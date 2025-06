Trump dice que podría perdonar a Musk – RT World News

El presidente de los Estados Unidos tenía una disputa pública con el CEO de Tesla que se convirtió en insultos personales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que podría perdonar a Elon Musk después de una pelea pública que vio al CEO de Tesla arremeter por una de las iniciativas de política insignia de la administración.

La disputa entre los dos hombres, que alguna vez fueron aliados cercanos, se volvieron fea la semana pasada por lo que Trump llamó su “Gran hermosa” factura de impuestos y gastos. Musk, quien recientemente renunció como jefe del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), criticó repetidamente el proyecto de ley, argumentando que socavó sus esfuerzos para reducir los desechos del presupuesto federal.

El almizcle acusó a Trump de “ingratitud,” Mientras el respaldo exige su juicio político y amenazando con los isquiotibiales del programa espacial de los EE. UU. Al fundamentar la nave espacial Dragon. Trump disparó, diciendo que Musk había “Se vuelve loco” Culpar la disputa al final del ‘mandato de EV’, una referencia a los incentivos federales que habían beneficiado a Tesla. Musk respondió con una publicación ahora eliminada que vinculó a Trump con el pedófilo condenado fallecido Jeffrey Epstein.

En una entrevista publicada por The New York Post el miércoles, dijo Trump “No tengo resentimientos. Pero me sorprendió mucho que eso haya sucedido”.

Llamó a la factura “fenomenal” y dijo que estaba decepcionado por la respuesta de Musk. “Cuando hizo eso, no era un campista feliz”.













Cuando se le preguntó si podía perdonar a Musk, Trump respondió: “Supongo que podría” agregando que ahora estaba enfocado en cómo “Enderezar el país”.

Horas antes de que se emitiera la entrevista, Musk parecía decir que lamentaba atacar al presidente. Escribió en x que se arrepiente “Algunas de mis publicaciones sobre presidente @realDonaldTrump la semana pasada,” Añadiendo que “Fueron demasiado lejos”.

Musk no aclaró a cuál de sus publicaciones se refería. Los informes de los medios de comunicación han sugerido que sus asociados y la Casa Blanca se dedican a las comunicaciones de back -channel destinados a aliviar las tensiones.

Cuando se le preguntó sobre las disculpas en una llamada de seguimiento con la publicación el miércoles por la mañana, dijo Trump: “Pensé que era muy agradable que él (almizcle) hiciera eso”.