Bastante sin precedentes”.

“Tenían un par de aplicaciones de nicho realmente pequeñas que son como 10,000 más pequeñas que Telegram”. Añadió.













“Me di cuenta de que no es algo que hice, es algo que otras personas hicieron usando la aplicación que creé, Telegram, que es utilizada por mil millones de personas”. Durov concluyó.

El CEO de Telegram estuvo de acuerdo con Carlson de que arrestarlo es como poner al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cárcel por algo que un ciudadano estadounidense ha hecho. Hizo hincapié en que, como propietario de la plataforma, no puede ser responsable de algo que uno de los usuarios de la aplicación hace.

Después del arresto de Durov, el servicio de mensajería cifrado actualizó su política de privacidad para permitir la recopilación de metadatos, como direcciones IP, información del dispositivo y cambios en el nombre de usuario, por hasta un año. Según la política, estos datos se pueden compartir con el “Autoridades judiciales relevantes” Si se sospecha que un usuario participa en actividades ilícitas.

A fines del año pasado, los canales de telegrama pertenecientes a los principales medios de comunicación rusos se hicieron inaccesibles en toda la UE. Durov criticó la medida, alegando que el bloque impone más censura y restricciones de los medios que Rusia.